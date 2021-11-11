Подключаем магазины К OZON и Яндекс.Маркет Бесплатно
А вы знали, что мы - технологический партнёр Ozon и Я.Маркет?
И можем подключить магазин к витрине этих площадок совершенно бесплатно.
Всю интеграцию и настройки при этом берём на себя.
А ваша компания получает первые продажи уже через 2 недели.
Подключение к Ozon и Яндекс.Маркет с нами построено так:
- подбираем вместе с продавцом модель работы и логистическую схему;
- заводим и настраиваем личный кабинет;
- загружаем контент и создаем карточки товаров;
- автоматизируем обмен остатками и ценами;
- публикуем ассортимент на витрине Ozon и Yandex.Market.
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Чёткая стратегия увеличения выручки в 2 раза и более.
После появления на витрине мы оказываем маркетинговое и техническое сопровождение и разрабатываем стратегию роста продаж на марктеплейсах.
Проводим анализ ниши и конкурентов
Анализируем спрос и объемы продаж в категории
Даем рекомендации по описанию и контенту товаров
Подбираем рекламные инструменты для продвижения
Настраиваем рекламные активности, баннеры и акции;
Проводим аналитику продаж и конкурентов с рекомендациями и идеями для роста.
За годы работы команда накопила достаточно опыта практически во всех товарных нишах. Работаем с мелкой и крупной бытовой техникой, сантехникой, мебелью, детскими товарами, аксессуарами для устройств, косметикой, украшениями, зоотоварами и товарами повседневного спроса.
Готовы делиться своей экспертностью и лайфхаками продвижения на маркетплейсах.
Для бесплатной консультации вы можете обратиться по номеру телефона 8 (495) 648-65-70
Также вы можете написать свой вопрос нам в мессенджеры.