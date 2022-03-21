Как вы знаете в маркетплейсах есть как платные методы вывода товара в топ, так и бесплатные.

Платные (рекламные) инструменты мы разберем в отдельной статье. А сейчас обратимся к бесплатному способу вывода товара в топ, а именно к сео-продвижению товаров на маркетплейсах.

Зачем вообще поднимать товар в топ?

Как правило, покупатели действуют по такому сценарию: заходят на маркетплейс, вводят в поиск наименование товара, который хотят найти и просматривают выдачу, откладывая понравившиеся варианты.

Товары, которые покупатель видит на первой странице выдачи получают в среднем на 50% больше заказов, чем товары со второй и третьей страницы.

Продавцы, которые знают об этом, работают над продвижением своих товаров, чтобы получить охват как можно большего числа покупателей.

Что влияет на подъем товара в топ категории?

Если мы не рассматриваем платные инструменты (которые безусловно нужны, но уже на дальнейших этапах), то на подъем товара в топ выдачи маркетплейса влияет:

SEO-проработка карточки товара;

число заказов этого товара;

число отзывов на товаре;

и еще десятки менее значимых факторов, влияющих на формулу позиции.

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Фактор SEO-оптимизации является приоритетным, так как без этой проработки другие факторы будут менее весомы, и товар не получит просмотров от потенциальных покупателей.

Что такое SEO-оптимизация карточки товара?

Представьте, что вы хотите сделать заказ на OZON. Вы сформулировали своё пожелание к товару в виде запроса в строке поиска, или через фильтры в категориях.

Например, вы хотите купить вот этот товар:

Какой запрос вы можете ввести в строку поиска? “Туристическое кресло”, “складной стул”, “походное кресло”, “стул для рыбалки”, “раскладывающийся стул” и т.д.

Обратите внимание, что выдача OZON по каждому из этих запросов может быть совершенно разной.

Поэтому важно проанализировать все запросы (ключевые слова), по которым покупатели подбирают товар и выбрать те, которые с большей вероятностью приведут к заказу вашего товара.

Результатом анализа ключевых слов и запросов будет:

список наиболее популярных запросов по вашей тематике

наиболее востребованные характеристики товара

уточняющие факторы\вопросы по товару

Имея такое ядро, специалист сможет заполнить текстовые поля карточек товаров таким образом, чтобы система маркетплейса считала вашу карточку наиболее подходящей под поиск покупателя, и тем самым, поднимала ваш товар в топ выдачи.

Цель маркетплейса: максимально возможная конверсия от каждого покупателя. Поэтому МП делает всё возможное, чтобы показать покупателю тот товар, который покупатель купит с наибольшей вероятностью.

А задача магазина понять логику покупателя, и ответить на нее.

Пример из нашей практики. Магазин товаров для туризма и рыбалки имел в ассортименте раскладывающиеся кресла.

Продавец был уверен в качестве фотографий товара, популярности модели и низкой стоимости товара. При этом продажи были меньше в 3-5 раз, чем у конкурента с аналогичным товаром.

Когда мы оценили выдачу и позиции товара, мы увидели, что товар нашего магазина часто показывается по запросу “стул для кемпинга”, и при этом совершенно не получает показов по запросам “туристические стулья” и “складной стул”.

Оптимизировав описание, характеристики и наименование карточек товара мы за 20 дней получили прирост количества заказов в 1.5 раза, после чего начали проработку визуального контента и маркетинга на площадке.

Кстати, сам факт того, что вы заполните максимум текстовых полей релевантным текстом уже придаст вес вашему товару и позволит маркетплейсу заметить вашу карточку и начать ее продвигать.

Результаты

В среднем срок анализа всех запросов для магазина объемом 1000 SKU занимает у нас 3-5 дней.

Еще 3-5 дней уходит на то, чтобы оптимизировать и залить обновленные карточки на OZON и другие маркетплейсы.

Математика эффективности

Представим, что карточка товара до оптимизации имеет 100 просмотров за сутки.

После правильной оптимизации и учете всех факторов, товар может увеличить охват до 1000 просмотров.

При конверсии заказ в 5%, продавец сможет генерить 50+ заказов в сутки с тем же товаром, не расширяя и не меняя ассортиментный ряд.

Достижимо ли это конкретно в вашем случае?

Обратитесь к нашему менеджеру за консультацией, оценим вашу товарную нишу, конкурентов и спросом и дадим реальные прогнозы роста продаж.