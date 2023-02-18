В этой статье мы расскажем вам о кабинете производителя на Яндекс Маркете и подробно разберем инструменты, с помощью которых бренды продвигаются на площадке маркетплейса.

На Маркете есть два кабинета: кабинет партнера и кабинет производителя.

Кабинет, с которым работают продавцы называется кабинет партнера - в нем происходит управление продажами и товарными предложениями продавца.

А производители или по-другому вендоры работают через специальный кабинет, который называется Кабинет производителя. Для получения доступа в такой кабинет нужно свидетельство на товарный знак.

По нашему опыту многие не знают о его существовании или же кабинет есть, но не знают как там работать.

Ключевая задача производителя: получить наиболее высокую долю продаж в товарных категориях среди конкурентов (других производителей). Исходя из этого вендору необходимы инструменты, которые будут привлекать внимание к товарам именно этого бренда. И здесь как-раз на помощь приходит кабинет производителя.

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В кабинете производителя есть 2 важных платных инструмента продвижения, изучим их подробно:

В личном кабинете вы можете управлять тем, как ваш бренд представлен на Маркете:

увеличивать долю в своей категории

встраиваться в сценарий покупки и стимулировать продажи

работать с обратной связью от покупателей и тем самым растить лояльность к бренду.

Первый инструмент - это Продвижение товаров.

Инструмент помогает поднять товары бренда на более выгодные позиции в поиске и каталоге или показать их на специальных выделенных местах.

В зависимости от выбранной стратегии продвижение может решать самые разные задачи:

сделать бренд более узнаваемым;

вырастить продажи фокусного ассортимента;

подсказать покупателю идею для покупки и так далее.

В блоке Продвижение товаров есть два типа продвижения:

1) Влияет на позицию товара в поиске и каталоге

Этот инструмент похож на Буст продаж из кабинета партнера, только здесь оплата происходит за клики. Для товаров, которые хотите продвигать, устанавливаете ставки, они попадают на рекламные места и приносят продажи. Только в отличие от инструмента Брендовая полка здесь нет возможности выбрать магазин, чьи предложения вы бы хотели подсветить, поэтому трафик будет идти на карточку, где представлены все продавцы вашего товара.

2) (Полка) помогает показать подборку из товаров бренда в специальном месте в категории либо под карточками конкурентов. На сайте площадки это отображается как “Идеи от … такого- то бренда”. (показать пример)

Данное продвижение отлично подходит для того, чтобы подсветить новинки, акционные товары с привлекательной ценой или же товары, которые давно не продавались. Полку также можно показывать внутри карточек конкурентов-брендов.

Это еще одно место, где вы как бренд можете привлечь внимание пользователей к своим товарам. При настройке рекламной полки есть возможность выбрать магазины, чьи предложения вы бы хотели продвигать.

Если у вас кроме кабинета производителя есть еще кабинет партнера для продаж, и вы заинтересованы в продвижении вашего официального магазина, то можете выбрать только один магазин и вести весь трафик на ваши карточки. То есть пользователь при клике на товар в брендовой полке попадёт на карточку, в которой есть предложение только из вашего магазина. Сейчас Брендовой полкой активно пользуются многие бренды в различных категориях и результаты получаются отличными!

Второй инструмент – Отзывы за баллы

Большое количество достоверных отзывов убеждает людей совершить покупку. Поэтому бренды мотивируют покупателей оставлять отзывы, награждая их баллами Плюса. Бренды получают больше продаж, а покупатели — скидки в экосистеме Яндекса. Это наращивает их лояльность к бренду.

Настроить данный инструмент просто. Напротив каждого товара, на который хотите собрать больше отзывов указываете количество баллов, который получит покупатель и можете установить целевое значение для сбора отзывов. Как только соберется нужное количество отзывов, система приостановит их сбор.

Оценить качество выполненных действий, результат от запуска рекламных кампаний помогает Статистика.

