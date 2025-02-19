Виды юнит экономики
Юнит-экономика — это способ понять, зарабатывает ли бизнес на каждой единице товара или клиента, или просто «гоняет обороты». Можно иметь высокий товарооборот, но если издержки съедают всю маржу, прибыль уходит в минус.
Главный вопрос: какой именно «юнит» считать? Это может быть товар, заказ, клиент или подписка. В зависимости от бизнеса выделяют разные модели юнит-экономики, каждая из которых имеет свои нюансы.
Какие виды юнит экономики существуют и как их правильно считать, рассказывают эксперты агентства «Шольчев».
Классическая юнит-экономика (на единицу товара)
Подходит для e-commerce, маркетплейсов, производства — всех, кто продает физические товары.
Что считается за "юнит"? Одна проданная единица товара (например, один смартфон, футболка, упаковка чая).
Основные показатели:
- Выручка с товара (ARPU) — сколько денег приносит одна продажа.
- Себестоимость (COGS) — сколько стоит производство, закупка и доставка товара.
- Гросс-маржа — сколько остается после вычета себестоимости.
- Операционные расходы (OPEX) — маркетинг, логистика, комиссии маркетплейсов.
- Чистая прибыль — итог после всех расходов.
Пример:Допустим, вы продаете товар за 2000 ₽, его себестоимость — 800 ₽, а логистика, маркетинг и комиссии маркетплейса съедают еще 700 ₽. Итоговая юнит-экономика:
2000 – 800 – 700 = 500 ₽ чистой прибыли с одной продажи.
Если юнит-экономика в минусе, значит, либо товар слишком дешевый, либо расходы слишком большие.
Юнит-экономика на клиента (CAC vs LTV)
Подходит для подписок, сервисов, SaaS, мобильных приложений, маркетплейсов и офлайн-услуг.
Что считается за "юнит"? Один привлеченный клиент (Customer).
Основные показатели:
- CAC (Customer Acquisition Cost) — стоимость привлечения клиента.
- LTV (Lifetime Value) — сколько денег этот клиент принесет за все время.
Пример:Вы тратите 500 ₽ на рекламу, чтобы привлечь одного клиента. В среднем он делает 5 покупок по 1000 ₽, при этом чистая маржа с каждой — 300 ₽.
Итог:LTV = 5 × 300 = 1500 ₽CAC = 500 ₽
Если LTV > CAC, юнит-экономика положительная: клиент приносит больше, чем стоило его привлечение. Если LTV < CAC, значит, либо клиент покупает слишком мало, либо маркетинг слишком дорогой.
Подписочная юнит экономика
Подходит для онлайн-сервисов, стримингов, подписок, приложений.
Что считается за "юнит"? Один подписчик.
Основные показатели:
- MRR (Monthly Recurring Revenue) — сколько приносит клиент в месяц.
- Churn Rate (Отток клиентов) — сколько подписчиков уходит каждый месяц.
- LTV (Lifetime Value) — сколько клиент платит за весь срок подписки.
Пример:Вы продаете подписку за 1000 ₽ в месяц. В среднем клиент остается 6 месяцев, а CAC (стоимость привлечения) — 2000 ₽.
Итог:LTV = 1000 × 6 = 6000 ₽
CAC = 2000 ₽
Вывод: на одного клиента тратится 2000 ₽, а он приносит 6000 ₽. Значит, модель окупается. Если отток клиентов (churn rate) слишком высокий, подписочная юнит-экономика будет убыточной.
Маркетплейсовая юнит-экономика
Подходит для площадок, которые не продают товары сами, а зарабатывают на комиссиях (Ozon, Wildberries, Avito, агрегаторы услуг).
Что считается за "юнит"? Один заказ или один продавец (в зависимости от модели).
Основные показатели:
- Средний чек — сколько стоит заказ.
- Комиссия маркетплейса — процент, который площадка берет с каждой продажи.
- Операционные расходы — поддержка, логистика, IT.
Пример:Маркетплейс берет 10% комиссии с каждой продажи. Один клиент оформляет заказ на 5000 ₽, значит, платформа получает 500 ₽.
Если затраты на привлечение клиента и обработку заказа ниже 500 ₽, юнит-экономика положительная. Если выше — бизнес работает в убыток.
Юнит экономика маркетинга
Подходит для рекламных агентств, CPA-сетей, инфобизнеса.
Что считается за "юнит"? Один лид или одна заявка.
Основные показатели:
- CPL (Cost per Lead) — стоимость привлечения заявки.
- CR (Conversion Rate) — сколько заявок превращается в покупку.
- ROI (Return on Investment) — возврат инвестиций в рекламу.
Пример:Вы потратили 100 000 ₽ на рекламу и получили 500 заявок. Значит:
CPL = 100 000 / 500 = 200 ₽ за заявку
Из этих 500 заявок 10% превращаются в покупки, средний чек 5000 ₽, а маржа — 1000 ₽ с заказа.
Если затраты на привлечение заявки ниже, чем прибыль с продаж, маркетинговая юнит-экономика работает в плюс.
Юнит-экономика — основа прибыльности бизнеса
В условиях нереально высокой конкуренции мало считать доходы и расходы, нужно четко понимать, какие метрики критичны для вашего бизнеса.
- Если продаете товары — считайте юнит-экономику на товар.
- Если привлекаете клиентов — анализируйте CAC vs LTV.
- Если работаете по подпискам — следите за MRR и churn rate.
- Если вы маркетплейс — ключевая метрика размер комиссии на заказ.
Если юнит-экономика в минусе, значит, нужно либо снижать расходы, либо увеличивать средний чек и конверсию. Когда юнит-экономика работает в плюс, бизнес может масштабироваться без страха потерять прибыль.