А вы знали, что мы - технологический партнёр Ozon и Я.Маркет?

И можем подключить магазин к витрине этих площадок совершенно бесплатно.

Всю интеграцию и настройки при этом берём на себя.

А ваша компания получает первые продажи уже через 2 недели.

Подключение к Ozon и Яндекс.Маркет с нами построено так:

подбираем вместе с продавцом модель работы и логистическую схему;

заводим и настраиваем личный кабинет;

загружаем контент и создаем карточки товаров;

автоматизируем обмен остатками и ценами;

публикуем ассортимент на витрине Ozon и Yandex.Market.

Оставьте заявку прямо сейчас Чёткая стратегия увеличения выручки в 2 раза и более.

После появления на витрине мы оказываем маркетинговое и техническое сопровождение и разрабатываем стратегию роста продаж на марктеплейсах.

Проводим анализ ниши и конкурентов

Анализируем спрос и объемы продаж в категории

Даем рекомендации по описанию и контенту товаров

Подбираем рекламные инструменты для продвижения

Настраиваем рекламные активности, баннеры и акции;

Проводим аналитику продаж и конкурентов с рекомендациями и идеями для роста.

За годы работы команда накопила достаточно опыта практически во всех товарных нишах. Работаем с мелкой и крупной бытовой техникой, сантехникой, мебелью, детскими товарами, аксессуарами для устройств, косметикой, украшениями, зоотоварами и товарами повседневного спроса.

Готовы делиться своей экспертностью и лайфхаками продвижения на маркетплейсах.

Для бесплатной консультации вы можете обратиться по номеру телефона 8 (495) 648-65-70

Также вы можете написать свой вопрос нам в мессенджеры.