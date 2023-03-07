С каждым годом маркетплейсы все больше увеличивают свою долю на отечественном рынке e-commerce. Однако, чтобы получать хороший доход с Вайлдберриз или другой торговой площадки, вам потребуется не только грамотный расчет экономики и полная оптимизация процессов. Вам поможет пребывание в топе поисковой выдачи на маркетплейсе. Главным инструментом является правильная seo-оптимизация карточки товара. В этой статье мы рассмотрим, как грамотно это сделать.

Зачем нужна SEO оптимизация карточек товара на Wildberries?

Прежде всего, следует отметить, что карточка товара представляет собой главный элемент магазина на Wildberries. Алгоритмы маркетплейса в топе поиска показывают первыми онлайн-товары с высокими продажами и хорошим пользовательским рейтингом. При этом сео-оптимизация wb карточек направлена на привлечение целевой аудитории. Такое продвижение снижает показатель возможных отказов, а также способствует увеличению конверсии.

Веб-страница с карточкой товара должна полностью соответствовать запросу пользователя торговой площадки. Поскольку поисковые системы высоко ранжируют ВБ в выдаче, даже небольшие усилия по продвижению карточки дадут видимый результат. На первых строчках выдачи вы увидите карточки с товарами по различным вопросам.

Какие преимущества может принести оптимизация карточек товара на Wildberries?

Первостепенная задача SEO-оптимизации карточки состоит в выведении онлайн товара в ТОП внутреннего поиска на Wildberries. Сео-продвижение приносит сразу несколько неоспоримых преимуществ, включая следующие аспекты:

видимость товаров поисковиками (Google и Яндекс);

попадание в большее число релевантных категорий;

привлечение «теплой» аудитории;

нахождение товара в топе по необходимым запросам;

предоставление стабильного результата;

видимость по большему числу поисковых запросов;

увеличение уровня доверия.

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Соответственно, плохо, когда товар находится в одной категории. Однако все меняется, если он находится в 10-20 категориях. В этом случае есть вероятность, что заказов будет в 10-20 раз больше. Главная задача – понять, в каких категориях нужно оказаться и добиться этого попадания с помощью грамотного текста в СЕО-карточке.

Шаг 1: Исследование ключевых слов

Ключевые фразы и слова подразумевают под собой поисковые запросы интернет-пользователей. Проще говоря, именно по «ключевикам» потенциальные покупатели находят ваш товар в любом маркетплейсе.

Как выбрать ключевые слова для оптимизации карточек товара на Wildberries?

Для оптимизации карточки следует использовать релевантные ключевые слова и фразы не только в названии товара, но и в его описании и характеристиках. Некоторые продавцы просто копируют описание товара с сайта поставщика. Тем не менее, это не самая лучшая тактика.

Начните со сбора семантического ядра, подберите массив ключевиков, соответствующих описанию продаваемого товара. Сперва подберите базовые имена существительные, определяя слова, обозначающие категорию товара. Дело в том, что далеко не все потенциальные покупатели могут знать, как правильно называется вещь. К примеру, мужские сникерсы могут искать как «кроссовки», «обувь», «сникеры», «snickers» или даже «сникерхеды». Далее приступайте к подбору базовых «хвостов», то есть второстепенных существительных и прилагательным, характеризующих товар в подробном виде.

Старайтесь использовать в карточках ключевики разной частотности. По низкочастотным запросам товар попадает на глаза пользователям, которые точно знают, что ищут, в то время как высокочастотные и среднечастотные слова и фразы помогут охватить более широкую целевую аудиторию.

Инструменты для исследования ключевых слов

Есть не так много инструментов, с помощью которых можно делать СЕО оптимизацию. Начнем с самой торговой площадки:

В первую очередь, вы можете воспользоваться общим поиском и личным кабинетом продавца. Обратитесь к подсказкам в строке поиска. Для этого просто введите базовое существительное. Вы увидите варианты популярных запросов. Внимательно изучите блок «с этим товаром искали». Откройте карточку товара требуемой категории. Затем вам нужно пролистать вниз и выбрать релевантные варианты пользовательских запросов. Просмотрите вкладку «Аналитика». Ее вы сможете найти в личном кабинете продавца. Вам потребуется ввести ключевое слово в поисковую строку, выбрав нужный период. Обязательно обратите внимание на карточки конкурентов из ТОП поисковой выдачи. Изучите ключевики, использованные в заголовках и описаниях. Откройте фильтры поиска. Подберите характеристики товара, которые можно превратить в ключевые запросы. Для обуви это может быть материал, время года, модель. К примеру, ключевые слова для мужских кроссовок: «мужские кроссовки» «зимние кроссовки для мужчин», «кроссовки на высокой подошве».

