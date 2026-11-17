Процессы
Продажи и остатки, поставки, оборачиваемость, работа менеджера и подрядчиков
Найдем, где вы теряете прибыль: в карточках, рекламе, ценах и экономике. На выходе — план действий и zoom-разбор с экспертом.
Найдем, где вы теряете прибыль: в карточках, рекламе, ценах и экономике. План действий и zoom-разбор с экспертом.
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Скидка действует на все услуги на этой странице.
300+
магазинов на ведении
3 года подряд
2-е место Рейтинга Рунета: «Лучшее агентство по продвижению на маркетплейсах»
Haier, Weissgauff
и другие крупные бренды среди клиентов
WB · Ozon · ЯМ
работаем на трех площадках
Зачем
Показываем, что мешает продажам сейчас и что может ударить по бизнесу завтра, — и как это предотвратить.
Эффект
Убираем лишние траты на рекламу, логистику и скидки, которые не окупаются, и поднимаем качество карточек.
Рост
Даем приоритеты: какие товары, площадки и инструменты принесут больше прибыли при тех же ресурсах.
Продажи и остатки, поставки, оборачиваемость, работа менеджера и подрядчиков
Карточки и SEO, реклама внутри площадок, акции, отзывы, привлечение и удержание покупателей
Маржа и чистая прибыль по SKU, комиссии, логистика, налоги в юнит-экономике
Итоговая стоимость зависит от числа SKU, кабинетов и площадок — фиксируем ее после короткого брифа. Подписчикам канала — скидка 10% на любую услугу.
1 SKU
от 20 000 ₽
На выходе: список правок по карточке и zoom-разбор на 1 час
1 рекламная кампания
от 30 000 ₽
На выходе: оптимизированная РК, рекомендации по бюджету и zoom-разбор на 1 час
1 рекламная кампания
от 50 000 ₽
На выходе: настроенная РК, рекомендации по бюджету и zoom-разбор на 1 час
категория или подкатегория
от 50 000 ₽
На выходе: оценка возможностей и рисков входа и zoom-разбор на 1 час
весь ассортимент
от 100 000 ₽
На выходе: приоритеты по SKU, рекомендации и zoom-разбор на 2 часа
бизнес целиком
Индивидуально
На выходе: оценка потенциала масштабирования, риски и план действий
за 1 площадку
от 12 000 ₽/мес
На выходе: источники убытков, эффективность рекламы и поддержка в чате
zoom-сессия
от 10 000 ₽/час
На выходе: структурированные ответы и корректировка плана
консалтинг
от 50 000 ₽/мес
На выходе: закрытые задачи и рост продуктивности команды
Аудит — первый шаг. Вот что дают решения, которые из него вырастают.
бытовая техника
FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса
техника
Исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY на регионы
товары для творчества
Карточки с 50-х позиций в первые строчки, QR-подарок на упаковке, SEO
напитки
Rich-контент, SEO, ABC-анализ ассортимента, юнит-экономика для акций
Менеджер свяжется удобным способом и уточнит задачу
Короткий бриф, доступ только на чтение. Фиксируем стоимость и срок
Аналитики и ИИ-агенты агентства считают данные. У каждого вывода — источник
Zoom-сессия с экспертом: рекомендации и план действий по приоритетам
Считаем чистую прибыль по каждому SKU с комиссиями, логистикой, рекламой и налогами. Решения принимаем от реальной маржи.
Площадка сама меняет скидку для покупателя. Сверяем цену на витрине, а не только в кабинете, — у наших клиентов 4 раза в день.
ИИ ускоряет расчеты, эксперт проверяет выводы. У каждой рекомендации — цифра, источник и способ проверки.
Для аудита хватает ключей только на чтение. Ничего не меняем в кабинете без вашего согласия.
Связываем рекламу, карточку, SEO, цены и юнит-экономику. Каждая рекомендация — с приоритетом по эффекту.
Подпишитесь на канал @sholchevmarketing — там разборы кейсов и бесплатные инструкции для селлеров.
В интернет-маркетинге с 2015 года, MBA РАНХиГС. До агентства — директор по развитию федерального интернет-магазина. В проектах отвечает за стратегию, рекламу, аналитику, SEO и GEO-оптимизацию.
Оставьте заявку — менеджер уточнит задачу и назовет точную цену и срок до оплаты.
Скидка за подписку на канал агентства
Для аудита — да, но достаточно доступа только на просмотр или API-ключей только на чтение. Мы ничего не меняем в кабинете без вашего согласия. Для настройки рекламы доступ к рекламному кабинету согласуем отдельно.
Срок зависит от услуги и объема данных: числа SKU, кабинетов и площадок. Точный срок назовем после брифа — до оплаты.
Итоговая стоимость зависит от масштаба: сколько товаров, кабинетов и площадок проверяем. Финальную цену фиксируем после короткого брифа.
Подпишитесь на Telegram-канал агентства @sholchevmarketing и отметьте подписку в форме заявки. Перед выставлением счета менеджер попросит ваш ник в Telegram или скриншот подписки. Подписка должна быть активна на момент оплаты.
Скидка действует на все услуги этой страницы: на первую оплату, а для оцифровки и сопровождения — на первый месяц. Предложение действует один раз для одного клиента. Скидка не суммируется с другими акциями и спецпредложениями агентства.
Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет. Можно проверить одну площадку или все сразу.
Да. Рекомендации из аудита становятся планом работ, а условия ведения обсуждаем на итоговой встрече.