У многих селлеров медийная реклама на Озоне ассоциируется с баннерами, которые висят и сливают бюджет. И зря — потому что в 2025 году это один из самых мощных инструментов на площадке. Он не заменяет performance-рекламу, но прекрасно ее дополняет: ускоряет узнаваемость, разогревает спрос в новых категориях и работает в долгую — даже когда объявления уже выключены.

Чтобы использовать медийку на Озон эффективно, нужно понимать: где именно она показывается, как работает аукцион, по каким метрикам оценивают результат, и в каких сценариях игра стоит свеч. Подробнее рассказывают эксперты агентства Шольчев.

Где показывается медийная реклама на Ozon

Главная страница (десктоп и мобильная версия) — один из самых дорогих, но самых заметных форматов. Показы идут по CPM (стоимость за тысячу показов).

Категорийные страницы — можно показываться по ключам или интересам. Это уже ближе к performance, но с медийным креативом.

Карточки товаров (ваших и чужих) — баннеры в блоке «с этим товаром часто смотрят», «похожие» и в самом описании.

Push-уведомления и e-mail-рассылки — запускаются через отдельные кампании, можно настроить автоворонки.

Ozon Page (брендовая страница) — можно «лить» трафик из баннеров прямо на ваш бренд-зон.

Все эти форматы работают на узнаваемость, но при правильной настройке могут напрямую увеличивать продажи.

Как работает аукцион и на чем держится стоимость

В отличие от стандартной рекламы, медийная закупается по CPM-модели. То есть вы платите за показы, а не за клики. На аукцион влияют:

выбранная аудитория (по интересам, поведению, категориям)

сегмент и частотность показов

сезонность (в пике стоимость возрастает в разы)

качество креатива (CTR влияет на внутреннюю ставку)

Минимальная ставка начинается от 100–150 рублей за 1000 показов, но в реальности — особенно на главной — средний CPM может быть 500–1200 рублей, а в горячие недели и выше.

Что можно настраивать в медийной рекламе Ozon

Сила медийки в точности попадания. Обычно новички просто запускают баннер, но на самом деле Ozon предоставляет возможность гибких настроек: можно найти нужную аудиторию по поведенческим признакам, отсеять нецелевых, протестировать гипотезы по времени показа и даже варьировать каналы. Ниже — все, что действительно можно (и нужно) контролировать в кампании.

Целевая аудитория — по демографии, поведению, сегменту интересов

Сценарии показа — догонять тех, кто был на карточке; тех, кто не купил; тех, кто искал по релевантным фразам

Частотность — сколько раз один пользователь увидит баннер

График показа — по дням недели и времени суток

Платформа — десктоп, мобильное приложение или веб

Тонкая настройка позволяет запускать не просто широкую медийку, а точечные кампании под конкретную цель — запуск нового товара, восстановление спроса, догрев по ретаргетингу.

Какие креативы работают лучше всего

Баннер на Ozon должен быть простым, максимально понятным, с фокусом на товар или боль клиента. Работают:

четкие фото товара крупным планом

короткий call-to-action: «Скидка до -30%», «Новинка уже в продаже», «Успей купить»

подчеркнутая выгода (бонус, подарок, ограниченное предложение)

использование UGC (если есть)

повторение визуального кода карточки — чтобы была связка между баннером и посадочной

Одна из самых частых ошибок — перегрузка креатива: много текста, много графики, слишком «рекламно».

Как измерить эффективность и не слить бюджет

Медийная реклама на Озон работает вдолгую, и оценивают ее по следующим метрикам:

Охват и частотность — сколько человек увидели, и сколько раз каждый

CTR — чем выше, тем лучше алгоритм показывает баннер (влияет на аукцион)

Конверсии — отслеживаются по модели last click и по view-through (если человек купил после просмотра баннера)

Брендовый трафик — рост запросов по вашему названию

Динамика выручки и заказов по бренду в целом — особенно в связке с перформанс-кампаниями

Медийная реклама запускается в составе воронки: баннер — посадка — перформанс — ретаргетинг. Только так она начинает работать как вложение, а не как «баннер на удачу».

Когда имеет смысл запускать медийную рекламу на Озон

При выходе в новую категорию — чтобы ускорить узнаваемость

При запуске нового товара, особенно в сезон

Когда нужно поднять брендовый трафик и закрепить узнаваемость

При участии в акциях (например, «Черная пятница»), чтобы выделиться

Для тестов новых офферов и креативов перед массовым запуском

Медийная реклама на Ozon — стратегический инструмент узнавания, запуска и усиления продаж. Нужно четкое понимание аудитории, целей и логики воронки. Если вы просто купить баннер — легко сжечь бюджет. Но если выстроите связку между креативом, посадочной, ретаргетингом и аналитикой — эффект может быть кратно выше, чем у обычной перформанс-рекламы.