Ozon — одна из самых результативных площадок для онлайн-продаж. Сегодня здесь торгует более 150 000 предпринимателей. Конечно, новичка пугает такая конкуренция. Но один из плюсов маркетплейса в том, что тут вполне реально найти своё место под солнцем. Далее инструктаж, как завести на Озон селлер личный кабинет, зарегистрироваться и предложить свою продукцию миллионам пользователей.

Почему стоит продавать на Ozon: преимущества перед другими маркетплейсами

Аудитория озон уже составляет 18 млн покупателей. Есть маркетплейсы, которые могут похвастаться большим количеством клиентов. Но дело не только в цифрах. Озон предлагает новичку выгодные условия работы. Основные достоинства площадки:

Адекватность приёма поставок. Если в партии количество товара не совпало с накладными, сотрудник скорректирует данные, а не развернёт партию. Компания защищает право продавца на свою продукцию и борется с контрафактом. Понятное меню. При входе в личный кабинет Озон для продавца, даже неопытного, не составит труда разобраться с управлением. При этом функционал ЛК очень солидный. На Озон вход для продавцов на площадку бесплатный. Удобные варианты хранения и доставки товаров. Много льгот и бонусов на начальном этапе работы.

Но какими бы выгодными ни были условия сотрудничества, важно понимать, что маркетплейс — это нелёгкий бизнес. И развиваться здесь нужно строго по определённому плану.

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Первый шаг: подготовка и регистрация

Есть три варианта регистрации на озон в качестве продавца: самозанятый, ИП, юрлицо (ООО и др.). Каждая форма имеет свои плюсы и минусы. Например, будучи самозанятым, вы можете продавать только те товары, которые не требует сертификации и сделанные своими руками. Проанализируйте эти моменты и выберете наиболее подходящий для вас вариант.

Регистрация на платформе Ozon

Для регистрации ЛК продавца Озон заходим на сайт seller.ozon.ru и нажимаете на кнопку «Стать продавцом». Для того, чтобы пройти регистрацию, вам надо будет предоставить базовую информацию о себе, в том числе:

сфера деятельности.

тип организации;

регион работы;

ИНН;

ФИО.

Система попросит указать почту. Обратите внимание, что если вы уже зарегистрированы на этот ящик как покупатель, может произойти сбой, и письмо не придёт. В этом случае, чтобы на Озон завести личный кабинет как продавцу, необходимо будет открыть новый email. После подтверждения почты вам вышлют договор оферты. Не забудьте подключить ЭДО.

В форме необходимо указать все данные о вашей компании. Какой адрес писать при регистрации на Озон Селлер? Только юридический, а самозанятым – адрес прописки. Понадобится предоставить ОГРНИП, ЕГРИП. Площадка просит уточнить количество товарных позиций при регистрации, что значит примерный объем ассортимента. Если не знаете, просто выберите от 0 до 10. Сколько идет проверка личного кабинета на Озоне для продавцов, зависит от ситуации. Но в норме на это уходит не более суток.

Еще надо выбрать категорию товаров, с которыми вы будете работать. И тут мы подходим к самому важному вопросу: А что же продавать на озон?

Исследование товаров, цен и конкурентов

Только кажется, что на маркетплейсах при желании можно продать что угодно. Это далеко не так. И здесь нельзя полагаться на интуицию или тренды. Разберем, чем же торговать продавцу озон на Озоне, что значит "выбрать удачную нишу". Тут нужен комплекс действий:

Генерация идей. Работа с сервисами аналитики. Поиск вариантов на зарубежных маркетплейсах. В итоге у вас должен получится список из нескольких десятков позиций. Чем больше, тем лучше, с учётом того, что много наименований позже отпадёт. Рассчёт маржи. То есть суммы, которую вы получите с продажи товара. С учётом всех ваших затрат на продажу и себестоимости продукции. Оценка ниши рынка. Воспользуйтесь сервисами аналитики. Рассчёт вложений для запуска этого товара. Учитывайте каждую мелочь, в том числе и габариты предмета, ведь это напрямую влияет на стоимость доставки.

Также не забывайте про работу с конкурентами. Зайдите на сервис статистики, чтобы оценить показатели ваших соперников: динамику продаж, выручку и прочее.

И только на основе этих данных уже выбирайте несколько товаров, которые гарантировано принесут прибыль. На начальном этапе работы на маркетплейсе выбирайте небольшую тестовую группу — 10, максимум 20 позиций, с бюджетом до 30000 — 50000 ₽.

