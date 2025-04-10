Просто глядеть на чужие карточки — не аналитика. Чтобы реально понять, как работает ниша на Wildberries, важно копать глубже: в ассортимент, динамику, остатки, ценовую политику, долю рекламы и реальную оборачиваемость. Платформа не дает прямого доступа к этим данным — но все нужное можно вытащить, если знать, куда смотреть. Как собрать полезную информацию о конкурентах: какие инструменты использовать, что считать, как расшифровать данные и превратить их в конкретные действия - рассказывают эксперты агентства Шольчев.

Какие задачи решает аналитика конкурентов на ВБ

Если просто копировать чужие карточки или ориентироваться на тех, кто в ТОПе — можно зайти в категорию, где все уже перегрето, а рентабельность держится на последних рекламных выкупах. Вам нужна точная разведка: кто реально продает, за счет чего и в каком объеме. Основные цели:

Понять, какие товары реально продаются, а не просто висят в топе

Определить, на чем конкуренты делают выручку (а не маргинальные остатки)

Выявить зависимость продаж от рекламы, отзывов, цены

Найти «дыры» в ассортименте, в которые можно зайти

Оценить, с какой скоростью уходит товар (оборачиваемость)

Отследить изменения стратегии конкурента в реальном времени

Какие инструменты использовать

Базовый набор:

MPStats — самый популярный инструмент для анализа продаж на Вайлдберриз, остатков, динамики

Moneyplace — хорошо показывает выручку, доли рекламы, траты

WBStat / WBAnalytica — дополняют картину по отзывам, ценам, доступности

Поиск через сам Wildberries — вручную по ключевикам, фильтрам и сортировкам

Парсеры карточек (например, через API или готовые решения) — для масштабной выгрузки

Большую часть нужной информации можно получить даже без платных тарифов — хотя для профессионального анализа, конечно, нужна подписка.

Что именно смотреть в карточке конкурента

Остатки по размерам — если вчера были все размеры, а сегодня остался один, товар продается

Динамика остатков — можно видеть, сколько уходит в день, неделю

История цен — когда снижал/повышал цену, какие акции запускал

Соотношение продаж и отзывов — если отзывов много, а продаж мало — ставит накрутку

Карточка в продвижении или нет — трекается через Moneyplace и MPStats

Реальные фотографии/видео от покупателей — показывает, как товар выглядит вживую

Статистика отзывов — если 100 отзывов и 80% из них — негатив, карточка живет за счет рекламы

Как оценить объем продаж

Платформа не показывает продавцам открытые цифры по чужим продажам — и тем не менее, при желании их можно достаточно точно восстановить. Один из самых надежных способов — это отслеживание остатков. Если открыть карточку товара в MPStats, можно посмотреть, сколько единиц конкретной модели было на складе вчера, и сколько — сегодня. Разница между этими цифрами и есть реальные продажи за сутки.

Чтобы получить более точную картину, отслеживать нужно не один день, а хотя бы неделю — это сгладит эффект от единичных заказов или скачков по рекламе. Допустим, за 7 дней с карточки ушло 140 единиц, значит, в среднем по 20 штук в день. Умножаем на розничную цену — и получаем примерную выручку. При этом важно учитывать, была ли в этот период акция или снижение цены, потому что итоговая сумма может отличаться от текущей цены на витрине.

Если хочется копнуть глубже — используйте Moneyplace. Там можно увидеть, продвигалась ли карточка в рекламе, и какие бюджеты на это тратились. Это дает дополнительный контекст: продавец получает выручку за счет естественного спроса или просто выкупает показы за счет агрессивного продвижения.

Полезно смотреть на динамику — как быстро карточка теряет остатки, как часто они пополняются. Постоянные поставки — признак того, что товар действительно улетает. Если же остатки висят неделями — перед вами просто красиво оформленная витрина без продаж.

Как искать свободные места в нише

Анализируйте спрос и предложение по размерам, цветам, фасонам. Например:

продаются только базовые цвета — попробуйте зайти с нестандартными

у всех нет размеров L и XL — делайте ставку на oversize

все заходят в сегмент до 1500 ₽ — а товары от 2500 ₽ почти не представлены

Также смотрите: где слабый визуал, неполные характеристики, отсутствие отзывов. Все это — реальная возможность зайти даже в насыщенную нишу и зацепиться.

Как сравнивать себя с конкурентами на ВБ

Не сравнивайтесь с крупными брендами, у которых бюджет в разы больше

Оценивайте карточки в рамках своей ценовой категории

Учитывайте сезонность и пиковые недели — Wildberries живет волнами

Смотрите на повторяемость: если вчера продали 50 шт., а сегодня 0 — это была акция

Смотрите, как быстро товар «умирает»: часто карточки выстреливают и тухнут за месяц

Как превратить аналитику в стратегию

После анализа конкурентов на Вайлдберриз

Сформируйте список слабых карточек в топе

Найдите параметры, по которым можно обойти их (качество фото, цена, уникальность модели)

Сделайте свое предложение максимально релевантным тому, что ищет клиент

Подготовьте логичную стратегию запуска: промо, отзывы, SEO

Не повторяйте чужие ошибки — копируйте только сильные элементы

Аналитика конкурентов — инструмент стратегического планирования. Wildberries не показывает все напрямую, но через остатки, отзывы, цену и поведение карточки можно восстановить почти полную картину. Главное — не просто смотреть, а задавать правильные вопросы: почему это продается, и что можно сделать лучше.