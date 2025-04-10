Сильный продукт без продвижения — это вещь на складе. Даже самая красивая коллекция не будет продаваться, если бренд не узнают, не найдут и не запомнят. И наоборот: грамотная подача, продуманный визуал и внятная воронка делают спрос — даже при средней цене или базовом ассортименте.

Продвижение бренда одежды — это всегда микс: визуал, соцсети, маркетплейсы, виральный контент, реклама и работа с отзывами. Ни один канал не вытягивает в одиночку, но в связке можно выстроить понятную и стабильную систему продаж.

С чего начинается продвижение бренда одежды

Первый этап — привести в порядок бренд:

Название, которое легко запомнить

Внятный позиционирующий слоган (кто вы и чем отличаетесь)

Единый визуальный стиль: лого, цвета, шаблоны, фотостиль

Сайт, профиль в соцсетях или бренд-зона на маркетплейсе

Понимание целевой аудитории: не «девушки 25–45», а конкретные привычки и триггеры

Без этого никакая реклама не удержит внимание. Пользователь просто не запомнит, куда он кликал.

Как выстраивать воронку

Продвижение бренда — последовательность точек касания. Люди не покупают едва лишь увидев баннер. Сначала нужно, чтобы запомнили, потом — заинтересовались, потом — начали доверять. И только после этого — перешли к покупке. Ниже — структура, по которой бренды одежды строят стабильную воронку: от охвата до повторных продаж.

Охват — соцсети, коллаборации, PR, медийка на маркетплейсах

Узнавание — визуальная повторяемость, уникальность подачи, стиль фото и видео

Вовлечение — сторис, опросы, закулисье, ответы в комментариях

Доверие — UGC, отзывы, обзоры блогеров, реальный фидбэк

Продажа — карточка товара, сайт, лендинг или маркетплейс с отлаженной логикой

Повторная продажа — рассылки, рекомендательные подборки, «похожие вещи»

Если бренд известен только на Ozon или ВБ — половина воронки просто отсутствует.

Каналы, которые работают для одежды в 2025

ВК и Telegram — основа: тут идет охват, первые касания, продажи с рассылок и закрепов

Маркетплейсы (Ozon, WB) — хороши для массовки, но требуют работы с контентом и отзывами

Рутуб и видео — short-видео работают сильнее карточек, особенно с примеркой

Медийная реклама на Ozon и ВК — для узнавания и ретаргета

Коллаборации и микроинфлюенсеры — органические обзоры + соцдоказательство

Витрина на сайте (Tilda, LP и др.) — даже для старта можно сделать красиво и внятно

Распыляться не нужно: на старте лучше взять 2–3 канала, выжать из них максимум, потом масштабироваться. И помните, что продвижение бренда одежды — постоянная работа на узнавание, репутацию, вовлеченность и доверие. Реклама может привлечь внимание, но если нет истории, образа, внятной подачи — внимания не удержать.