Шаг 2: Работа с продуктом: листинг, добавление товаров в систему, публикации

Для успешной продажи важно не только правильно выбрать, но и грамотно презентовать товар. Особое внимание нужно уделить оптимизацие карточки товара, то есть странице товара. Карточка товара состоит из нескольких элементов:

тайтл, или заголовок;

название бренда, нажав на которое, можно увидеть все другие позиции;

рейтинг и отзывы;

цена за единицу товара;

описание и характеристики.

видео, рейтинг и отзывы.

Каждый пункт нужно тщательно прорабатывать. Начиная от продающего описания с основным ключевым словом, до работы с негативными отзывами.

Добавление товаров в систему

И основная ваша задача — загрузить товар в продажу. Открываем на Озон ЛК продавца, выполняем вход.

Выбираем вкладку «Товары» и далее «Добавить товар». И здесь есть два варианта, первый — товар уже продаётся на озон. В этом случае вы ищите свой товар в каталоге и получаете уже полностью заполненную карточку. Эксперты не советуют прибегать к таком способу, потому что вы подключаетесь к чужой карточке и будете ранжироваться в её списке. То есть при понижении цены другим продавцом вам придётся делать тоже самое.

Поэтому лучше выбрать второй вариант «Новый товар». Система предложит заполнить информационные поля. Указать, в том числе, категорию, штрих-код, артикул и цену товара.

Заполнение информации о товаре

Далее нужно заполнить информацию для вашего покупателя. Выбрать целевую аудиторию, бренд, комплектацию и прочее. В аннотации полностью прописывается описание товара с добавлением ключевых слов. Текст должен быть максимально конкретным. Кроме характеристик позиции, указывайте выгоду от покупки, ненавязчиво призывайте совершить целевое действие. Также важно добавить максимально качественные фотографии. Полезно пользоваться рич-контентом. То есть с помощью специального инструмента добавлять в описание на карточке товара изображение и видео. Когда вся информация будет указана, добавляйте товар. Как только он пройдёт модерацию, карточка появится на платформе.

Шаг 3: Запуск продаж и управление заказами

Теперь, когда вы оформили на Ozon ЛК продавца и решили, что продавать, надо решить, как продавать. А именно – разработать стратегию продаж. Кто-то решает брать товары с низкой маржинальностью, при этом выигрывать за счёт объёма продаж. Другие продавцы придерживаются противоположного подхода: зарабатывают на маленьких оборотах, получая хороший доход с одной позиции.

Установка цен

Цены на товар устанавливаются в зависимости от вашей стратегии. Но есть важное правило. На начальном этапе не стоит ставить низкую цену. Стоимость товара должна быть адекватной и конкурентной. При этом давать прибыль. Рассчитывайте маржу, оценивайте соперников, и устанавливайте оптимальные цены.

Обработка заказов и доставка

При установке цен важно рассчитывать каждую мелочь, в том числе, стоимость доставки. Вы можете работать по системе FBO, то есть хранить товар на складе Озон. Тогда вам не придётся тратиться на оборудование для упаковки, рабочих. Всю «пыльную» работу за вас сделает озон. Но при это вам придётся платить платформе процент, и также не все товары по этой системе будут доступны для доставки в регионы.

И второй вариант — FBS. Когда товар хранится на вашем складе. Здесь вам приходится тратиться на упаковку, приборы, технику и штат. А также оплачивать доставку: бензин, если вы сами везёте партию товаров или услуги транспортной компании. В этом случае работа идёт по такому плану:

Заходим в личный кабинет во вкладку FBS. Там будет видно, сколько заказов ожидают отправления и на какую дату. Собираем каждый заказ. Распечатываем маркировку. Упаковываем товар. Ставим маркировку на пакет или другую тару. Товар готов к отправке. Собранный товар надо отвезти в пункт выдачи в определенный временной промежуток.

Работа с остатками и возврат товаров

Если вы работаете по системе FBS, то есть торгуете со своего склада, важно указать какое количество позиций у вас остаётся. Для этого заходим во вкладку «Товары» и выбираем вариант «Обновить остатки на складах». Скачиваем шаблон в формате Excel и обновляем его. Редактируем и обновляем заполненный шаблон.

Часто товары могут возвращаться. Это происходит по разным причинам. В этом случае вам придётся оплатить стоимость доставки. А на счёт вернётся комиссия за продажу. Информация о причине возврата доступна в отчёте.

