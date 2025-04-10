Продвижение на маркетплейсах давно вышло за рамки ручного управления карточками и интуитивного тестирования. Конкуренция растет, алгоритмы становятся сложнее, а стоимость ошибок — выше. Чтобы принимать обоснованные решения, нужен доступ к данным: по продажам, остаткам, ключевым словам, поведению пользователей и активности конкурентов. Без этого невозможно ни масштабировать бизнес, ни стабильно удерживать позиции.

Современные программы для маркетплейсов позволяют закрывать сразу несколько задач: от аналитики ниш и управления рекламой до автоматизации SEO и контроля остатков. Но выбрать действительно полезный инструмент — не так просто.

Лучшие программы для маркетплейсов

Ниже собраны те платформы, которые доказали свою эффективность в реальной работе с Ozon, Wildberries и другими площадками. Это это рабочий набор инструментов, с которыми удобно выстраивать системную работу.

MPStats

Практически must-have для аналитики на Wildberries. Можно смотреть динамику продаж, остатки, оборачиваемость, выручку по карточкам, ранжирование, поведенческие графики. Очень удобно строить отчеты по нишам. Отличный инструмент, чтобы понять: стоит ли заходить в категорию и как себя чувствуют конкуренты. Есть также дашборды по эффективности рекламы.Есть бесплатный демо-доступ с ограничениями (одна категория, урезанные данные). Платные тарифы от ~3 000 рублей ежемесячно. Очень мощная программа для всех, кто серьезно работает на WB.

Moneyplace

Работает по Ozon и WB. Сильная сторона — глубина по аналитике и управлению: видна выручка, объемы продаж, реклама, остатки, ROI. Есть трекер цен, аналитика отзывов, алерты по конкурентам, отчеты по складу и многое другое. Очень удобно смотреть воронки и поведение карточки по дням. Особенно полезен, если нужно следить за десятками SKU. Есть бесплатная версия, но без доступа к глубокой аналитике. Полноценный тариф — от 3 000–6 000 рублей в месяц (в зависимости от количества отслеживаемых SKU).

Sellerboard (бывший Ozon Booster)

Подходит больше для Ozon. Умеет вести аналитику по выкупам, возвратам, чистой прибыли, УТП-конструктор и SEO-оценку карточек. Есть автоматизация ставок в рекламе и рейтинг по ключам. Хорошо показывает эффективность конкретных кампаний в рекламном кабинете. Если работаете с несколькими поставщиками — удобно отслеживать в разрезе брендов. Платный, но недорогой.

Есть базовый тариф от 990 рублей в месяц. Один из самых доступных по цене.

Sebermarket Tools (ex. WBC)

Фокус — SEO-оптимизация под Wildberries. Очень точный подбор ключей для семантического ядра, можно смотреть, по каким запросам карточка реально ранжируется, и где теряет позиции. Удобен для составления и корректировки заголовков/описаний. Также есть история выдачи по ключам, что помогает отслеживать алгоритмические колебания WB. Платный: подбор ключей, отслеживание SEO и аналитика — доступны только в PRO-аккаунте. Стоимость — от 2 500 рублей в месяц. Бесплатная версия ограничена.

Business Radar от WB

Официальный сервис для селлеров Вайлдберриз.Позволяет смотреть по собственной аналитике: выручку, просмотры, заказы, эффективность рекламы, возвраты. Не такой удобный, как внешние сервисы, но как база — полезен. Бесплатный.

MPP Bro

Работает по Ozon и Wildberries.Упрощенная альтернатива MPStats/Moneyplace. Удобен для быстрых сравнений и нишевого анализа. Есть экспорт данных и визуализация. Платный, но есть тестовый период и демо, полноценный доступ — от ~2 000 рублей в месяц. Подойдет тем, кто ищет дешевую замену Moneyplace.

Scraper или парсеры через SerpApi / DataCollector

Для продвинутой выгрузки карточек конкурентов с Ozon и WB.

Если хочешь собрать всю нишу в Excel, прогнать через фильтры, сравнить УТП, цены, остатки и выручку — пригодится. Только требует минимальных технических знаний. Если используете готовые парсеры, это разовые оплаты или подписки от 10–50 долларов. Если работаете через API — потребуется немного технавыков и бюджет на прокси + API-трафик.

Keyword Hunter (Ozon)

Для подбора поисковых запросов внутри площадки. Аналог Планировщика ключевых слов, только адаптирован под механику Ozon. Можно собрать ключи, понять их объем и конкуренцию — пригодится для правильной структуры карточек и категорий. Приятная новость — программа бесплатная! Находится внутри рекламного кабинета Ozon и реально открыт для всех продавцов.

JoomPro или Exceleo

Будет полезно, если вы работаете с большим ассортиментом и нужен менеджмент контента в Excel/таблицах. Позволяют редактировать карточки, массово менять цены, загружать фото, править SEO — и все это через интерфейс, а не вручную в кабинетах. Цена — от 1 000 до 5 000 рублей в месяц. в зависимости от функционала. Есть пробные версии.

Программ для маркетплейсов становится все больше, но смысл не в количестве, а в том, как вы ими пользуетесь. Один инструмент поможет принять решение о запуске новой позиции, другой — вовремя остановить убыточную рекламу, третий — покажет слабые места в карточке, чтобы обеспечить управляемый и устойчивый рост.