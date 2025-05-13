Алгоритмы Яндекс Маркета учитывают не только ставки и промо, но и качество самой карточки товара. При прочих равных — система выше поднимает те предложения, которые лучше проработаны: есть подробное описание, фото, характеристики, отзывы и стабильная цена. То есть у карточки есть собственный SEO внутри самого Маркета — и от него напрямую зависит видимость. Грамотно оформленная карточка может выйти в топ даже без агрессивной рекламы, а слабая — утонет в выдаче, сколько бы вы ни платили за внешнюю рекламу. Эксперты агентства Шольчев рассказывают, что именно влияет на ранжирование, как оформлять карточки под алгоритмы Яндекса и какие ошибки не дают подняться в поиске даже хорошим товарам.

Как работает SEO внутри Яндекс Маркета

Платформа использует собственный поисковый алгоритм, который учитывает в том числе поведение пользователя, коммерческие показатели продавца и полноту структурированных данных. Это не классический поиск Яндекса, где работают ссылки и мета-теги. Здесь главное — как карточка встроена в экосистему фильтров, как она реагирует на поведение покупателя и насколько «предсказуемо» ее качество для системы.

Яндекс Маркет формирует выдачу по нескольким уровням. Сначала идет предварительная фильтрация — попадают только те товары, у которых заполнены ключевые характеристики и которые проходят техническую валидацию по категории. Дальше включается поисковый механизм: он смотрит на соответствие запроса заголовку, описанию, характеристикам, но с поправкой на ключевые правила — например, приоритетом обладают точные SKU, наличие и конкурентная цена.

Отдельный слой — это поведенческий фильтр. Алгоритм следит за тем, как карточка взаимодействует с пользователем: сколько времени проводят на странице, переходят ли в корзину, покупают ли с первого клика, не возвращаются ли обратно в список. Карточка с низким временем просмотра и высоким отказом будет постепенно «проседать» в выдаче — даже если в ней есть все слова из запроса.

Кроме этого, есть коммерческие факторы: стабильность цены, частота отмен, рейтинг продавца, SLA по логистике. Если карточка красиво оформлена, но по ней регулярно идут отмены или срывы доставки — Маркет занижает ее видимость, потому что система считает такую карточку "рискованной".

Подытожим: SEO на Маркете — это совокупность технического качества, поведенческой стабильности и структурной точности. Просто «добавить побольше ключей в заголовок» — не сработает. Алгоритм учитывает сотни метрик, и только системная проработка карточки в связке с реальными продажами дает рост позиций.

Что учитывает алгоритм при ранжировании карточек

Алгоритм Яндекс Маркета не показывает «лучший» товар — он показывает наиболее предсказуемо кликабельный и надежный с точки зрения площадки. Поэтому карточка должна быть информативной, структурированной, полной, с хорошей поведенческой статистикой и понятным товарным предложением.

Название (title) и соответствие поисковому запросу. Не перегруженное, без повторов, но включающее тип товара, ключевые параметры (бренд, модель, объем, размер, цвет). Примеры: «Ноутбук ASUS 15.6 дюймов», «Кастрюля нержавеющая 5 л с крышкой».

Характеристики и фильтры. Заполнение обязательных и рекомендованных характеристик напрямую влияет на попадание в выдачу по фильтрам. Если у карточки нет нужных значений — она просто не появится в результатах, даже если есть в наличии.

Актуальное наличие и цена. Алгоритм не показывает карточки без остатков. При этом слишком завышенная цена по сравнению с аналогами — минус к релевантности. Частые резкие скачки цены без объяснений (например, без акции) — тоже негативный сигнал.

Фото и медиаконтент. Качественные изображения (желательно несколько ракурсов, с деталями, на белом фоне), а также видео — сильно повышают CTR. Маркет анализирует, как быстро пользователь уходит со страницы: плохие фото = меньше внимания = просадка в выдаче.

Рейтинг товара и продавца. Средняя оценка по отзывам, количество отзывов, частота заказов — все это влияет на позиции. Один и тот же товар от продавца с рейтингом 4.9 и 3.5 может занимать совершенно разные строчки в списке.

Процент выкупа и скорость обработки заказов. Поведенческие данные: кликают — заказывают — выкупают. Если много отмен, просрочек или отгрузка затягивается, карточка постепенно опускается вниз, особенно в популярных категориях.

Стабильность карточки. Частое изменение названия, описания, параметров или резкие скачки в цене без смены SKU вызывают подозрения у алгоритма — такие карточки могут получить фильтр или потерять позиции.

Как правильно оформить карточку товара: пример на реальной категории

Возьмем пример: "Электрический чайник Xiaomi Mi Smart Kettle Pro, 1.5 л". Ниже — как должна выглядеть карточка, чтобы алгоритм Маркета «считал» ее релевантной и поднимал в выдаче.

Название

Правильно: Электрический чайник Xiaomi Mi Smart Kettle Pro 1.5 л, белый, 1800 Вт

Почему: в названии есть ключевые характеристики — тип товара, бренд, модель, объем, цвет, мощность. Это повышает попадание по широкому и точному поиску: «чайник xiaomi», «smart kettle 1.5 л», «белый чайник 1800 вт».

Неправильно: Чайник Pro Xiaomi, крутая модель — непонятно для алгоритма, нет структурных данных, нет фильтрующих признаков.

Описание

Нужно писать живым, но технически насыщенным языком. Пример: Чайник Xiaomi Mi Smart Kettle Pro — умная модель с объемом 1.5 л и мощностью 1800 Вт. Корпус из термостойкого пластика, внутренняя колба из нержавеющей стали. Поддержка Bluetooth для управления температурой с телефона. Поддерживает температуру до 12 часов.

Никакой воды и общих фраз типа «идеальный помощник на кухне» — алгоритм их игнорирует!

Фото

Не менее 3 изображений: фронтальное на белом фоне, ракурс сбоку, фото в интерьере, снимок с раскрытой крышкой (если возможно).

Размер — минимум 800×800 px, без водяных знаков, логотипов и чужих брендов на заднем фоне.

Алгоритм учитывает формат и кликабельность — изображения с высокой четкостью и нейтральным фоном ранжируются лучше.

Характеристики

Не пропускайте ни одного системного поля. Заполнены должны быть:

Тип: Электрический чайник

Материал корпуса: Пластик

Объем: 1.5 л

Мощность: 1800 Вт

Цвет: Белый

Управление: Кнопочное + Bluetooth

Поддержка температуры: Да

Совместимость с мобильным приложением: Да

Каждая характеристика — это фильтр в интерфейсе Яндекс Маркета. Если вы не указали «управление через Bluetooth», вы не появитесь в выдаче по этому фильтру, даже если у вас лучший товар.

Если вы хотите, чтобы ваши товары на Яндекс Маркете стабильно выходили в топ без лишней переплаты за рекламу — начните с правильного SEO-контента. Эксперты Шольчев помогут проанализировать текущие карточки, выявить критичные ошибки, переработать названия, описания и характеристики так, как «читает» их алгоритм Маркета. Оставьте заявку — и получите конкретный план по выводу карточек в видимую зону без просадок по продажам.