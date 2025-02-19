Юнит экономика — что это и как считать
Бизнес без расчета юнит-экономики — как самолет без приборной панели. Можно разгоняться, можно набирать высоту, но в какой момент кончатся топливо и деньги — неизвестно.
Юнит-экономика позволяет понять, сколько компания зарабатывает (или теряет) на каждом клиенте, товаре или заказе. Она отвечает на главные вопросы бизнеса:
- Приносят ли продажи реальную прибыль, или просто растят оборот?
- Сколько можно потратить на привлечение клиентов, чтобы оставаться в плюсе?
- Как масштабировать бизнес без рисков уйти в убыток?
Если не считать юнит-экономику, можно видеть рост выручки, но при этом оставаться в минусе.
Что такое юнит в юнит-экономике?
Юнит (unit) — это основная единица расчета, в зависимости от бизнеса это может быть:
- Товар — если бизнес продает физические продукты (e-commerce, маркетплейсы, производство).
- Заказ — если есть переменные издержки на обработку (доставка, сборка).
- Клиент — если важна повторная покупка (подписки, SaaS, сервисы).
- Пользователь — если продукт монетизируется через рекламу (медиа, приложения).
Очень важно выбрать правильный юнит, потому что с ошибкой в базовом расчете сложно составить верную картине собственных финансов.
Как рассчитывается юнит-экономика?
Юнит-экономика — это разница между доходами и затратами на одну единицу бизнеса.
Формула:
Прибыль на юнит = Выручка – (Себестоимость + Логистика + Маркетинг + Операционные расходы + Возвраты + Штрафы)
Основные показатели юнит-экономики
- Выручка (Revenue) — сколько приносит один юнит (товар, клиент, заказ).
- Себестоимость (COGS – Cost of Goods Sold) — закупка, производство, упаковка.
- Логистика (Shipping & Handling) — доставка, складские расходы.Маркетинг (CAC – Customer Acquisition Cost) — затраты на рекламу и привлечение.
- Операционные расходы (OPEX – Operational Expenses) — поддержка, персонал, аренда.
- Возвраты и брак (Returns & Refunds) — сколько теряется на возвратах.
- Штрафы и потери (Penalties & Write-offs) — санкции маркетплейсов, утилизация брака.
Если итоговое значение положительное, бизнес зарабатывает. Если отрицательное, значит, либо расходы слишком высоки, либо цена занижена.
Разные модели юнит-экономики
В зависимости от типа бизнеса юнит-экономика считается по-разному.
E-commerce и маркетплейсы
Юнит = один товар или заказ.
Формула:Прибыль = Цена товара – (Комиссия + Себестоимость + Логистика + Возвраты + Маркетинг).
Пример:
- Цена продажи — 3000 ₽
- Комиссия маркетплейса — 15% (450 ₽)
- Себестоимость товара — 1200 ₽
- Доставка — 300 ₽
- Маркетинг — 500 ₽
- Возвраты и списания — 150 ₽
Чистая прибыль с заказа:3000 – 450 – 1200 – 300 – 500 – 150 = 400 ₽.
Если после расчетов прибыль меньше 10% от цены товара, бизнес уязвим к любому росту затрат.
Подписочные сервисы (LTV vs CAC)
Юнит = один подписчик.
Ключевые метрики:
- LTV (Lifetime Value) — сколько клиент платит за весь цикл жизни.
- CAC (Customer Acquisition Cost) — сколько стоит привлечь клиента.
- Churn Rate (Отток) — сколько клиентов уходит ежемесячно.
Формула:LTV = Средний чек × Количество месяцев подписки.
Если LTV > CAC, подписка окупается. Если LTV < CAC, бизнес уходит в убыток.
Маркетплейсы и агрегаторы (CPA-модель)
Юнит = один заказ или клиент.
Ключевые метрики:
- Средний чек.
- Комиссия площадки.
- Стоимость привлечения заказа.
- Процент возвратов и отмен.
Формула:Прибыль на заказ = Комиссия – Расходы на привлечение – Возвраты – Операционные расходы.
Ошибка многих продавцов — ориентироваться на общий оборот, не считая комиссии и возвраты. В результате маркетплейс зарабатывает, а продавец нет.
Как улучшить юнит-экономику?
- Оптимизировать себестоимость — снизить затраты на закупку, упаковку, логистику.
- Минимизировать возвраты — анализировать причины, улучшать описание товаров.
- Улучшить рекламу — снижать CAC, использовать автоматизированные стратегии.
- Работать с повторными продажами — увеличивать LTV через программы лояльности.
- Выбирать выгодные каналы продаж — не все маркетплейсы одинаково прибыльны.
Если считать только оборот, а не чистую прибыль на единицу, можно работать годами и не понимать, почему бизнес не растет. Когда юнит-экономика в минусе — бизнес не масштабируемый.