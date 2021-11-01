Мы постоянно работаем над увеличением количества заказов для наших клиентов в OZON и на других маркетплейсах. Наверняка вы уже читали наши статьи о способах увеличения продаж. В этой статье мы захотели выделить наиболее критичные сценарии, которые влекут за собой падение продаж или стагнацию интернет-магазина на маркетплейсе.

Перечислим 6 факторов, которые наиболее негативно скажутся на ваших продажах в маркетплейсе OZON.

1. Блокировки магазина.

Будьте внимательны! После блокировки магазина, все ваши товары теряют позиции в каталоге (Rank) и вылетают из топа. Когда мы анализируем падения продаж у клиентов, самой частой причиной оказывается блокировка магазина в недавнем прошлом. Проще говоря, бан 1 января с большой вероятностью повлияет на спад оборота во всем 1-ом квартале года, так как товары ушли со своих позиций и большая часть потенциальных покупателей не увидит ваше предложение, пока вы не восстановите Rank. А такое восстановление может занять несколько месяцев.

С причинами блокировок вы можете ознакомиться в нашей статье “Основные причины блокировок на Озон”.

2. Закончился товар-бестселлер.

Помимо того, что вы должны знать свои бестселлеры и поддерживать их наличие для стабильных продаж, нужно понимать, что Ozon учитывает высокие остатки при расчете позиции товара. Озон будет показывать в каталоге карточку товара с высокими остатками выше, чем аналогичный товар, который скоро закончиться.

Оставьте заявку прямо сейчас Чёткая стратегия увеличения выручки в 2 раза и более.

3. Отсутствие отзывов на ваших карточках товара.

наши исследования подтвердили, что покупатели испытывают потребность в чтении отзывов при покупке товаров.Мы замеряли результаты по продажам аналогичных по свойствам товаров с разной ценой и разным количеством отзывов. Товар с более высокой ценой, но с большим количеством отзывов получил практически в 2 раза больше добавлений в корзину, чем товар без отзывов, но с более низкой ценой. Мы рекомендуем подключать инструмент “Отзывы за баллы” всем нашим клиентам с привязкой к цене товара. Чем дороже ваш товар, тем более крупное вознаграждение можно предлагать за отзыв.

4. Недоработанный контент карточки товара

Мы сталкивались с ситуациями, когда продавцы недооценивают влияние контента на количество заказов. Эти селлеры ставили низкие цены на товар, подключали платное продвижение в каталоге, но при этом не выделяли ресурсы на улучшение внешнего вида и описания товаров. Аналитика указывает на то, что некачественные карточки товара с большим количеством просмотров получали не более 1% конверсии. При этом, доработка контента увеличивала конверсию в заказ в 3 и более раза! Рекомендуем потратить ресурсы на контент, прежде чем подключать дополнительные активности. Возможно визуальная доработка карточек принесет больше продаж, чем все испробованные платные методы продвижения. Как именно повысить конверсию карточки товара с помощью контента мы рассказываем в отдельной статье нашего блога.

Примеры разного подхода к оформлению карточек аналогичных товаров:

5. Отсутствие объединенных карточек.

Пожалуй, все знают о том, что можно объединять товары, различающиеся лишь по характеристикам в единую карточку. Например, можно объединять в одну карточку микроволновки разных цветов или ёмкости жидкостей разных объемов. Лучше ли это, чем 10 отдельных карточек? Статистика заказов говорит “да” в пользу объединенных.

Во-первых покупатели могут сравнить цвета\объемы\комплектации не выходя из вашего товара (а значит вероятность заказа увеличивается). Во-вторых Rank объединённых карточек, как правило выше чем у карточек с одним предложением. Согласитесь, что лучше одна карточка в топе, чем десяток в хвосте каталога.

6. Отсутствие SEO-оптимизации

Разбор семантики (запросов, по которым ищут ваш товар) - работа, требующая времени и внимания. Некоторые селлеры используют наименования для своих товаров без предварительного анализа семантики, тем самым теряя видимость на площадке. Например, “туристические стулья” покупатели могут искать как “кресла для рыбаков” или “раскладные кресла для рыбалки” Используйте все популярные слова в описании товара, чтобы получить максимум касаний с вашей аудиторией.

Надеемся, что наши рекомендации будут полезны всем селлерам маркетплейсов. Перечисленные факторы мы встречали в работе как небольших селлеров, так и крупных поставщиков. Поэтому рекомендуем проанализировать работу вашего магазина уже сегодня. Ну а команда “Шольчев” всегда готова проконсультировать и предложить помощь в развитии вашего интернет-магазина в маркетплейсах.