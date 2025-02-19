Успешно продавать товары и услуги на Ozon без аналитики практически невозможно. Если хотите понимать, какие товары заходят, на что реально есть спрос, какие цены ставят конкуренты и куда сливается бюджет на рекламу, без аналитического сервиса не обойтись. Но есть нюанс: сервисов много, у каждого свои фишки и ограничения. Эксперты агентства «Шольчев» рассказывают, какие инструменты реально помогают продавцам на Озон

Глубокий анализ конкурентов

Первое, что нужно понимать — на Ozon в каждой категории свои «старожилы», которые стабильно забирают заказы, и новички, которые пытаются зайти, но часто сливаются. Аналитика позволяет увидеть, какие товары реально продаются, с какими характеристиками и по каким ценам.

Что стоит смотреть?

Выручку и количество продаж — не просто общий спрос, а сколько конкретно продается у лидеров.

Динамику — растет товар или уходит в закат? Если что-то продавалось год назад, это не значит, что сегодня на него есть спрос.

Цена vs продажи — товар за 1999 ₽ может продаваться в разы лучше, чем такой же за 2099 ₽. Почему? Может быть, у конкурента акция или он просто успел накопить хорошие отзывы, что дало эффект.

Что использовать: MPSTATS, Moneyplace, SellerStats — у них сильная аналитика по рынку, можно смотреть данные по продажам и динамике.

Как не слить бюджет на рекламу (и стоит ли вообще ее включать)

На Ozon рекламу запускают очень многие селлеры — но не у всех она окупается. Иногда банально не хватает маржи, чтобы конкурировать с топами, иногда товар вообще не подходит для продвижения. Аналитика помогает заранее понять, какие товары рекламируют конкуренты, какие ставки выставляют и есть ли смысл заходить в аукцион.

Что можно анализировать?

Запросы и позиции — если у вас кондиционер, но в рекламе он пробивается только по запросу «вентилятор», кликов будет мало, и бюджет уйдет в никуда.

Какие товары конкуренты продвигают — если топ-продавец активно рекламирует конкретную модель, значит, он уже протестировал, что это выгодно.

Стоимость клика и охват — иногда разумнее перераспределить бюджет на SEO-продвижение, а не на рекламу.

Что использовать: MPSTATS, Moneyplace и Маяк (там есть интересные инструменты по рекламе и прогнозам).

Как выйти в топ по SEO

На Ozon SEO-продвижение работает не хуже, чем на сайтах. Хорошо подобранные ключи и грамотное описание товара могут вывести карточку в ТОП даже без больших вложений в рекламу.

Что важно анализировать?

Какие слова работают — не «умный пылесос», а «робот пылесос для ламината».

Где конкуренты вставляют ключи — заголовок, описание, характеристики.

Какие фразы дают продажи — не все, что ищут, конвертируется в заказы.

Что использовать: SellerStats, Moneyplace — оба сервиса хорошо показывают ключевые слова и анализируют SEO-позиции товаров.

Как следить за ценами

Если просто поставить цену ниже, чем у всех, есть шанс продать товар быстрее. Но есть и риск:

Ozon учитывает среднюю цену по рынку — если демпинговать слишком сильно, можно потерять в ранжировании.

Конкуренты используют автоматические алгоритмы — как только вы снижаете цену, они делают то же самое, и начинается гонка вниз.

Иногда лучше сыграть в долгую — поднять цену, но предложить кешбэк, бонус или дополнительную услугу.

Что использовать: MPSTATS, SellerStats — у них сильные инструменты мониторинга цен и динамики.

Аналитика отзывов

Отзывы — главный триггер продаж. Аналитика помогает выявить ключевые запросы, жалобы и ожидания клиентов, чтобы корректировать товар, цену или описание.

Что можно узнать?

Какие характеристики чаще всего хвалят — если все пишут «тихий и компактный», это важно подчеркнуть в описании.

На что жалуются — плохая упаковка? Долгая доставка? Эти нюансы можно исправить и обойти конкурентов.

Частота отзывов — если на товаре их мало, но они хорошие, стоит запустить акцию с кешбэком за отзыв.

Что использовать: SellerStats, Moneyplace — помогают анализировать отзывы в разрезе ключевых фраз.

Подытожим — что выбрать

Сервисы аналитики для Ozon — это не просто цифры, а инструмент для реального роста. Они помогают находить тренды, тестировать гипотезы, избегать убыточных решений и понимать, как ведут себя конкуренты.

Если важно следить за ценами и спросом — MPSTATS и SellerStats.

Если хотите углубиться в рекламу и SEO — Moneyplace и Маяк.

Если нужно комплексное решение — SelSup (он заточен под работу сразу на нескольких маркетплейсах).

Главное — не просто смотреть аналитику, а использовать ее на практике. Те, кто умеет правильно читать данные, зарабатывают больше.