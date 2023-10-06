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Haier: увеличиваем продажи за 1 месяц

№ 1 в мире по продаже бытовой техники№ 1 в мире по продаже бытовой техники

№ 1 в мире по продаже бытовой техники

Совместная задача

ya-market

Увеличить оборот фирменного магазина  на меркетплейсе Яндекс Маркет.

133

завода  по всему миру

17 лет

представлен на рынке РФ

5 место

среди быстрорастущих брендов России

Что было сделано

  • 01

    Аудит для выявления точек роста

    Анализ ассортимента, региональных продаж и маркетинговых активностей

  • 02

    Исправление ошибок

    Исправили ошибки в каталоге магазина

  • 03

    Подключение буста

    Подключен буст продаж в FBY магазине

  • 04

    Мониторинг

    Ежедневный мониторинг: цен, индекса качества, динамики продаж

  • 05

    Участие в акциях

    Еженедельное участие в акциях маркеплейса

Наши совместные достижения

Рост продаж магазина после подключения буста продажРост продаж магазина после подключения буста продаж
Доля фирменных магазинов  Haier на маркетплейсеДоля фирменных магазинов  Haier на маркетплейсе

Эркана Зулумова

Ведущий стратег-маркетолог. Руководитель отдела маркетинга в категории Бытовая Техника.

С брендом Haier основной задачей ставили планомерный рост продаж по регионам России.

Для этого мы подбирали только те маркетинговые инструменты, которые гарантировано дают эффект в продажах и прозрачны в аналитике.

Было важно получить прибыль с каждого потраченного на маркетинг рубля.

Хотите высоких результатов? Начнем с бесплатного аудита?

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