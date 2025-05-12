Без интеграции с 1С продавец на Wildberries может утонуть в рутине: ручной ввод накладных, постоянные сверки остатков, ошибки в ценах и сроках годности. Особенно это ощущается при работе с ФБО и ФБС одновременно. Решение — связать маркетплейс с учетной системой — так, чтобы данные о заказах, остатках, товарах и ценах синхронизировались автоматически, а документы формировались и отправлялись в нужных форматах и в нужные сроки.

Какие задачи решает интеграция 1С с Wildberries

Когда продавец работает с ВБ вручную, ошибки и потери времени становятся системными. Интеграция с 1С позволяет сократить количество рутинных операций, минимизировать человеческий фактор и выстроить сквозной учет — от поступления товара до финальной отгрузки в логистику Вайлдберриз.

Что конкретно автоматизируется:

1С формирует УПД по заказам с Wildberries, подставляя нужные реквизиты, автоматически выгружает их через API, отслеживает статусы. Не нужно руками заполнять десятки одинаковых форм.

После синхронизации 1С получает заказы от Вайлдберриз и сама обновляет остатки, чтобы не допустить пересорта или оверселла. Особенно актуально, если продаете на нескольких площадках сразу.

При работе по ФБС система сама подхватывает новые заказы с Wildberries, формирует задания на сборку и распечатывает нужные стикеры в правильном формате. Весь цикл занимает пару минут.

Для ФБО это критично: ошибка в дате — и ВБ может заблокировать весь остаток. Интеграция позволяет сверять данные из 1С с товарной карточкой на площадке.

Благодаря синхронизации с Wildberries через 1С работа упрощается, а бизнес становится более устойчивым к масштабированию. Без нее управлять даже средним объемом заказов становится опасно: велика вероятность нарушить SLA или получить штраф от маркетплейса.

Способы интеграции 1С с Wildberries

Связать 1С с Вайлдберриз можно как минимум тремя способами. Выбор зависит от объема операций, типа логистики (ФБО, ФБС, смешанная модель), структуры ассортимента и уровня внутренней автоматизации.

Интеграция через API Wildberries вручную

Маркетплейс предоставляет открытое API — технически любой разработчик 1С может настроить обмен данными. Однако это требует глубокого понимания как архитектуры 1С, так и особенностей самого API ВБ: структуры токенов, порядка обработки заказов, нюансов с этикетками и маркировкой.

Минусы:

высокая стоимость настройки;

поддержка целиком ложится на вашу команду или подрядчика;

при изменении форматов Вайлдберриз интеграцию нужно дорабатывать вручную.

Плюсы — можно адаптировать под специфические процессы (например, многоуровневые склады, сериализация, свои логистические статусы).

Готовые модули интеграции с ВБ от сторонних разработчиков

На рынке есть десятки модулей для типовых конфигураций 1С — чаще всего под УНФ, Розницу, Управление торговлей. Подключение занимает 1–3 дня, и на старте все работает. Проблемы начинаются, когда:

вы вносите доработки в свою 1С — модуль "ломается";

Wildberries обновляет API — старый модуль не адаптируется и вы получаете ошибки при загрузке УПД или заказов;

нужно кастомизировать логику — большинство коробочных решений не позволяют.

Подходит малому бизнеса, у которого простая структура учета и объем заказов до 100 в день.

Кастомная интеграция с учетом всех внутренних процессов

Если у компании сложная структура (например, несколько юрлиц, склады, работа с маркировкой, дропшип и ФБО одновременно), чаще всего приходится писать собственный обмен. Это единственный способ выстроить бесшовную систему, в которой:

1С сама подбирает партии с нужными сроками годности;

при отгрузке по ФБО создает вложения строго по ТЗ Вайлдберриз;

корректно обрабатываются отмены и возвраты;

данные в аналитике всегда совпадают с тем, что в личном кабинете ВБ.

Поддерживаемые конфигурации 1С

Для интеграции с Вайлдберриз в основном всего используют 1С:УНФ, 1С:Управление торговлей и 1С:Розницу — каждая из этих конфигураций решает разные задачи. УНФ подойдет, если бизнес относительно небольшой, важна скорость запуска и нет сложной логистики. Управление торговлей — оптимальный выбор для компаний с большим SKU, несколькими складами и потребностью в кастомизации. 1С:Розница используется реже, в основном если торговля ведется из оффлайн-точек с параллельной отгрузкой на маркетплейсы. Важно учитывать: стандартные модули интеграции обычно адаптированы только под типовые версии. Если в 1С уже есть доработки или нестандартные механики, потребуется ручная настройка и тестирование всех сценариев — от импорта заказов до возврата товара от Wildberries.

Какие процессы можно автоматизировать

Что именно можно автоматизировать при интеграции 1С с Вайлдберриз зависит от логистической схемы. Если продавец работает по модели ФБО, то система берет на себя регистрацию поставок, формирование и загрузку УПД, генерацию кодов маркировки, а также контроль за сроками годности, партиями и соответствием фактического ассортимента зарегистрированному. С ФБС ситуация другая: акцент смещается на оперативную синхронизацию заказов, автоматическую печать этикеток, обновление остатков и контроль отгрузки в течение дня.

Если у компании несколько складов или точек отгрузки, 1С может учитывать локации при расчете остатков, формировать накладные по разным юрлицам, распределять сборку по точкам и следить за корректной выгрузкой данных по каждому направлению. Система берет на себя контроль над всей логистической цепочкой, начиная от поступления заказа до закрывающих документов.

Чтобы выстроить надежную систему под ваши процессы, проще сразу проконсультироваться с экспертами агентства Шольчев — специалисты разберут структуру вашего бизнеса, подберут рабочее решение и реализуют его на вашем проекте.