Кроме того, вы можете использовать Яндекс Вордстат. Для этого в строке поиска введите подходящее ключевое слово. Вы увидите результаты, расположенные в порядке убывания частотности запросов. Программа собирает статистику, которая необходима для СЕО оптимизации карточек. Алгоритмы поисковиков автоматически индексируют страницы различных торговых площадок.

MPSTATS также позволяет сделать анализ ключевых слов, а также создать эффективную SEO карточку. В программе есть все нужные инструменты, чтобы собрать высокочастотные слова, оценить конкурентов и проверить карточку на наличие ключевиков и индексацию.

Шаг 2: Оптимизация заголовков

Название товара в карточке влияет на выдачу в поиске маркетплейса, а также продвижение в большинстве поисковых систем. Помните, что название – это основа успеха. Именно от него во многом зависит:

увидит товар потенциальный покупатель или нет;

просмотрит ли он карточку товара, чтобы узнать детали о нем.

Как правильно составить заголовки карточек товара на Wildberries?

Используйте в заголовках максимальное количество допустимых символов. Старайтесь составлять название из ключевиков, при этом они не должны повторяться. Подробно опишите свой товар в названии, указав его вид, бренд, преимущества и некоторые свойства.

Заголовок карточки товара должен четко отвечать на запрос пользователя. Вы можете использовать Key Collector или Яндекс Вордстат, чтобы попасть в него. Программы выдадут все возможные запросы и слова, по которым потенциальные потребители ищут схожие товары.

Какие ошибки стоит избегать при оптимизации заголовков?

Не игнорируйте употребление самых частотных запросов в заголовке карточки. Однако имейте ввиду, что само по себе наличие ключевиков в заголовке вовсе не дает приоритетного ранжирования в отрыве от статистики. Дело в то, что на основе релевантности, в платформе формируется внутренний рейтинг карточки, который во многом влияет на позиции.

Название товара не должно превышать 60 символов. Случается, что запрос совершенно не соотносится с фотографией, размещенной в карточке товара. При таком раскладе, наличие ключа в заголовке, с предположительно низким CTR, скорее всего, приведет к падению позиций. Здесь же можно указать уникальные характеристики товара с помощью слеш или запятой. Такой ход позволит привлечь внимание потенциальных покупателей.

Оптимизация описания товара

В целях продвижения товара нужно заполнить все предложенные маркетплейсом характеристики. Таким образом карточка товара будет получать больше трафика, чем та, в которой прописано только один-два параметра.

Согласно аналитикам ВБ алгоритмы индексируют описание лишь в последнюю очередь. Дело в том, что оно не влияет на попадание в выдачу по фильтрам. Тем не менее, именно описание способствует оптимизации карточек для выдачи по запросам. Так как большинство пользователей маркетплейса редко дочитывает описание товара до конца, некоторые продавцы добавляют в него уйму ключевых слов. К сожалению, не все так просто. Это может привести к резкому понижению карточки в выдаче.

Как правильно составить описание товара на Wildberries?

Правильнее всего использовать три-четыре релевантные поисковые фразы в описании товара в карточке. Оно не должно быть «водянистым» (со множеством общих слов и формулировок) или же «тошнотным» (с превышенной академической или классической тошнотой текста). Такие тексты сложно воспринимать.

В описании товара на Wildberries постарайтесь перечислить основные преимущества и характеристика своего товара. Описание также должно содержать назначение товара, информацию о его упаковке, дополнительные предложения продавца, а также основные потребности пользователя, которые может закрыть этот товар.

