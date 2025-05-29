Склад, который работает под маркетплейсы, выполняет больше задач, чем классическая отгрузка в розницу. Здесь важно строго соблюдать регламенты WB, Ozon или Яндекс: срок сборки, формат стикеров, последовательность загрузки, сроки годности, соответствие УПД. Без автоматизации такие процессы быстро рассыпаются даже при небольших объемах.

Первое, что нужно автоматизировать — приемку и распределение товара: система должна фиксировать поступления, партии, сроки годности и размещать их по ячейкам. Затем — сборку заказов: терминалы сбора данных или WMS подсказывают, откуда взять товар, в каком количестве и на каком этапе напечатать стикер. Далее — подготовка отгрузок: формирование поставки, проверка упаковки, печать документов и стикеров в нужном формате. Отдельно настраивается учет возвратов и перемещений — это ключевой элемент при работе по FBS.

Зачем продавцу на маркетплейсе автоматизировать склад

Когда склад автоматизирован, каждый заказ проходит через предсказуемую цепочку действий — без просрочек, ошибок в комплектации и недостач (особенно для FBS и смешанных схем, когда маркетплейс требует строгого соблюдения сроков и форматов отгрузки).

Автоматизация снижает вероятность пересорта, экономит время на каждую сборку и позволяет вовремя обновлять остатки на площадках. Маркировка, УПД и стикеры оформляются без ручной правки, а сотрудники работают по четким заданиям. При росте объемов не нужно расширять штат — процессы масштабируются за счет системы, а не людей.

В результате снижается количество отмен, возвратов и штрафов, а операционная стабильность позволяет фокусироваться на росте продаж, а не на ручном «тушении пожаров» в логистике.

Инструменты для автоматизации складских процессов

Чтобы склад работал стабильно и не зависел от человеческого фактора, нужна связка из программного обеспечения и оборудования. Конкретный набор зависит от объема, модели логистики (FBO/FBS), структуры склада и наличия маркировки.

Что обычно входит в систему:

1С:Управление торговлей, МойСклад или WMS — ядро для учета, распределения, сборки и отгрузки.

Сканеры и терминалы сбора данных (ТСД) — для точного считывания штрихкодов при приемке, сборке и отгрузке.

Термопринтеры стикеров — обязательны для FBS: печать штрихкодов в нужных форматах WB и Ozon.

Интеграция с API маркетплейсов — чтобы получать заказы, обновлять остатки, передавать статусы.

Сервис для работы с маркировкой (Честный Знак) — если вы торгуете категориями с обязательной прослеживаемостью.

Подключенный ЭДО — для автоматической передачи УПД в Wildberries, Ozon и Яндекс.

Когда обязательно автоматизация склада

Если объем заказов стабильно превышает 30–50 в день, а товары отгружаются не только на один маркетплейс, но сразу на несколько — ручной склад уже не справляется. Возникают накладки в остатках, просрочки по отгрузке, ошибки в сборке, и каждый сбой приводит к штрафу или отмене. Особенно в схеме FBS, когда время на сборку ограничено, и нет права на задержку. Автоматизация необходима также, если вы работаете с маркировкой, используете более одного склада или формируете поставки с коротким сроком годности.

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