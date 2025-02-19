Авито давно перестал быть просто доской объявлений — это полноценный маркетплейс для услуг, где конкуренция не меньше, чем в товарных категориях. Здесь работают и частные мастера, и компании, и агрегаторы, а алгоритмы ранжирования постоянно меняются. Если просто разместить объявление и ждать клиентов — ничего не выйдет. Разбираемся, как эффективно продвигаться на Авито в 2025 году.

Как Авито ранжирует объявления с услугами

Платформа продвигает объявления по сложному алгоритму, который учитывает:

Запросы пользователей — насколько текст, заголовок и категория совпадают с тем, что ищут.

Реакции на объявление — клики, обращения, сохранения в избранное.

Оценку профиля — возраст аккаунта, количество отзывов, активность.

Использование платных инструментов — продвижение, Авито-доставка (если актуально), выделение и поднятие.

Соответствие правилам — нельзя дублировать объявления или использовать кликбейт в заголовке.

При этом в разных регионах алгоритмы могут работать по-разному. Где-то объявления дольше остаются на первых местах даже без продвижения, а где-то без бюджета их почти не видно.

Ключевые ошибки, из-за которых объявления не работают

Название без конкретики. "Услуги сантехника" — плохо. "Сантехник на дом. Срочный выезд 24/7" — лучше.

Пустое описание. Просто "Качественно. Опыт 10 лет" не привлечет клиентов. Нужно рассказывать, какие конкретно услуги вы оказываете, чем отличаетесь, какие есть гарантии.

Плохие фото. Даже для услуг нужны качественные изображения: примеры работ, фото мастера или логотипа компании. Если тематика позволяет, можно использовать коллажи “до и после”.

Нулевая активность. Если в профиле только одно объявление, нет отзывов и сообщений — доверия не будет.

Слишком высокая цена. Пользователи Авито часто сравнивают предложения, и если цена сильно выше рынка без объяснения причин, заказов не будет.

Отсутствие работы с отзывами. Без отзывов объявление выглядит подозрительно.

Как правильно оформить объявление, чтобы получать заказы

Заголовок должен быть максимально конкретным и включать ключевые слова. Примеры:

"Грузчики. Переезды по Москве и МО. Быстро и недорого"

"Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия 1 год"

Текст описания должен сразу отвечать на все вопросы клиента:

Какие услуги предоставляете?

Где работаете?

Какие условия (гарантии, сроки, цены)?

Почему стоит выбрать вас, а не конкурентов?

Фото обязательно! Большинству услуг подходят:

Примеры выполненных работ

Фото мастера/команды

Сертификаты, лицензии (если есть)

Логотип компании

Заполняете цену. Можно указывать минимальную стоимость услуги или диапазон. Главное — не писать "Цена договорная" без объяснения, это всегда и всех раздражает.

И будьте активными! Отвечать на сообщения нужно быстро — на Авито никто не любит ждать. Если клиент написал, а вы тянете с ответом, он просто уйдет к другому исполнителю. Да, на платформе есть Авито-чат, но не стоит ограничиваться только им. Если категория позволяет, указывайте телефон, WhatsApp или Telegram — так пользователи смогут связаться удобным для них способом. И не забывайте про обновление объявления. Даже без платного продвижения это дает эффект: свежие объявления всегда ранжируются выше.

Использование триггеров доверия

На Авито пользователи настороженно относятся к незнакомым исполнителям. Здесь нет привычных гарантий, как на маркетплейсах или в сервисах с проверенными специалистами, поэтому любая деталь, которая подтверждает вашу надежность, будет полезной: лицензии, сертификаты, дипломы, свидетельства о регистрации ИП или ООО. Если есть реальные примеры выполненных работ, кейсы или отзывы с других платформ, добавьте их в описание или фото.

Платное продвижение

Если бюджет позволяет, платное продвижение на Авито — хороший способ обойти конкурентов и быстрее получать заказы. Но просто оплатить рекламу недостаточно, нужно уметь правильно использовать инструменты. Выделение и поднятие работают для популярных услуг, но без хорошего описания, адекватной цены и привлекательных фото результата не будет — клиенты просто пройдут мимо.

Если продвигаетесь с услугами системно, есть Авито Pro — полноценный инструмент с аналитикой, расширенными возможностями размещения и автоматизацией работы. С ним удобнее управлять объявлениями и отслеживать эффективность.

Реклама в поиске — это способ занять верхние строчки в конкурентных нишах. Работает хорошо, если правильно настроить: подобрать ключевые слова, протестировать тексты и следить за ставками. Без этого вы быстро сольете бюджет, не успев выполнить ни одного заказа. Кстати, Авито "любит" активных рекламодателей, и чем грамотнее вы пользуетесь продвижением, тем выше будут ваши позиции в поиске.