Маркетинговая стратегия бренда ведет ваш бизнес к росту, узнаваемости и лояльности клиентов. Без нее вы рискуете распылять ресурсы на малоэффективные инструменты. Как создать работающую стратегию, способную выделить ваш бренд на рынке? Рассказывают эксперты агентства «Шольчев».

Кого вы хотите привлечь?

Понимание вашей аудитории – это фундамент стратегии. Кто ваш покупатель? Чем он интересуется? Какие проблемы вы решаете?

Изучите статистику из аналитических инструментов маркетплейсов, соцсетей или CRM. Кто чаще всего покупает ваш товар: мужчины или женщины, какого возраста, из каких регионов?

Спросите у ваших клиентов, что им нравится или не нравится в вашем продукте. Например, с помощью соцсетей или анкеты, вложенной в заказ.

Изучите, на кого ориентируются ваши конкуренты. Какие преимущества они выделяют? Какие каналы используют для продвижения?

Например, если ваша аудитория – молодые мамы, ваш ton of voice и предложения должны быть практичными и эмоционально поддерживающими. Если это бизнес-покупатели, больше акцента на выгоду и качество.

Позиционирование бренда

Позиционирование – это то, как ваш бренд воспринимают клиенты. Здесь нужно рассказать, какую ценность вы даете и чем отличаетесь от конкурентов.

Ваш УТП (уникальное торговое предложение) – что делает ваш продукт или сервис особенным? Это может быть эксклюзивное качество, экологичность, локальное производство или уникальный дизайн.

Бренды, которые ассоциируются с определенными эмоциями, запоминаются лучше. Например, IKEA продает не только мебель, но и идею «уютного дома для всех».

Выбор каналов продвижения – где ваши клиенты?

Один из самых частых ошибок – присутствие везде, но без результата. Правильный подход – работать там, где обитает ваша аудитория.

Если ваш товар активно покупают на Ozon, Wildberries или Яндекс.Маркете, закажите SEO-оптимизацию карточек, участвуйте в акциях и используйте внутреннюю рекламу.

Социальные сети: – для аудитории среднего возраста - “Одноклассники”, для локального бизнеса – ВКонтакте.

Контент-маркетинг – блог, рассылки или статьи на внешних площадках помогают показать ваш экспертный статус.

Реклама

Реклама – это двигатель торговли, и важная составляющая маркетинговой стратегии, но запускать ее нужно системно.

Таргетинг, например, если вы продаете детские товары, запускайте рекламу на молодых родителей.

Ремаркетинг – напоминайте клиентам о себе. Если человек уже интересовался вашим товаром, покажите ему рекламу еще раз с выгодным предложением.

Рассчитайте, сколько вы готовы вложить. Начните с небольших тестов и анализируйте, какие каналы дают максимальную отдачу.

Вы запускаете таргетированную рекламу, показывая видео с вашим продуктом в действии, и подключаете ремаркетинг для тех, кто заходил на ваш сайт.

Постоянные покупатели – ваш актив

Завоевать клиента – это половина дела. Удержать его и сделать постоянным покупателем – задача сложнее.

Предложите бонусы за повторные покупки, накопительные скидки или эксклюзивные акции для постоянных клиентов.

Используйте данные о клиентах, чтобы предлагать товары, которые соответствуют их интересам.

Будьте на связи с клиентами через рассылки, соцсети или упаковку (например, милая открытка с благодарностью в заказе).

Аналитика и корректировка стратегии

Ничего не работает идеально с первого раза! Маркетинг – это всегда процесс тестирования.

Следите за метриками – охват, клики, конверсия, стоимость лида. Если какой-то канал не дает результатов, либо пересмотрите подход, либо перераспределите бюджет.

А/Б-тесты – пробуйте разные варианты заголовков, баннеров, текстов рекламы, чтобы понять, что лучше работает на вашу аудиторию.

Уделяйте время ежемесячному анализу и настройке стратегии.

Разработка маркетинговой стратегии бренда требует времени и экспериментов. Если вы грамотно изучаете аудиторию, адаптируете контент под ее интересы и анализируете результаты, успех – это вопрос времени.