Если вы не знаете, сколько реально зарабатываете с одной продажи — никакая реклама, CRM или бизнес-аналитика не помогут. Юнит-экономика товара — это способ просчитать прибыльность каждой сделки: сколько вы вложили, сколько получили, и где теряете деньги. Считать нужно не «цена минус себестоимость», а учитывая все переменные — от комиссии маркетплейса и упаковки до повторных продаж и возвратов. Разберем точную, применимую на практике формулу юнит-экономики: какие цифры нужны, как их посчитать, где брать данные и на какие показатели ориентироваться.

Зачем считать юнит-экономику на уровне товара

Юнит-экономику на уровне одного товара считают, чтобы понимать, какие позиции приносят прибыль, а какие сжирают маржу — даже если общий оборот растет. Средние показатели по всей матрице искажают реальность: можно видеть «плюс» в общей выручке, но фактически убыточные товары будут тянуть экономику вниз. Разбиение по SKU позволяет точечно управлять ассортиментом, отключать нерентабельные позиции, пересматривать цены, логистику, скидки и пересобрать ассортимент под реальные деньги, а не под оборот.

Что входит в расчет

Чтобы расчет был точным, учитывается не только себестоимость и цена, а весь набор переменных, которые реально влияют на прибыль с одной продажи:

Цена продажи (AOV) — финальная сумма, которую платит клиент, с учетом всех скидок и акций.

Себестоимость (COGS) — закупка или производство, упаковка, расходные материалы.

Комиссия платформы — %, удерживаемый маркетплейсом (Wildberries, Ozon и др.).

Доставка до клиента — если оплачивается продавцом: FBS, курьер, постамат.

Складские и логистические расходы — хранение, фулфилмент, приемка, переупаковка.

Возвраты и отмены — доля невыкупленных заказов или частичного выкупа.

Скидки/промо/бонусы — которые вы даете за счет своей маржи, а не за счет площадки.

Стоимость привлечения (CAC) — если считаете экономику с учетом рекламы: сколько потрачено на привлечение клиента.

Итоговая прибыль = Цена продажи – (Себестоимость + Комиссии + Доставка + Прочие переменные + CAC). Если значение меньше нуля — товар убыточен, даже если его много покупают.

Базовая формула расчета юнит-экономики товара

Классическая формула юнит-экономики звучит просто:

Юнит-экономика = LTV – CAC,

где LTV — это прибыль с одного клиента за весь цикл взаимодействия, а CAC — стоимость его привлечения. Но когда мы считаем юнит-экономику по конкретному товару, фокус смещается на разовую операционную прибыль. Тогда модель выглядит так:

Юнит-прибыль = AOV – (COGS + логистика + комиссия + возвраты + скидки + CAC)

Теперь — пример. Вы продаете товар на Ozon:

Цена продажи: 1800 руб.

Себестоимость: 700 руб.

Комиссия Ozon: 12% (216 руб.)

Доставка (до клиента): 100 руб.

Склад/фулфилмент: 50 руб.

Средняя скидка: 100 руб.

CAC (реклама): 200 руб.

Расчет:

1800 – (700 + 216 + 100 + 50 + 100 + 200) = 434 руб. чистой юнит-прибыли.

Если при этом возвратов нет, вы в плюсе. Но если возвраты составляют 15%, и не компенсируются площадкой — вы теряете 270 руб. с каждого шестого заказа, и реальная юнит-прибыль падает примерно до 320–350 руб. уже с учетом рисков.

Как учитывать возвраты, скидки и нестабильную маржу

Ошибкой многих продавцов становится расчет «идеальной» юнит-экономики: без возвратов, с полной оплатой, по максимальной цене. Но в реальности скидки и возвраты выедают маржу быстрее, чем кажется.

Возвраты — это реальные издержки: доставка туда и обратно, потеря упаковки, поврежденный товар, время на обработку. Даже если площадка частично компенсирует логистику, на продавце остаются скрытые расходы. Поэтому в расчет юнит-экономики стоит закладывать возвратную ставку в %, и на каждый выкуп считать условный «страховой резерв». Например, если 1 из 10 заказов возвращается, вы уже теряете 10% прибыли — и должны это учитывать в модели.

То же с промо. Если скидку дает площадка — хорошо. Но если она уходит из вашей маржи, это прямая потеря. Продавец может видеть рост продаж на фоне акции, но фактически работать в ноль или минус. Поэтому финальная цена в расчете должна быть не «витринная», а реальная после всех снижений.

Нестабильная маржа — еще один риск. Если закупка растет, а цена остается прежней — юнит-экономика «плывет». Поэтому модель нужно регулярно пересчитывать при изменении курса, условий поставки или логистики. Статичная таблица устаревает за пару недель — особенно в e-commerce.

Что такое contribution margin

Например: купили за 1000 руб., продали за 1600 руб., значит, наценка — 600 руб. Но это вводит в заблуждение, потому что из этих 600 руб. еще нужно вычесть комиссию маркетплейса, доставку, упаковку, стоимость привлечения клиента, скидки, возвраты. И только после этого останется реальная прибыль — или убыток.

Чтобы видеть реальную картину, используют показатель contribution margin — маржинальный вклад товара. Это разница между выручкой и всеми переменными затратами, без учета фиксированных расходов типа аренды офиса или зарплаты топ-менеджмента. То есть: сколько один товар реально «привносит» в бизнес после всех сопутствующих расходов. Это и есть та сумма, из которой дальше финансируются операционные затраты и прибыль.

Если contribution margin по товару отрицательный — он не просто невыгоден, он тянет бизнес вниз при каждой продаже. И чем больше вы его продаете — тем быстрее уходит оборотка и сгорает кассовый разрыв. Именно поэтому наценка — опасный ориентир, а contribution margin — единственно честная цифра в юнит-экономике.

Если вы хотите точно понимать, какие товары действительно приносят прибыль, а какие просто маскируются под успешные за счет оборота — разберитесь с юнит-экономикой на уровне каждого SKU. Команда Шольчев поможет построить рабочую модель: соберем таблицу, учтем все скрытые издержки, расчитаем contribution margin и покажем, как на основе цифр принимать решения по ассортименту, рекламе и логистике.