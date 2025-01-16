С падением продаж на Ozon могут столкнуться даже опытные селлеры. Причины могут быть разными: от некорректной настройки карточек до изменений в алгоритмах платформы. Чтобы восстановить позиции и увеличить доход, разберемся в корне проблемы. Почему продажи на Озон могли упасть и что с этим делать, рассказывают эксперты агентства «Шольчев».

Карточки товаров теряют релевантность

Алгоритмы Ozon регулярно обновляются, а конкуренция растет. Если ваши карточки товаров перестали отвечать актуальным требованиям платформы или запросам пользователей, они будут терять видимость. Например:

Заголовки товаров не содержат популярных ключевых слов, которые ищут покупатели.

Описание товара устарело или содержит недостаточно информации.

Изображения не соответствуют стандартам: плохое качество или отсутствие дополнительных ракурсов.

Что делать? Провести аудит карточек: добавить актуальные ключевые слова, улучшить тексты и заменить фотографии на более качественные.

Снижение конкуренции в цене

Если ваши конкуренты начали активно снижать цены или участвовать в акциях, а вы остались с прежними показателями, это может существенно повлиять на продажи. Маркетплейс Озон учитывает соотношение цены и спроса, продвигая наиболее выгодные предложения.

Решение:

Мониторьте цены конкурентов используя аналитические инструменты площадки.

Участвуйте в сезонных акциях Ozon, чтобы привлекать покупателей скидками.

Разработайте стратегию лояльности, например, предложите подарки или бесплатную доставку.

Проблемы с логистикой

На платформе глобально важна скорость обработки заказов и доставки. Если у вас высокий процент задержек или отмен из-за логистических проблем, Ozon понизит ваши позиции в выдаче.

Среди “популярных” проблем: задержки из-за неподходящей схемы доставки (например, FBS вместо FBO), а также неправильная маркировка товаров, из-за чего заказы отклоняются на складах.

Что делать? Переход на схему FBO, если у вас большие объемы заказов, или оптимизация процессов FBS: настройка упаковки, улучшение работы со службой доставки.

Рекламные кампании работают неэффективно

Если вы не используете внутренние инструменты рекламы или используете их неправильно, продажи гарантировано будут «проседать». Например, кампании запускаются на слишком широкую аудиторию, или бюджет тратится на товары с низким спросом.

Что делать?

Пересмотреть стратегии продвижения: выделить ключевые товары и увеличить ставки на популярные категории.

Запустить механизмы «Повышение видимости» и таргетировать рекламные кампании на конкретные сегменты.

Негативные отзывы и низкий рейтинг

Отзывы и рейтинг напрямую влияют на конверсию. Негативный опыт покупателей, описанный в отзывах, отпугивает новых клиентов, а рейтинг ниже 4 звезд понижает видимость карточки в поиске.

Решение:

Работайте с отзывами: оперативно отвечайте на комментарии, предлагая решения проблемы.

Улучшите описание товаров, чтобы снизить риск несоответствия ожиданий.

Что делать, если продажи на маркетплейсе Озон упали?

Падение продаж — это сигнал о том, что в вашем магазине что-то пошло не так. Не паникуем, а системно подходим к решению проблемы: нужен полный аудит, чтобы выявить слабые места и исправить их. Ozon — динамичная платформа, где успех зависит от вашей готовности и умения адаптироваться.

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