Описание товара вы можете самостоятельно сделать либо заказать текст у копирайтера. Для этого автору следует предоставить информацию о товаре и список ключевых слов и фраз, которые нужно вставить в текст описания.

Какие факторы стоит учитывать при оптимизации описания товара?

Вам необходимо соблюсти некий баланс между желанием донести нужную информацию покупателям и «угодить» автоматическим поисковым системам. Проще говоря, вам следует одновременно корректно внести ключевые слова и дать понимание о товаре потенциальных клиентам.

Не стоит копировать описания товаров у поставщиков или других продавцов маркетплейса. Алгоритмы ранжируют неуникальный текст гораздо хуже уникального. Просто опишите предлагаемый товар понятными словами, указав точные характеристики. Более того, четкое описание закроет некоторые возражения со стороны покупателей.

Шаг 4: Оптимизация изображений

Знакомство с любым онлайн-товаром начинается именно с фото в каталоге. Так как потрогать товар перед покупкой покупатель не может, фото и видео контент необходим. Важно позволить покупателю изучить вещь со всех сторон, словно в оффлайн магазине.

Какие изображения стоит использовать для карточек товара на Wildberries?

Начнем с того, что изображения обязательно должны быть четкими и в хорошем качестве (разрешение – от 72 px/inch). Показывать товар стоит на белом фоне. Если изображение не будет соответствовать требованиям «Вайлдберриз», карточка попросту не пройдет модерацию. Впоследствии карточку также могут заблокировать.

Как и описание товара, фото должно быть уникальным. Вдобавок, авторский подход позволит выделиться среди конкурентов, которые предлагают аналогичную продукцию. Допустимые форматы изображения:

JPG;

PNG.

Лучше всего выбрать стандартный профиль sRGB IEC 61966-2.1. Не нужно фотографировать товар в упаковке. Предлагаемый товар должен быть в фокусе, без каких-либо засветов, бликов и прочих недостатков.

Если вещь поставляется с аксессуарами, они также должны быть на фотографиях. Желательно, чтобы модель держалась свободно и расслабленно на фото. Изображения также не должны нарушать авторские права, то есть включать в себя логотипы популярных брендов.

Как оптимизировать изображения для поисковых систем?

Для фотографий товара стоит прописывать атрибут «alt». Этот альтернативный источник информации требуется для отображения текстового названия, если вдруг у пользователя не прогрузилось (не открылось) изображение.

Сюда же можно ввести ключевики. Дело в том, что по этому элементу системы поиска распознают, что конкретно изображено на фото. Более того, это влияет на ранжирование в поисковой системе.

Шаг 5: Ссылочная стратегия

Перелинковка очень важна при оптимизации карточек товара на любом маркетплейсе. Ссылочная стратегия подразумевает под собой добавление ссылок внутри веб-сайта. Пользователь переходит со страницы товара на страницу внутри вашего браузерного сайта. Все это оказывает непосредственное влияние на поведенческие факторы пользователей.

Какую ссылочную стратегию стоит использовать для оптимизации карточек товара на Wildberries?

Добавление ссылок показывает автоматическим системам, что пользователя этот сайт очень интересует. В рамках онлайн-магазина это могут быть блоки с «сопутствующими товарами или же раздел «с этим товаром покупают».

Как повысить авторитетность карточек товара с помощью внешних ссылок?

Для интернет-магазина внешние ссылки служат эффективным каналом для привлечения покупателей. С помощью ссылок на карточки товаров на Wildberries вы автоматически увеличиваете посещаемость. Это увеличивает продажи и повышает авторитетность товара на маркетплейсе.

Заключение

SEO представляет собой не разовое действие, а постоянный процесс. Оптимизация позволяет соответствовать алгоритмам поисковой системы маркетплейса. Для продвижения товаров в Wildberries вам следует отслеживать позиции в категориях и по запросам хотя бы раз в неделю.

Итоги оптимизации карточек товара на Wildberries

Грамотная SEO-оптимизация помогает взлететь на топовые позиции в результатах по запросам, а также способствует повышению количества заказов. СЕО значительно экономит бюджет на рекламу, позволяя бесплатно получать новых клиентов.

Рекомендации по дальнейшей работе с карточками товаров на Wildberries