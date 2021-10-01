E-mail-маркетинг для интернет-магазинов: реактивационные цепочки писем. Как разбудить спящую аудиторию?
Вы долго работали над тем, чтобы собрать базу e-mail адресов покупателей и клиентов.
Вероятно, что вы уже запускали e-mail маркетинг (рассылки на клиентскую базу) и даже получили первые результаты.
Обычно путь к запуску рассылок на клиентскую базу магазина состоит из следующих этапов:
- Сбор базы через разные источники: сайт, вебинары, квизы, партнерские ссылки, соц. сети, на оффлайн мероприятиях;
- Анализ конкурентов;
- Сегментация аудитории по признакам и группам;
- Разработка УТП под каждый сегмент аудиторий;
- Разработка контент-плана писем на полгода;
- Написание wellcome-серий писем;
- Дизайн и верстка писем;
К этому моменту потрачено достаточно средств и сил.
Проходит время, величина базы и количество писем растут,, но процент открытия снижается. Значит, пора реактивировать и валидировать базу.
Каких адресатов стоит реактивировать?
- Не открывают письма уже 3 месяца;
- Ни разу не получали письма;
- Не получали письма более 3 месяцев.
Сначала проверяем базу и валидируем (чистим) от нежелательных e-mail адресов. Можно воспользоваться сервисом mailvalidator.ru.
Сервис обнаружит несуществующие и дублирующиеся адреса, адреса с высокой вероятностью жалоб, известные алиасы адресов.
В перспективе это улучшит вашу репутацию перед службой оценки рассылки, качество и скорость доставки писем, уменьшит процент писем попадающих в Спам.
Как будем реактивировать клиентов, которые давно не реагируют на рассылки?
Два варианта писем, которые позволяют привлечь внимание “спящих”.
Вариант 1 - Дайджест.
Собираем подборку из самых открываемых писем за последний месяц. Анализируем кто из неактивной аудитории открыл письма, переводим их в основную рассылку.
Тех, кто не отреагировал отправляем на месяц на "Карантин" - им мы ничего не отправляем. Спустя месяц вновь пишем письмо, уже с кричащим заголовком, и вновь отправляем дайджест из самого популярного. Те, кто открыли- реактивированы!
Остальных можно удалить из базы.
Вариант 2 - Серия прогревающих писем.
В первом письме пишем благодарность за подписку, за заказ или “письмо-извинение", где выражаем свое сожаление о том, что подписчику перестала быть интересна рассылка.
Далее отправляем письмо, где предлагаем интерактив с вознаграждением.
В третьем письме мы размещаем небольшую презентацию о том, чем эта рассылка может быть полезна.
Последнее прогревающее письмо содержит информацию о том, что от рассылки можно отписаться.
Помните, что процент отказов будет всегда (в каждой нише бизнеса свои показатели “нормы” отказов).
Важно вовремя распознать тех, кто не заинтересован в вашем продукте, чем годами отправлять письма и портить себе репутацию.