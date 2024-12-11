Реклама у блогеров помогает продвигать товары на маркетплейсе Wildberries. Но здесь, как и везде, есть нюансы: с кем работать, что предлагать, как оценивать эффективность — рассказывают эксперты агентства «Шольчев».

Зачем нужна реклама у блогеров?

Реклама у блогеров дает то, чего очень сложно добиться другими способами. А именно — доверие! Покупатели верят рекомендациям реальных людей больше, чем сухим описаниям на странице товара. Особенно если блогер является для них персоной влияния.

Плюсы:

Блогеры собирают свою аудиторию по интересам: спорт, бьюти, материнство, технологии — выбирайте свое.

Хорошо подобранный блогер может запустить волну заказов буквально за сутки.

Даже если покупка случится не сразу, зрители запомнят товар.

Но, как и в любом инструменте продвижения, нужно понимать, что "просто заплатить блогеру" мало. Нужен системный подход.

Как выбрать блогера для рекламы на Вайлдберриз?

Определите целевую аудиторию

Сначала ответьте на вопрос: кто ваш покупатель? Пол, возраст, интересы, уровень дохода — чем точнее портрет, тем проще искать блогера.

Оцените охваты

Большая аудитория — не всегда хорошо. Если блогер с миллионным охватом делает посты "ни о чем", конверсия будет слабой. Ищите тех, у кого:

Высокий процент вовлеченности (лайки, комментарии).

Подписчики, которые реально интересуются темой. Например, бьюти-блогеру не стоит рекламировать автозапчасти.

Проверьте аудиторию на подлинность

Многие блогеры накручивают подписчиков и лайки. Проверьте статистику через сервисы вроде HypeAuditor, InstaHero, TrendHERO. Подозрительно низкая вовлеченность или странные комментарии? Лучше отказаться.

Какой формат рекламы у блогеров работает

На маркетплейсах реклама работает не совсем так, как в классическом ритейле. Вот что имеет смысл:

Блогер показывает ваш продукт, рассказывает о его плюсах и честно делится впечатлениями. Это подходит для сложных товаров, где важно показать, как все работает.

Реальная жизнь — это может быть фото или видео с товаром "в деле". Например, блогер готовит ужин с вашей сковородкой или тестирует вашу косметику.

Сторис с промокодом — очень популярный формат. Блогер выкладывает несколько сторис с продуктом, добавляет ссылку на Wildberries и уникальный промокод. Промокоды помогают отследить эффективность рекламы.

Бюджет на рекламу у блогеров

Цены зависят от блогера и его аудитории. Средние ориентиры такие:

Нано-блогеры (до 10 тыс. подписчиков) — от 2 до 5 тыс. рублей за пост.

Микро-блогеры (10–50 тыс. подписчиков) — от 5 до 20 тыс. рублей.

Средние (50–200 тыс.) — от 20 до 150 тыс.

Крупные (200+ тыс.) — от 150 тыс. рублей и выше.

Не тратьте весь бюджет на одного крупного блогера. Лучше организуйте несколько рекламных кампаний с разными микро- или нано-блогерами. У них аудитория более вовлеченная, а результат — чаще заметнее.

Как оценить эффективность?

После публикации важно понять, сработала ли реклама. Основные метрики:

CTR промокодов — сколько человек перешли по ссылке?

Увеличился ли спрос на товар?

Рост узнаваемости, например, увеличилось ли количество добавлений товара в избранное или просмотров карточки.

Чтобы получить результат от рекламы, тщательно выбирайте блогеров, ставьте понятные цели, отслеживайте результаты на ВБ.