«Реклама — это то, что вы делаете, когда не можете пойти и встретиться с человеком лично.» Это высказывание американского бизнесмена и рекламного руководителя Фэрфакса Коуна отлично подходит под тему нашей статьи. Карточка товара на Wildberries – это то, что заменяет продавца и личное общение с ним. А значит, первое впечатление о товаре покупатели будут формировать именно по карточке.

Процесс продажи – это подробный рассказ о характеристиках товара, которые интересны покупателю. Продавая на маркетплейсах, невозможно заведомо знать, что именно привлечёт или оттолкнёт покупателя, но можно это предугадать и предложить всю возможную информацию. Так сказать, на выбор.

Как создать карточку товара на Wildberries

Продавцам предлагается три разных способа, как создать карточку товара на Вайлдберрис. Даем краткий инструктаж по каждому варианту. Независимо от способа, создание карточки всегда начинается со входа в личный кабинет и перехода в нужный раздел по маршруту:

«WB Партнёры» → «Товары» → блок «Карточки товаров» → «Добавить».

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А дальше уже селлер выбирает подходящий для себя путь.

Самостоятельное создание карточки Вб

Здесь во вкладке «Добавить» действуем следующим образом:

выбираем «Один товар»;

жмем на «Создать новый товар».

Дальше платформа предложит добавить фото, видео и описание товара.

Составить описание с учетом SEO, занести все характеристики и выставить категории, а также наполнить раздел медиа в этом случае придется самостоятельно. И сделать это все нужно на «отлично», если хотите, чтобы карточка продавалась, а не висела в хвосте поиска Вайлдберрис. Как – расскажем ниже в статье.

Создание карточки на основе уже существующей

Вайлдберрис разрешает продавцам импортировать карточки конкурентов. Для этого нужно:

для «Добавить» так же выбрать «Один товар»;

кликнуть на команду «Импортировать товар с Wildberries»;

выбрать нужный товар.

Карточка будет импортирована целиком – в ней будут уже базово заполнены все пункты. Их можно редактировать, менять ключевые слова, загружать свои медиафайлы.

Этот вариант может стать спасением для неопытных участников маркетплейса, которые не сильны в SEO-оптимизации, в заполнении карточек и медиа-наполнении. Проанализировав топовые карточки конкурентов в категории, можно выбрать подходящую и импортировать её.

Чтобы найти качественную карточку для импорта, нужно запустить на сайте поиск по артикулу товара. Давайте рассмотрим заполнение на примере «Кухонных щипцов»:

Набираем в поисковой строке запрос, у нас открывается 6'000 товаров в данной категории. Смотрим на первую страницу с топовыми карточками товара. Выбираем ту, у которой хороший рейтинг, много отзывов и продаж. Открываем её и копируем артикул товара. Подставляем артикул в окно «Импорта товара» в личном кабинете. У нас подгружается карточка (иногда она может подгружаться не сразу, надо дождаться пока на экране появится наименование товара и фотография.) Далее нажимаем на оранжевую стрелку, и все данные этой карточки выгружаются автоматически.

После загрузки вы можете отредактировать карточку. Например, имеет смысл добавить дополнительные категории, помимо «Щипцы кухонные», в которых мы могли бы разместится. Вбиваем «щипцы» и смотрим, какие еще категории могут быть для нас интересны.

Также необходимо указать актуальное название бренда для своего товара, поменять габариты упаковки, страну производителя и вес товара согласно спецификации нашего товара. Корректируем все характеристики, которые отличаются от импортированных.

Массовое создание карточек товара

Этот способ особенно удобен, когда продавец выставляет однотипные товары, и их много. Алгоритм действий такой:

«Добавить» → «Много товаров»;

написать категорию;

открывшуюся таблицу выгрузить в Excel и заполнить ее;

в графу «Медиафайлы» вставить ссылки на облачные хранилища, где лежат фото и видео;

загрузить таблицу на сайт: кнопка «Excel» → «Загрузить из Excel».

Если товары отличаются несколькими значимыми характеристиками, массово их загрузить не получится. Продавцы, у которых много товарных единиц, обычно их группируют – например, сначала загружают джинсы, затем юбки, потом свитшоты.

Какие карточки на Wildberries лучше продаются

На маркетплейсе при поиске товара покупатель видит только Топ выдачи, а до остальных чаще всего так и не доходит. Если не считать рекламу, то рейтинги регулируются и самой площадкой, и реакциями покупателей, и качеством карточки.

Что влияет на позицию товара в поиске

Wildberries показывает товары на основе формулы ранжирования. Это математическая формула, которая учитывает несколько параметров и на их основе определяет, на какое место в поиске поставить товар. На позицию товара влияют следующие показатели:

объемы продаж и их положительная динамика;

быстрая оборачиваемость;

цены и скидки;

соотношение заказов к выкупам;

своевременные отгрузки;

CTR и конверсии в продажи;

отзывы;

SEO карточки товара.

Ведя бизнес на Вайлдберрис, продавцу нужно учитывать все перечисленные критерии. Только тогда товар будет хорошо ранжироваться на маркетплейсе. Более того, показатели каждого товара влияют на общий рейтинг магазина. Поэтому кроме анализа своей конкурентной позиции селлеру нужно постоянно контролировать динамику выдачи товаров.

В кабинете партнера можно посмотреть статистику своих товаров, но их места в поисковой выдаче вы не увидите. Можно, конечно, следить за позициями карточек, вводя разные запросы в поиске как покупатель, но это слишком долго. Опытные продавцы пользуются аналитическими сервисами как для контроля динамики товаров, так и для общей аналитики конкурентной среды.