В кабинете производителя есть специальный раздел - «Статистика». В этом разделе можно посмотреть статистику по каждому инструменту не выходя из кабинета или же можете скачать статистику в формате Excel. Отчеты показывают количество показов, кликов, среднюю ставку, кол-во добавлений в корзину, кол-во заказов в штуках и рублях. То есть вы можете полностью оценить всю воронку ваших продаж и оптимизировать рекламные кампании.

Теперь про инструменты, которые работают без оплаты.

Они являются очень важными для каждого бренда - это отзывы и вопросы, Бренд на Маркете, Рекомендованные магазины.

Отзывы и вопросы

С помощью этих разделов вы как бренд можете отвечать на вопросы или отзывы от покупателей о ваших товарах. В отличие от такого же раздела в кабинете партнера - раздел в кабинете производителя попадает обратная связь именно о товарах, а в кабинет партнера поступают отзывы о работе магазина.

Как отмечали ранее отзывы работают не только на лояльность к бренду, но и на улучшение конверсии. Вспомним себя при выборе товара для покупки - кроме описания, характеристик, фотографий большинство из нас читает отзывы и ответы на них. Поэтому мы рекомендуем как благодарить покупателей за положительные отзывы, так и искренне постараться решить проблемы тех, которые столкнулись с какими-то сложностями в использовании товара. Это важно для того, чтобы следующие покупатели, изучая отзывы понимали, что вы как производитель в случае возникновения каких-либо проблем не оставите их нерешенными, а постараетесь приложить все усилия, чтобы помочь покупателю.

Как ответить с аккаунта бренда на отзывы Яндекс Маркет?

На отзывы заказчиков владелец аккаунта на Яндекс Маркет может отвечать лично. Для этого нужно под отзывом кликнуть на «Ответить», ввести текст и нажать «Отправить». Комментарий к отзыву будет опубликован моментально и отмечен как ответ официального представителя компании. Удаление и редактирование комментария доступно до тех пор, пока на него не ответят.

Бренд на Маркете

Это дашборд, который показывает 3 ключевые метрики:

охват

клики

добавление в корзину.

То есть этот инструмент позволяет оценить, как представлен бренд на Маркете, и сравнить его с конкурентами.

Внутри кабинета вы можете посмотреть данные по всем категориям, в которых представлен ваш бренд и узнать как растет или падает доля вашего бренда в этих категориях.

Для этого в кабинете есть все настройки. Вы можете:

выбрать период, за который хотите посмотреть данные

выбрать интересующие вас категории и увидите ваши значения и значения ближайших 5-ти конкурентов-брендов.

То есть кроме того, что вы увидите свои данные, у вас будет возможность увидеть данные конкурентов, и конкуренты здесь показаны не просто как «Бренд Х», а с реальными названиями.

Рекомендованные магазины

В этот раздел подтягиваются все магазины, которые продают товары вашего бренда. Здесь можно для них сделать специальную отметку о том, что этот магазин является представителем бренда. Эта отметка позволит разместить специальный шильдик на предложении этого магазина. Значок отображается только на Маркете рядом с названием магазина на карточке, если предложение с вашим товаром основное, и в блоке Топ-6.

При наведении на значок покупатель увидит пояснение о том, что магазин продает оригинальные и сертифицированные товары бренда с гарантией производителя.

Так же если у бренда есть свой магазин, вы можете пометить его как официальный и таким образом пользователи будут понимать, что этот магазин - это магазин производителя и возможно у него есть дополнительные преимущества - безопасность, гарантия, сервисное обслуживание. Значки «Официальный магазин» и «Представитель бренда» помогают выделить магазины среди конкурентов и привлечь внимание покупателей, что в свою очередь приводит к увеличению продаж.

Мы рассказали вам об основных инструментах, которые есть в кабинете производителя. Хотим дополнить,, что большое количество брендов уже давно используют этот кабинет и получили хорошую узнаваемость не только на Маркете, но и за его пределами. Мы как digital – агентство конечно же работаем с партнерами в кабинете производителя, в том числе, и если вы еще не подключили или не попробовали инструменты данного кабинета, то записывайтесь на бесплатную консультацию.