Рекламация

Если вы допустили ошибку при оформлении заказа, или не заметили, что он плохого качества, вы получите рекламацию. Это досудебное письмо-претензия. Все спорные моменты лучше решать в досудебном порядке.

Шаг 4: Управление и контроль

Главное правило продажи на маркетплейсе — всегда держать руку на пульсе. Иначе даже с топовой позиции можно быстро скатиться вниз. Уделяйте особое внимание и регулярно проверяйте качество листинга и публикаций.

Личный кабинет озон предлагает множество возможностей для управления продажами и контроля над ними. Здесь есть встроенная система точной аналитики. Где на графиках и с помощью статистики вы можете точно отследить динамику продаж. Также в личном кабинете есть информационный модуль. Здесь регулярно появляются полезный новости и советы для продавцов. Множество опций помогут грамотно управлять продажами.

Шаг 5: Развитие бизнеса на Ozon

Даже когда дела идут в гору, не спешите почивать на лаврах. Для того, чтобы ваши карточки всегда выходили в топ, нужно планомерно развивать своё дело..

Маркетинг и продвижение

Для продвижения бизнеса на озон эксперты рекомендуют несколько методов.

SEO. Достаточно один раз грамотно составить карточку товара, чтобы она работала на вас много месяцев или даже лет. Главное — правильно подберите ключевые слова с помощью сервисов или поисковых подсказок озон. И максимально органично впишите их в карточку. Внешний трафик, запуск рекламных компанией, таргетинг в соцсетях. Ютюб-канал, как собственный источник привлечения клиентов. Внутренняя рекламная платформа на озон. Здесь можно выбрать либо продвижение товаров, либо медийную рекламу.

Расширение ассортимента и увеличение продаж

Заходить на озон стоит с небольшой подборкой товаров, в районе 10 — 20 наименований. Эта тестовая группа нужна вам для того, чтобы понять, как работает площадка, как делать доставку и собирать заказы. Для первой партии достаточно бюджета от 30000 ₽.

Начинайте расширять ассортимент только тогда, когда вы уже поняли суть работы на озон. Научились подсчитывать чистую прибыль. Но и на волне успеха не стоит кидаться во все тяжкие и закупать сотни новых позиций. Помните, что риск потратиться на неликвид есть всегда. И часто возможность продать товар даже не зависит от ваших стараний. Просто рынок может перенасытиться конкретной продукцией.

Если вы хотите всегда получать прибыль, нужно постоянно искать новые позиции. И делать это также, как в самом начале. Пользоваться сервисами аналитики, отслеживать тенденции рынка и наблюдать за конкурентами.

Работа с отзывами и улучшение качества обслуживания

На маркетплейсах покупатели чаще всего выбирают товары по отзывам. Карточки с большим количеством положительных реакции априори находятся в более выгодном положении. Чем даже лучше оформленные позиции, но без отзывов.

Если вы только запустили карточку, и вам нужно хотя бы пару отзывов, запустите функцию «отзывы за баллы». Это платная услуга, поэтому пользоваться ей стоит только в крайнем случае.

Всегда отвечайте покупателям на положительные отзывы. Благодарите за то, что воспользовались вашими услугами. Ненавязчиво советуйте сопутствующие товары. Также обязательно стоит прорабатывать негативные отзывы. Иначе они утянут вашу карточку вниз. Максимально старайтесь решить проблему покупателя.

Часто бывает что человек не разобрался с тем, как пользоваться, например, пылесосом. И в сердцах написал плохой отзыв. Потратьте время, чтобы подробно проконсультировать клиента. В этом случае он может удалить свой плохой отзыв. Также всегда отвечайте на вопросы покупателей, даже если они однотипные и их уже задавали раньше.

Такая политика будет демонстрировать вашей целевой аудитории, что вы всегда на связи, открыты к общению и поддержке. Также отзывы и вопросы влияют на ранжирование в поисковых системах. И в целом, на Озон вход в личный кабинет продавца должен стать для селлера частью режима. Только постоянно мониторя ситуацию, можно эффективно управлять бизнесом.

Заключение

Работа на маркетплейсе станет стабильным источником дохода только при грамотном подходе. Не стоит гнаться за быстрой прибылью или опираться на интуицию. Продвинуть свой бизнес поможет последовательный и грамотный подход. А также регулярная работа с аналитикой.

Быстрые советы по продажам на Ozon