Поговорим с вами об акциях. Посмотрим, какие акции существуют и какие из них самые эффективные.

Начнем с того, что все акции можно разделить на две категории:

Акции Маркета Собственные акции, которые создает селлер, если условия распродаж Маркета не подходят.

Акции от Яндекс Маркет

Они проходят ежедневно, приурочены к праздникам, сезонам и так далее. Когда какая-то акция начинается, Яндекс рассказывает о ней покупателям и привлекает их внимание к выгодным предложениям: люди получают рассылки и пуш-уведомления, видят баннеры на сервисе, попадают на красивые лендинги.

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Площадка включает в акции те категории товаров, на которые ожидается повышенный спрос. Например, ко Дню знаний запускается распродажа товаров и категорий, которые будут полезны в учебе. Если у вас в ассортименте есть подходящие товары, вы можете добавить их в акцию — делаете скидку, прописанную в условиях конкретной активности.

Как это сделать технически:

В личном кабинете, в меню, выберите раздел Продвижение, а затем подраздел Акции. Вы увидите список распродаж, которые проходят уже сегодня или еще только запланированы. В списке отображаются только те акции, для которых у вас есть подходящие товары. В блоке каждой акции указан ее тип — скидка, флеш, промокод или самый дешевый товар в подарок — и условия. Выбрав подходящий вариант, нажмите Добавить товары.

Яндекс Маркет предлагает 4 типа акций. Разберем их отличия.

Первый тип – это Cкидки.

Когда вы добавляете товар в акцию такого типа, его цена на витрине меняется — покупатели видят сниженный ценник и перечеркнутую цену до скидки . Ее зависит от условий акции. Вы не можете уменьшить скидку — только увеличить, снизив цену по акции.

Второй тип – это Флэш-акции.

Вы даете ощутимые скидки, которые действуют очень недолго, чаще всего несколько часов. Покупатели видят возле товаров таймер и понимают, что с покупкой стоит поторопиться. Флеш-акция настраивается также, как и тип Скидка. Обязательно учитывайте, что время начала и окончания флэша указывается по Москве.

Третий тип акций – это Промокоды.

Такая распродажа будет для вас хорошим выбором, если вы не можете отображать товар со скидкой на витрине.

Промокоды Яндекс Маркета бывают одноразовые и многоразовые — их покупатель может применить к неограниченному количеству корзин.

Увеличить размер скидки, предоставляемой по промокоду, нельзя.

Чтобы участвовать в акции, надо выбрать товары, которые вы хотите в нее добавить: в личном кабинете или через Excel-файл.

Для каждого товара автоматически рассчитывается максимальная цена, по которой его можно продавать с этим промокодом. Если ваша цена на витрине превышает максимальный порог, товар не будет показываться в акции, пока вы не снизите текущую цену.

Четвертый тип акций - Самый дешевый товар в подарок.

Он работает так:

Покупатель складывает в корзину определенное количество товаров, участвующих в акции, одинаковых или разных. Далее, при покупке, самый дешевый из них он получает бесплатно.

Количество товаров, которое покупатель должен добавить в корзину для получения самого дешевого товара в подарок, указано в блоке акции

У акций такого типа нет настраиваемых параметров. Можно только выбрать товары, которые будут участвовать в ней. В распродажу такого типа нельзя добавить такие категории как одежда, обувь и аксессуры.

Яндекс запускает акции «Самый дешевый товар в подарок» только для магазинов, работающих по системе FBY. Если вы работаете по другой модели, вы можете создать такую акцию для ваших товаров самостоятельно.

Собственные акции селлера

Если вы не нашли подходящей акции среди акций Яндекса, вы можете провести свою собственную.

Вы сами определяете ее сроки, формат и размер скидки. Варианты самостоятельных акций практические такие же, как и варианты акций площадки.

Есть несколько типов:

Первый тип — стандартный и совпадает акцией от Маркета. Это наши любимые Скидки.

Вы можете продавать свои товары со скидкой от 5 до 75 %. Покупатели видят выгоду, когда смотрят на карточку товара.

Чтобы начать продажу со скидкой, в поле Цена укажите цену, по которой можно купить товар со скидкой. В поле Цена до скидки укажите прежнюю цену товара. Система сама рассчитает, какая скидка получается, и площадка покажет покупателям на витрине красный ярлычок.

Второй тип, похож с типом акций от Яндекса – Промокоды.

Покупатель может применять к заказам промокоды — они делают сложенные в корзину товары дешевле. Вы можете создавать собственные промокоды и показывать их покупателям.

Покупатели увидят возможность применения промокода:

в карточке товара, если ваше предложение будет главным или попадет в топ-6; в поиске и на странице категории, если ваше предложение будет главным; в списке всех предложений, открывающемся с карточки товара.

Кроме того, для каждого промокода система Яндекса автоматически создает лендинг, на котором собраны все товары, участвующие в акции.

Важные правила применения промокодов:

Скидка по промокоду не может быть меньше определенной суммы;

Если размер скидки 5% и выше, то сумма минимальной скидки не должна быть меньше 1 рубля;

Если скидка по промокоду меньше 5%, то в денежном эквиваленте он должна быть не менее 500 рублей;

Если в акции участвует недорогой товар и скидка не дотягивает до минимального значения, промокод возле этого товара отображаться не будет.

