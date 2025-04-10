Медийная реклама на Озоне
У многих селлеров медийная реклама на Озоне ассоциируется с баннерами, которые висят и сливают бюджет. И зря — потому что в 2025 году это один из самых мощных инструментов на площадке. Он не заменяет performance-рекламу, но прекрасно ее дополняет: ускоряет узнаваемость, разогревает спрос в новых категориях и работает в долгую — даже когда объявления уже выключены.
Чтобы использовать медийку на Озон эффективно, нужно понимать: где именно она показывается, как работает аукцион, по каким метрикам оценивают результат, и в каких сценариях игра стоит свеч. Подробнее рассказывают эксперты агентства Шольчев.
Где показывается медийная реклама на Ozon
- Главная страница (десктоп и мобильная версия) — один из самых дорогих, но самых заметных форматов. Показы идут по CPM (стоимость за тысячу показов).
- Категорийные страницы — можно показываться по ключам или интересам. Это уже ближе к performance, но с медийным креативом.
- Карточки товаров (ваших и чужих) — баннеры в блоке «с этим товаром часто смотрят», «похожие» и в самом описании.
- Push-уведомления и e-mail-рассылки — запускаются через отдельные кампании, можно настроить автоворонки.
- Ozon Page (брендовая страница) — можно «лить» трафик из баннеров прямо на ваш бренд-зон.
Все эти форматы работают на узнаваемость, но при правильной настройке могут напрямую увеличивать продажи.
Как работает аукцион и на чем держится стоимость
В отличие от стандартной рекламы, медийная закупается по CPM-модели. То есть вы платите за показы, а не за клики. На аукцион влияют:
- выбранная аудитория (по интересам, поведению, категориям)
- сегмент и частотность показов
- сезонность (в пике стоимость возрастает в разы)
- качество креатива (CTR влияет на внутреннюю ставку)
Минимальная ставка начинается от 100–150 рублей за 1000 показов, но в реальности — особенно на главной — средний CPM может быть 500–1200 рублей, а в горячие недели и выше.
Что можно настраивать в медийной рекламе Ozon
Сила медийки в точности попадания. Обычно новички просто запускают баннер, но на самом деле Ozon предоставляет возможность гибких настроек: можно найти нужную аудиторию по поведенческим признакам, отсеять нецелевых, протестировать гипотезы по времени показа и даже варьировать каналы. Ниже — все, что действительно можно (и нужно) контролировать в кампании.
- Целевая аудитория — по демографии, поведению, сегменту интересов
- Сценарии показа — догонять тех, кто был на карточке; тех, кто не купил; тех, кто искал по релевантным фразам
- Частотность — сколько раз один пользователь увидит баннер
- График показа — по дням недели и времени суток
- Платформа — десктоп, мобильное приложение или веб
Тонкая настройка позволяет запускать не просто широкую медийку, а точечные кампании под конкретную цель — запуск нового товара, восстановление спроса, догрев по ретаргетингу.
Какие креативы работают лучше всего
Баннер на Ozon должен быть простым, максимально понятным, с фокусом на товар или боль клиента. Работают:
- четкие фото товара крупным планом
- короткий call-to-action: «Скидка до -30%», «Новинка уже в продаже», «Успей купить»
- подчеркнутая выгода (бонус, подарок, ограниченное предложение)
- использование UGC (если есть)
- повторение визуального кода карточки — чтобы была связка между баннером и посадочной
Одна из самых частых ошибок — перегрузка креатива: много текста, много графики, слишком «рекламно».
Как измерить эффективность и не слить бюджет
Медийная реклама на Озон работает вдолгую, и оценивают ее по следующим метрикам:
- Охват и частотность — сколько человек увидели, и сколько раз каждый
- CTR — чем выше, тем лучше алгоритм показывает баннер (влияет на аукцион)
- Конверсии — отслеживаются по модели last click и по view-through (если человек купил после просмотра баннера)
- Брендовый трафик — рост запросов по вашему названию
- Динамика выручки и заказов по бренду в целом — особенно в связке с перформанс-кампаниями
Медийная реклама запускается в составе воронки: баннер — посадка — перформанс — ретаргетинг. Только так она начинает работать как вложение, а не как «баннер на удачу».
Когда имеет смысл запускать медийную рекламу на Озон
- При выходе в новую категорию — чтобы ускорить узнаваемость
- При запуске нового товара, особенно в сезон
- Когда нужно поднять брендовый трафик и закрепить узнаваемость
- При участии в акциях (например, «Черная пятница»), чтобы выделиться
- Для тестов новых офферов и креативов перед массовым запуском
Медийная реклама на Ozon — стратегический инструмент узнавания, запуска и усиления продаж. Нужно четкое понимание аудитории, целей и логики воронки. Если вы просто купить баннер — легко сжечь бюджет. Но если выстроите связку между креативом, посадочной, ретаргетингом и аналитикой — эффект может быть кратно выше, чем у обычной перформанс-рекламы.