Вы долго работали над тем, чтобы собрать базу e-mail адресов покупателей и клиентов.

Вероятно, что вы уже запускали e-mail маркетинг (рассылки на клиентскую базу) и даже получили первые результаты.

Обычно путь к запуску рассылок на клиентскую базу магазина состоит из следующих этапов:

Сбор базы через разные источники: сайт, вебинары, квизы, партнерские ссылки, соц. сети, на оффлайн мероприятиях;

Анализ конкурентов;

Сегментация аудитории по признакам и группам;

Разработка УТП под каждый сегмент аудиторий;

Разработка контент-плана писем на полгода;

Написание wellcome-серий писем;

Дизайн и верстка писем;

К этому моменту потрачено достаточно средств и сил.

Проходит время, величина базы и количество писем растут,, но процент открытия снижается. Значит, пора реактивировать и валидировать базу.

Каких адресатов стоит реактивировать?

Не открывают письма уже 3 месяца; Ни разу не получали письма; Не получали письма более 3 месяцев.

Сначала проверяем базу и валидируем (чистим) от нежелательных e-mail адресов. Можно воспользоваться сервисом mailvalidator.ru.

Сервис обнаружит несуществующие и дублирующиеся адреса, адреса с высокой вероятностью жалоб, известные алиасы адресов.

В перспективе это улучшит вашу репутацию перед службой оценки рассылки, качество и скорость доставки писем, уменьшит процент писем попадающих в Спам.

Как будем реактивировать клиентов, которые давно не реагируют на рассылки?

Два варианта писем, которые позволяют привлечь внимание “спящих”.

Вариант 1 - Дайджест.

Собираем подборку из самых открываемых писем за последний месяц. Анализируем кто из неактивной аудитории открыл письма, переводим их в основную рассылку.

Тех, кто не отреагировал отправляем на месяц на "Карантин" - им мы ничего не отправляем. Спустя месяц вновь пишем письмо, уже с кричащим заголовком, и вновь отправляем дайджест из самого популярного. Те, кто открыли- реактивированы!

Остальных можно удалить из базы.

Вариант 2 - Серия прогревающих писем.

В первом письме пишем благодарность за подписку, за заказ или “письмо-извинение", где выражаем свое сожаление о том, что подписчику перестала быть интересна рассылка.

Далее отправляем письмо, где предлагаем интерактив с вознаграждением.

В третьем письме мы размещаем небольшую презентацию о том, чем эта рассылка может быть полезна.

Последнее прогревающее письмо содержит информацию о том, что от рассылки можно отписаться.

Помните, что процент отказов будет всегда (в каждой нише бизнеса свои показатели “нормы” отказов).

Важно вовремя распознать тех, кто не заинтересован в вашем продукте, чем годами отправлять письма и портить себе репутацию.