Сервисы аналитики для Озон
Успешно продавать товары и услуги на Ozon без аналитики практически невозможно. Если хотите понимать, какие товары заходят, на что реально есть спрос, какие цены ставят конкуренты и куда сливается бюджет на рекламу, без аналитического сервиса не обойтись. Но есть нюанс: сервисов много, у каждого свои фишки и ограничения. Эксперты агентства «Шольчев» рассказывают, какие инструменты реально помогают продавцам на Озон
Глубокий анализ конкурентов
Первое, что нужно понимать — на Ozon в каждой категории свои «старожилы», которые стабильно забирают заказы, и новички, которые пытаются зайти, но часто сливаются. Аналитика позволяет увидеть, какие товары реально продаются, с какими характеристиками и по каким ценам.
Что стоит смотреть?
- Выручку и количество продаж — не просто общий спрос, а сколько конкретно продается у лидеров.
- Динамику — растет товар или уходит в закат? Если что-то продавалось год назад, это не значит, что сегодня на него есть спрос.
- Цена vs продажи — товар за 1999 ₽ может продаваться в разы лучше, чем такой же за 2099 ₽. Почему? Может быть, у конкурента акция или он просто успел накопить хорошие отзывы, что дало эффект.
Что использовать: MPSTATS, Moneyplace, SellerStats — у них сильная аналитика по рынку, можно смотреть данные по продажам и динамике.
Как не слить бюджет на рекламу (и стоит ли вообще ее включать)
На Ozon рекламу запускают очень многие селлеры — но не у всех она окупается. Иногда банально не хватает маржи, чтобы конкурировать с топами, иногда товар вообще не подходит для продвижения. Аналитика помогает заранее понять, какие товары рекламируют конкуренты, какие ставки выставляют и есть ли смысл заходить в аукцион.
Что можно анализировать?
- Запросы и позиции — если у вас кондиционер, но в рекламе он пробивается только по запросу «вентилятор», кликов будет мало, и бюджет уйдет в никуда.
- Какие товары конкуренты продвигают — если топ-продавец активно рекламирует конкретную модель, значит, он уже протестировал, что это выгодно.
- Стоимость клика и охват — иногда разумнее перераспределить бюджет на SEO-продвижение, а не на рекламу.
Что использовать: MPSTATS, Moneyplace и Маяк (там есть интересные инструменты по рекламе и прогнозам).
Как выйти в топ по SEO
На Ozon SEO-продвижение работает не хуже, чем на сайтах. Хорошо подобранные ключи и грамотное описание товара могут вывести карточку в ТОП даже без больших вложений в рекламу.
Что важно анализировать?
- Какие слова работают — не «умный пылесос», а «робот пылесос для ламината».
- Где конкуренты вставляют ключи — заголовок, описание, характеристики.
- Какие фразы дают продажи — не все, что ищут, конвертируется в заказы.
Что использовать: SellerStats, Moneyplace — оба сервиса хорошо показывают ключевые слова и анализируют SEO-позиции товаров.
Как следить за ценами
Если просто поставить цену ниже, чем у всех, есть шанс продать товар быстрее. Но есть и риск:
- Ozon учитывает среднюю цену по рынку — если демпинговать слишком сильно, можно потерять в ранжировании.
- Конкуренты используют автоматические алгоритмы — как только вы снижаете цену, они делают то же самое, и начинается гонка вниз.
- Иногда лучше сыграть в долгую — поднять цену, но предложить кешбэк, бонус или дополнительную услугу.
Что использовать: MPSTATS, SellerStats — у них сильные инструменты мониторинга цен и динамики.
Аналитика отзывов
Отзывы — главный триггер продаж. Аналитика помогает выявить ключевые запросы, жалобы и ожидания клиентов, чтобы корректировать товар, цену или описание.
Что можно узнать?
- Какие характеристики чаще всего хвалят — если все пишут «тихий и компактный», это важно подчеркнуть в описании.
- На что жалуются — плохая упаковка? Долгая доставка? Эти нюансы можно исправить и обойти конкурентов.
- Частота отзывов — если на товаре их мало, но они хорошие, стоит запустить акцию с кешбэком за отзыв.
Что использовать: SellerStats, Moneyplace — помогают анализировать отзывы в разрезе ключевых фраз.
Подытожим — что выбрать
Сервисы аналитики для Ozon — это не просто цифры, а инструмент для реального роста. Они помогают находить тренды, тестировать гипотезы, избегать убыточных решений и понимать, как ведут себя конкуренты.
- Если важно следить за ценами и спросом — MPSTATS и SellerStats.
- Если хотите углубиться в рекламу и SEO — Moneyplace и Маяк.
- Если нужно комплексное решение — SelSup (он заточен под работу сразу на нескольких маркетплейсах).
Главное — не просто смотреть аналитику, а использовать ее на практике. Те, кто умеет правильно читать данные, зарабатывают больше.