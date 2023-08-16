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Simfer - увеличить продажи бытовой техники в 3 раза за 2 года комплексной работы на маркетплейсах

Лидер продаж на маркетплейсах в категории Мелкая бытовая техникаЛидер продаж на маркетплейсах в категории Мелкая бытовая техника

Лидер продаж на маркетплейсах в категории Мелкая бытовая техника

Задача бренда

Войти в топ брендов по количеству продаж бытовой техники на Озон и Яндекс Маркет

03

завода по производству бытовой техники в Турции

200

розничных точек продаж

146

стран мира покупает технику Simfer

Что было сделано

  • 01

    Разработка стратегии

    Разработка стратегии и медиаплана рекламных запусков на маркетплейсах.

  • 02

    Работа с рекламными активностями

    Подбор и управление рекламными активностями на маркетплейсах

  • 03

    Оптимизация контента

    Оптимизация контента для максимальной конверсии с торговых площадок

  • 04

    Расширение географии

    Выход на новые регионы поставок

  • 05

    Запуск внешнего трафика

    Запуск внешнего трафика и промо-активностей на TV и в соцсетях

  • 06

    Аналитика

    Ежемесячная аналитика роста продаж бренда

Как выглядели медиа-запуски

Наши совместные достижения

Лидер продаж в категории "Мини-печи"Лидер продаж в категории "Мини-печи"
Доля бренда SimferДоля бренда Simfer

Эркана Зулумова

Ведущий стратег-маркетолог. Руководитель отдела маркетинга в категории Бытовая Техника

С брендом SIMFER основной задачей ставили планомерный рост продаж по регионам России.

Для этого мы подбирали только те маркетинговые инструменты, которые гарантировано дают эффект в продажах и прозрачны в аналитике.

Было важно получить прибыль с каждого потраченного на маркетинг рубля.

Хотите высоких результатов? Начнем с бесплатного аудита?

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