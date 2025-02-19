Склады маркетплейсов — это центры распределения, где товар проходит сортировку, упаковку, комплектацию и отправку клиенту. Для селлеров это одно из ключевых звеньев в логистике, которое влияет на скорость доставки, затраты на хранение и итоговую прибыль. Эксперты агентства «Шольчев» рассказывают, как это работает изнутри.

Где находятся склады маркетплейсов?

Крупные маркетплейсы строят сети распределительных центров, размещая их в ключевых регионах, чтобы сократить сроки доставки и оптимизировать логистику.

Wildberries — склады есть в Подмосковье (Электросталь, Коледино), Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и в ряде других городов.

Ozon — крупные центры в Подольске, Твери, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске и других регионах.

Яндекс Маркет — основная база в Подмосковье, но сеть складов расширяется.

Почему это важно? Если селлер работает по схеме FBO (товар хранится на складе маркетплейса), то его поставки привязаны к географии складов. Поэтому информация о том, какие регионы быстрее обрабатывают товары, где ниже комиссии за хранение и какие склады перегружены — будет полезной.

Некоторые склады заточены под быструю обработку заказов, а другие — под долгосрочное хранение. Если товар продается медленно, он может «зависнуть», и маркетплейс начнет брать дополнительные комиссии.

Как маркетплейсы принимают товар?

Чтобы товар приняли на склад, он должен пройти строгую маркировку, упаковку и соответствовать регламентам. Ошибки здесь стоят дорого — маркетплейсы могут отказать в приемке, а если товар уже на складе, но оформлен неверно, возможны штрафы и списания.

Что нужно учитывать:

Каждый товар должен быть промаркирован — без уникального штрихкода маркетплейс его просто не примет.

Есть требования к упаковке — если товар плохо упакован, его могут повредить при обработке.

Сроки приемки не моментальные — загрузка на склад занимает от нескольких дней до недели, в пиковые сезоны может быть дольше.

Если вы хотите, чтобы товар быстрее попал в продажу, отправляйте его в удобные для маркетплейса временные окна, когда загрузка склада минимальна.

Сколько стоит хранение на складах маркетплейсов?

Если товар продается быстро, расходы на хранения практически не ощутимы. Но если позиции задерживаются на складе, маркетплейс начинает брать плату за долгосрочное хранение.

Wildberries берет деньги за хранение, если товар лежит на складе больше 60 дней.

Ozon начисляет хранение с 31-го дня, а для крупногабарита — сразу.

Яндекс Маркет пока более лоялен, но тоже вводит комиссии за долгосрочное хранение.

Многое зависит от объема товара. Компактные вещи типа одежды или гаджетов занимают мало места, а вот крупногабарит (мебель, техника, спорттовары) может «съесть» всю прибыль за счет платы за хранение.

Может ли товар потеряться на складе?

Да, товары действительно теряются. И это не редкость. Причины могут быть разными:

Ошибки при сортировке.

Повреждения упаковки (маркетплейс может списать такой товар без компенсации).

Смешивание партий (товар отправляют не тому клиенту).

Чтобы минимизировать риски:

Отслеживайте поступление товаров на склад и фиксируйте их перед отправкой.

Проверяйте акты приемки — иногда маркетплейс регистрирует меньшее количество единиц, чем было отправлено.

Оперативно реагируйте на пропажи через поддержку и претензионную работу.

В крупных партиях списания могут достигать 1-2% от общей поставки — это тоже надо учитывать в расчетах.

Склад — это не просто место хранения, а один из главных факторов успеха

Ошибки на этапе работы со складом могут стоить денег, рейтинга и даже потери бизнеса. Маркетплейсы выставляют жесткие правила, и чем лучше селлер их понимает, тем эффективнее работает его логистика.

Если товар ходовой и мелкий, FBO — хорошее решение, но внимательно считайте комиссии за хранение.

Если товар сезонный или с высокой маржой, лучше держать его на собственном складе и работать по FBS.

Крупногабарит лучше отправлять на склад, который ближе к основным покупателям, иначе доставка будет дорогой и долгой.

Все процессы надо контролировать и вести учет, потому что маркетплейсы тоже ошибаются, а потери и списания неизбежны.

Понимая все нюансы работы складов, можно оптимизировать затраты, сокращать сроки доставки и повышать шансы на успешные продажи.