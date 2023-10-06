Haier: увеличиваем продажи за 1 месяц
№ 1 в мире по продаже бытовой техники
Совместная задача
Увеличить оборот фирменного магазина на меркетплейсе Яндекс Маркет.
133
завода по всему миру
17 лет
представлен на рынке РФ
5 место
среди быстрорастущих брендов России
Что было сделано
01
Аудит для выявления точек роста
Анализ ассортимента, региональных продаж и маркетинговых активностей
02
Исправление ошибок
Исправили ошибки в каталоге магазина
03
Подключение буста
Подключен буст продаж в FBY магазине
04
Мониторинг
Ежедневный мониторинг: цен, индекса качества, динамики продаж
05
Участие в акциях
Еженедельное участие в акциях маркеплейса
Наши совместные достижения
Хотите высоких результатов? Начнем с бесплатного аудита?
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