SEO-оптимизация карточки Вайлдберрис

Для рейтингов маркетплейса важнее всего результативность продавца и отношение к нему заказчиков. Но всем этим вы сможете управлять только после запуска товара. А вот качеством карточки можно и нужно заняться уже сейчас, на стадии ее создания.

Хорошая оптимизация карточек товара на Wildberries подразумевает совершенствование всех пунктов:

1. Название товара

Эти 100 символов очень важны для ранжирования. Обязательно нужно включить самый высокочастотный запрос, не забывая про вид и главные параметры изделия. Например, «платье летнее для девочки красное короткое» и содержит ключи, и четко сообщает покупателю, что это то, что он ищет. Если помещается бренд и артикул, обязательно вписывайте и их.

2. Описание и его SEO-оптимизация

Описание должно рассказать посетителю максимум о вашем товаре, чтобы вопросов не оставалось. В стиле написания нужно что-то среднее между эмоциями и официозом.

Найти поисковые запросы для оптимизации текста можно в сервисе Wordstat. Использовать нужно ключевые фразы с большой частотностью, отсеивая не относящиеся к вашему товару (нерелевантные) запросы. Вписывайте ключи органично, чтобы они не резали глаз.

3. Категории

Указываем все разделы, где логично искать наш товар. Для каждой категории товаров будут свои обязательные и дополнительные поля для заполнения. Например, для одежды это данные о ткани, размерах, цветах, наличии принтов, типе карманов. Для электроники — информация об операционной системе, объёме памяти, разрешении камеры, диагонали экрана.

Не забываем указать назначение подарка. Топовые карточки не зря заполняют этот пункт. Однако если мы сомневаемся в назначении, то мы заходим на Wildberries и проверяем, выдается ли в поисковике карточка данного товара по назначению подарка.

4. Медиа

Не скупитесь на качественные и привлекающие внимание фото, обязательно добавляйте видео. Это то, что в большинстве случаев определяет дальнейшую заинтересованность товаром. Отлично работают картинки с подписями – так покупатель может получить важную информацию, не спускаясь в описание. Кстати, описание вообще читают далеко не все. Импульсивные покупки совершаются на базе фото, характеристик и пары отзывов.

Более подробно тема оптимизации карточки Вб разобрана в другой статье: https://sholchev.ru/blog/seo-optimizatsiya-kartochek-tovara-na-wildberries/.

Оптимизация карточки Вб: живой пример

Работать будем с карточкой женского летнего топа, который, несмотря на горячий сезон, совсем не хочет продаваться. Не помогают даже скидки.

Что имеем:

неплохое качество и выгодную цену;

хорошие фото и видео (выполнены на заказ);

слабое описание;

поверхностно заполненные характеристики;

выдача в поиске по популярным запросам самая лучшая – на 98-й позиции.

Описание попало к нам в руки вот в таком плачевном виде:

Сначала выполняем свой подбор запросов в сервисе поэтапно:

базовые ключи (параметры);

дополнительные слова и фразы (уточнения);

убираем все нерелевантные запросы (например, слова «вязаная» и «лайковая» к нашему товару не подходит);

оставляем только подходящие и работающие запросы (с высокой, средней и низкой частотностью).

Обнаруживаем много новых ключевых слов, которые должны присутствовать в запросах. Например, наш товар ищут, добавляя слова: короткий, спортивный, для фитнеса, для прогулок, топик, майка, натуральный и т.д.

Теперь анализируем главных конкурентов из Топа Вайлдберрис. Ищем запросы, которых пока нет в нашем списке, но есть у лидеров. Находим: под пиджак, кроп топ, под джинсы, легкий, молодежный, ткань лапша, для девушек подростков и еще много всего.

Наши действия:

Основываясь на анализе ключей, меняем название товара с «Топ укороченный летний» на «Кроп топ короткий летний базовый под пиджак».

Делаем большое описание, используя все ходовые запросы и дополнительные слова. Также добавляем в текст информацию о представленных на витрине селлера цветах.

Проводим аналитику характеристик, указанных конкурентами, по запросам. Включаем в карточку все, что хорошо работает для нашего товара в поиске.

Редактируем возрастную группу и назначение опять же под популярные поисковые запросы;

Запускаем карточку.

Контроль – через 5 дней. Получаем такие позиции карточки по запросам:

Запрос Позиция в поиске Вайлдберрис Топ короткий женский летний 26 Кроп топ короткий под пиджак 19 Кроп топ короткий базовый 17 Топ базовый летний под пиджак 14 Топ для фитнеса короткий женский 12 Топ короткий под джинсы 12 Майка топ короткий под джинсы 8 Майка базовая под джинсы короткая 7

Видим первые 12 продаж и первые 3 положительных отзыва. Напоминаем, что самой крутой позицией нашего топа в поиске был номер 98. Прошло всего 5 дней, а по паре запросов товар уже попал в Топ-10! Но главное – вещь, полтора месяца висевшая мертвым грузом, начала продаваться, успев попасть в сезон.

Оживляем «мертвые» карточки и выводим их в Топ

В агентстве «Шольчев» мы помогаем магазинам на маркетплейсах продавать больше и чаще. Мы точно знаем, какие факторы мешают увеличить оборот, и какие шаги нужно сделать, чтобы это изменить. Один из первых шагов – оптимизация карточек товара на Wildberries. Детальнее об этой услуге: https://sholchev.ru/prodvizhenie-na-wilberries/.

Профессиональная аналитика позволяет нам досконально изучить целевую аудиторию: как она думает о данном товаре, по каким параметрам его ищет. Никаких гаданий и экспериментов – только четкий анализ и расчет, быстро выводящий на большие продажи и прибыль.