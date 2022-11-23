5 способов сбора ключей

Сегодня разберем вопрос, который регулярно получаем, как от селлеров-новичков, так и от давно передвигающихся на WB продавцов:

Где удобнее собирать запросы для SEO-оптимизации и какие именно запросы брать в работу?

Расскажем, где и как найти ключевые слова для Вайлдберриз и что с ними потом делать. Научим составлять самостоятельно СЕО-текст на Вайлдберриз с ключевыми словами, которые продают.

Давайте на примере мужского рюкзака рассмотрим, как найти ключевики для карточки товара на Вайлдберриз. Научимся с нуля основам SEO продвижения на wildberries:

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Первый вариант, где смотреть ключевые слова на Вайлдберриз, это выдача в строке поиска на сайте ВБ.

Вводим наше основное слово: “рюкзак” и далее по списку видим самые популярные варианты двусловников: “рюкзак женский”, “рюкзак мужской”, “туристический”.

Строка поиска WB не дает нам цифры по частоте запроса, но дает общее понимание, какие рюкзаки пользуются популярностью у покупателей.

Мы знаем, какой именно рюкзак хотим продвинуть на wildberries. Отбирая свои параметры, находим путь, как попасть в ключевые запросы Вайлдберриз:

Рюкзак мужской, рюкзак черный и подобные.

Второй способ, как быстро найти ключи для расширения запросов Вайлдберриз – это зайти в саму карточку товара и в списке рекомендаций изучить словосочетания.

Эта вкладка не только подсказывает, какие ключевые слова писать на ВБ, но и отображает интересы нашей целевой аудитории.

Способы оценки частотности запросов

Вот какие виды ключевых запросов бывают на Вайлдберриз:

высокочастотные (от 10 тысяч в месяц);

среднечастотные (от 1000 до 10000);

низкочастотные (менее 1000).

Как правильно поставить ключи на Валберис, во многом решает частотность. Вписывать нужно фразы всех трех видов, выбирая наиболее конкурентные. Например, "кроссовки мужские" – самый широкий запрос. Он тоже нужен, но в нем сложно конкурировать. Добавим "белые" – получим хорошее среднечастотное сочетание. Плюс слово "Найк" – и у нас в руках лучший ключ для рекламы кроссовок на WB, если продаем белые "найки".

Самый доступный вариант, где смотреть частотность запросов на Вайлдберриз:зайти в кабинет селлера на WB – в раздел “Аналитика”, далее в раздел “Популярные запросы”.

Здесь мы получаем ключевые слова для Вайлдберриз бесплатно, плюс – оцениваем частоту запросов за неделю, месяц или даже за 3 месяца.

Вбивая подходящие (релевантные) фразы, можем оценить разницу в частоте и выбрать особенно важные для нас.

Самый эффективный метод расширения запросов и как быстро собрать ключи Вайлдберриз – специальные сервисы аналитики маркетплейсов. Правда, на них подбор ключевых слов для Вайлдберриз бесплатный только в короткий тестовый период.

Например, в сервисе MPSTATS, есть целый раздел аналитики, посвященный сео- продвижению на Вайлдбериз.

В сервисе во вкладке “SEO” открываем подраздел “Подбор запросов”. Здесь нам дают узнать ключевые слова товара на Вайлдберриз и проверить частоту запросов.

Например, к нашему мужскому рюкзаку, мы подбираем дополнительные характеристики по частотности:

черный, городской, взрослый, спортивный, школьный, для ноутбука, ортопедический и десятки других вариантов.

МП-статс дает возможность фильтровать ключевики для Вайлдберриз, проверять их популярность, а также настраивать более узкие фильтры при подборе запросов.

Если нет аккаунта в сервисе аналитики, то найти ключи бесплатно для Вайлдберриз можно в WordStat. Вордстат показывает популярные ключи и характеристики товара с количеством запросов за месяц, а также сезонную динамику спроса по ключу.

Хотя конкретно Яндекс Вордстат статистику по запросам товаров на Вайлдберриз и не дает, общие тенденции потребительского поведения тут изучить и оценить можно.

Итак, для нашего рюкзака мы отобрали следующие основные ключи:

“рюкзак мужской”, “городской”, “для ноутбука”. Данные запросы мы планируем использовать в самом наименовании товара.

Но почему мы не берем для наименования запрос “Туристический”? ведь по частоте это более популярный запрос, чем “для ноутбука”.

Есть нюанс, как правильно подобрать ключевые слова для Вайлдберриз, чтобы составить продающее название. Опираться нужно не только на популярность запроса, но и на выдачу конкурентов по нему. Как узнать ключевые слова конкурентов на Вайлдберриз и обыграть их?

Оценив предложения по фразе “рюкзак туристический” , увидим, что выдача состоит из нерелевантных для нас конкурентов. А бороться за топовые места в выдаче по “туристическим рюкзакам” – не наша основная задача.

Наш главный вопрос – как повысить видимость ключей на Вайлдберриз по тем запросам, которые гарантируют максимальное попадание в потребности покупателя.

Методика, как на Валберис выбрать ключевые фразы из собранной семантики, следующая: оцениваем популярность и смысловую нагрузку запросов. Отбрасываем слишком частотные запросы (рюкзак туристический, тактический) и целимся в нашу релевантную подборку ключей: “городские” “для офиса” и “ноутбука”.

Тот же принцип, кстати, работает и в вопросе, как настроить ключевые фразы в рекламе Вайлдберриз. Подбор хороших продающих запросов в разы повышает эффект. Аналитика и оптимизация рекламы на Вайлдберриз по ключам повышает конкурентоспособность в продвижении и дает результативные показы – на целевую публику.

Итак, собрав ключевые фразы для Вайлдберриз – низкочастотные запросы с характеристиками, а также синонимы – можно составить продающее описание товара. Есть вариант написать текст для ВБ онлайн бесплатно с помощью нейросетей, если вы хорошо ими владеете. Но после обязательно проведите проверку текста на СЕО ключи для ВБ, на достоверность параметров, на читабельность.

Если решите писать текст самостоятельно, изучите материалы, как вручную добавить ключевые слова Вайлдберриз. Разрешено подсматривать контент у конкурентов, но обязательно перефразируйте и проверяйте уникальность.

Вот пример, как правильно писать ключевые слова на Вайлдберриз. У нас получился качественный и читабельный SEO-текст:

Некоторые из этих выбранных нами ключей с совсем небольшой частотой.

Например, “влагостойкий” , “с кодовым замком”.

Но карточка будет показываться в ответ на конкретные потребности пользователей, и наши шансы на заказ сильно увеличатся.

Заполнение характеристик в карточке товара WildBerries

При заполнении характеристик многие селлеры задаются вопросом: “можно ли заполнить только основные поля, и не заполнять десятки строчек?”

Вайлдберриз подумал в этом направлении и упростил задачу заполнения характеристик.

WB подсветичивает значком огонька самые популярные характеристики по которым покупатели ищут товар такого типа.

Это значит, что именно этим полям надо уделить первоочередное внимание при заполнении карточки, и именно через эти поля есть высокие шансы привлечь покупателей к вашей карточки!