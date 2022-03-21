SEO продвижение товара в топ OZON и WildBerries
Как вы знаете в маркетплейсах есть как платные методы вывода товара в топ, так и бесплатные.
Платные (рекламные) инструменты мы разберем в отдельной статье. А сейчас обратимся к бесплатному способу вывода товара в топ, а именно к сео-продвижению товаров на маркетплейсах.
Зачем вообще поднимать товар в топ?
Как правило, покупатели действуют по такому сценарию: заходят на маркетплейс, вводят в поиск наименование товара, который хотят найти и просматривают выдачу, откладывая понравившиеся варианты.
Товары, которые покупатель видит на первой странице выдачи получают в среднем на 50% больше заказов, чем товары со второй и третьей страницы.
Продавцы, которые знают об этом, работают над продвижением своих товаров, чтобы получить охват как можно большего числа покупателей.
Что влияет на подъем товара в топ категории?
Если мы не рассматриваем платные инструменты (которые безусловно нужны, но уже на дальнейших этапах), то на подъем товара в топ выдачи маркетплейса влияет:
- SEO-проработка карточки товара;
- число заказов этого товара;
- число отзывов на товаре;
- и еще десятки менее значимых факторов, влияющих на формулу позиции.
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Фактор SEO-оптимизации является приоритетным, так как без этой проработки другие факторы будут менее весомы, и товар не получит просмотров от потенциальных покупателей.
Что такое SEO-оптимизация карточки товара?
Представьте, что вы хотите сделать заказ на OZON. Вы сформулировали своё пожелание к товару в виде запроса в строке поиска, или через фильтры в категориях.
Например, вы хотите купить вот этот товар:
Какой запрос вы можете ввести в строку поиска? “Туристическое кресло”, “складной стул”, “походное кресло”, “стул для рыбалки”, “раскладывающийся стул” и т.д.
Обратите внимание, что выдача OZON по каждому из этих запросов может быть совершенно разной.
Поэтому важно проанализировать все запросы (ключевые слова), по которым покупатели подбирают товар и выбрать те, которые с большей вероятностью приведут к заказу вашего товара.
Результатом анализа ключевых слов и запросов будет:
- список наиболее популярных запросов по вашей тематике
- наиболее востребованные характеристики товара
- уточняющие факторы\вопросы по товару
Имея такое ядро, специалист сможет заполнить текстовые поля карточек товаров таким образом, чтобы система маркетплейса считала вашу карточку наиболее подходящей под поиск покупателя, и тем самым, поднимала ваш товар в топ выдачи.
Цель маркетплейса: максимально возможная конверсия от каждого покупателя. Поэтому МП делает всё возможное, чтобы показать покупателю тот товар, который покупатель купит с наибольшей вероятностью.
А задача магазина понять логику покупателя, и ответить на нее.
Пример из нашей практики. Магазин товаров для туризма и рыбалки имел в ассортименте раскладывающиеся кресла.
Продавец был уверен в качестве фотографий товара, популярности модели и низкой стоимости товара. При этом продажи были меньше в 3-5 раз, чем у конкурента с аналогичным товаром.
Когда мы оценили выдачу и позиции товара, мы увидели, что товар нашего магазина часто показывается по запросу “стул для кемпинга”, и при этом совершенно не получает показов по запросам “туристические стулья” и “складной стул”.
Оптимизировав описание, характеристики и наименование карточек товара мы за 20 дней получили прирост количества заказов в 1.5 раза, после чего начали проработку визуального контента и маркетинга на площадке.
Кстати, сам факт того, что вы заполните максимум текстовых полей релевантным текстом уже придаст вес вашему товару и позволит маркетплейсу заметить вашу карточку и начать ее продвигать.
Результаты
В среднем срок анализа всех запросов для магазина объемом 1000 SKU занимает у нас 3-5 дней.
Еще 3-5 дней уходит на то, чтобы оптимизировать и залить обновленные карточки на OZON и другие маркетплейсы.
Математика эффективности
Представим, что карточка товара до оптимизации имеет 100 просмотров за сутки.
После правильной оптимизации и учете всех факторов, товар может увеличить охват до 1000 просмотров.
При конверсии заказ в 5%, продавец сможет генерить 50+ заказов в сутки с тем же товаром, не расширяя и не меняя ассортиментный ряд.
Достижимо ли это конкретно в вашем случае?
Обратитесь к нашему менеджеру за консультацией, оценим вашу товарную нишу, конкурентов и спросом и дадим реальные прогнозы роста продаж.