Чтобы промокоды работали для всех товаров, вы можете запустить несколько акций одновременно со скидками разных размеров.

Третий тип аналогичен типу от Маркета — Самый дешевый товар в подарок.

Акция работает аналогично той, которую проводит маркет, за исключением, что в ней участвуют только ваши товары. То есть человек набирает в корзину несколько (одинаковых или разных) товаров из заданной вами подборки, и один из них — самый дешевый — получает бесплатно. Покупатели увидят акцию на карточке товара.

Четвертый тип акции, которому нет аналога в акциях от Маркета - Комплекты товаров.

Рекомендуем вам создать эту акцию и добавить туда как можно больше товаров. Наш опыт показывает, что данная активность привлекает отличный трафик.

Выбирая товар, покупатель нередко планирует взять вместе с ним сразу все необходимое. Например, заказать в комплекте с телефоном чехол и защитное стекло для него. Чтобы удовлетворить потребность покупателя и все, что ему нужно, он купил у вас, вы можете запустить акцию «В комплекте дешевле» и предложить покупателям скидку на комплект двух или трех товаров.

Покупатель получит ее, если возьмет все товары в одном заказе. В каждом комплекте есть основной товар и один или два дополнительных.

Вы можете предложить покупателям выбрать, какие именно товары взять в комплекте с основным. Разных вариантов одного дополнительного товара может быть не больше 10.

По категориям, которые могут участвовать в активности есть ограничение: в акцию нельзя добавить одежду, обувь или аксессуары.

В одну акцию можно добавить несколько комплектов. Составляйте их так, чтобы выполнялись два требования:

Дополнительные товары в комплекте не повторяются. Товар, который уже выбран основным в одном комплекте, нельзя добавлять в другой комплект.

Скидки, которые вы назначите в акции, действуют на стоимость всего комплекта. Максимальный размер скидки — 99 %.

Для скидки менее 5% есть требование: она должна быть не меньше 500 рублей.

Как покупатель поймет, что можно купить все комплектом:

Покупатель увидит комплект со скидкой на карточке основного товара. Комплект, в котором только один или два дополнительных товара без вариантов выбора, можно будет увидеть и на карточках дополнительных товаров.

Какие комплекты можно составить:

Один дополнительный товар без замен. То есть вы предлагаете скидку только на два конкретных товара. Покупатель получит скидку, если возьмет оба товара вместе.

Один дополнительный товар на выбор. В этом случае вы предлагаете скидку на комплект, например, телефона и чехла. Но вместо чехла покупатель может выбрать другой товар, который вы добавили в товары на выбор. Он получит скидку, если возьмет вместе телефон и любой предложенный вами на выбор товар.

Два дополнительных товара без замен. Это значит, что вы предлагаете скидку на комплект из трех конкретных товаров. Покупатель получит скидку, если возьмет три товара вместе.

Два дополнительных товара, один из которых на выбор. В этом варианте два товара будут конкретными, а третий может быть на выбор из тех товаров, которые вы определите. Покупатель получит скидку, сели купит два конкретных товара и один из тех, что можно выбрать самому.

Два дополнительных товара на выбор. То есть основной товар является конкретным, а два других товара покупатель может выбрать из списка, который определили вы. Покупатель получит скидку, если купит вместе основной товар и два по выбору.

Мы подробно разобрали все акции, которые существуют на маркете или которые вы можете создать сами.

Что делать, если вы готовы и хотите участвовать в нескольких акциях.

Добавлять товар во все акции, которые вас интересуют, и вместе с этим активировать для него кешбэк баллами Плюса. Возможно, одновременно действовать будут не все инструменты — потому что есть ограничения и правила, которыми площадка руководствуется, когда выбирает действующие акции.

Что это за ограничения:

Во-первых, собственным акциям продавца (а не акциям Маркета) всегда отдается предпочтение.

Во-вторых, акции разного типа имеют разный приоритет: (можем сделать визуализацию со списком приоритетности?)

«В комплекте дешевле» для дополнительного товара; Кешбэк баллами; Флеш; Скидки; Промокоды; «Самый дешевый товар в подарок»; «В комплекте дешевле» для основного товара.

В-третьих, не все акции совместимы друг с другом.

Например, скидки и промокоды могут работать одновременно, а флеш и «Самый дешевый товар в подарок» — нет.

Не могут одновременно действовать и несколько акций одного типа.

Исключение — «В комплекте дешевле», если в несколько акций попадает дополнительный, а не основной товара комплекта.

ВАЖНО: В общей сложности одновременно действующих акций может быть не более четырех, причем в это число входит кешбэк баллами Плюса. Если вы добавили товар в большее количество акций или среди них есть те, которые нельзя совмещать, система Маркета автоматически выберет те, что будут действовать. Если текущая акция прервалась из-за начала другой, несовместимой с ней, она автоматически возобновится, когда появится возможность.

В личном кабинете удобно следить за тем, как акции комбинируются друг с другом. Добавляя товар в очередную акцию, вы увидите, какие другие акции с ней пересекутся и будут ли они приостановлены на время действия новой акции.

В итоге хотим добавить, что акции - это очень важная часть продвижения товаров.

Если вы хотите получать максимум продаж, то без участия в этой активности не обойтись, а также не попасть на главное место в карточке. Такие предложения привлекают внимание покупателей яркими значками или скидками и обеспечивают очень большой трафик.

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