Simfer - увеличить продажи бытовой техники в 3 раза за 2 года комплексной работы на маркетплейсах
Лидер продаж на маркетплейсах в категории Мелкая бытовая техника
Задача бренда
Войти в топ брендов по количеству продаж бытовой техники на Озон и Яндекс Маркет
03
завода по производству бытовой техники в Турции
200
розничных точек продаж
146
стран мира покупает технику Simfer
Что было сделано
01
Разработка стратегии
Разработка стратегии и медиаплана рекламных запусков на маркетплейсах.
02
Работа с рекламными активностями
Подбор и управление рекламными активностями на маркетплейсах
03
Оптимизация контента
Оптимизация контента для максимальной конверсии с торговых площадок
04
Расширение географии
Выход на новые регионы поставок
05
Запуск внешнего трафика
Запуск внешнего трафика и промо-активностей на TV и в соцсетях
06
Аналитика
Ежемесячная аналитика роста продаж бренда
Как выглядели медиа-запуски
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