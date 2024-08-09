Многие маркетологи недооценивают платформу «Авито», отдавая предпочтение другим маркетплейсам. При этом статистика 2024 года показала, что заказы с «Авито» обходились брендам в 4–5 раз дешевле, чем с более крупных маркетплейсов, а рост оборотов на этой платформе у многих увеличился на 230% с 2023 года. В этой статье мы подготовили обзор методов продвижения на Avito.

4 бесплатных, но прибыльных варианта работы с «Авито»

Есть мнение, что начать зарабатывать на «Авито» можно только при наличии больших рекламных бюджетов. Это не так. Площадка подразумевает большое количество органических (бесплатных) методов продвижения. Рассмотрим самые эффективные из них.

1. Кросспостинг

Один из таких методов — кросспостинг, то есть размещение ссылки на объявление в социальных сетях, блогах и комментариях. Это увеличивает просмотры потенциальных покупателей, особенно если активно работать над распространением репостов. Однако, несмотря на отсутствие затрат, кросспостинг требует много времени и усилий. Важно также адаптировать посты, с учетом разной целевой аудитории в разных соцсетях.

Помимо постинга ссылок, важно правильно упаковать сопроводительный текст к посту. Расскажите о том, кому этот товар может быть полезен и почему именно он достоин выбора покупателей. Также можно указать специальные условия: временная скидка, ограниченное число товара и др. Работа с репостами должна стать ежедневной рутиной. Размещайте ваши ссылки в группах, пабликах, чатах, где может быть ваша целевая аудитория.

2. Работа с фотографиями в карточке товара

Большинство покупателей на «Авито» ориентируются на внешний вид товара, а не только на его характеристики, особенно если речь идет о косметике, одежде, товарах для дома. Поэтому нужно не просто привести товар в порядок, но и сделать несколько снимков с разных ракурсов при хорошем освещении. Лучше не скрывать мелкие дефекты — слишком идеальные фото могут отпугнуть.

Можно также добавить текст на изображение с ключевыми характеристиками или информацией о скидке, но важно не переусердствовать с обработкой, чтобы фото не выглядело слишком искусственным.

Именно на «Авито» покупатели ценят правдивость и выбирают не слишком идеальные картинки.

Тестируйте разные форматы визуала, чтобы оценить по какому объявлению приходит наибольший отклик.

3. Работа с отзывами и лояльность покупателей

Отзывы играют решающую роль при продаже товаров, помогая покупателям оценить их качество, поэтому важно уделять им внимание. Для получения отзывов можно использовать разные методы — от просьбы оставить отзыв до предложений скидок или бонусов. Отвечать на отзывы также необходимо, особенно на те, где содержится критика. Ответы должны быть вежливыми и демонстрировать заботу о качестве товара.

Негативные отзывы — это нормально. Покупатели будут ориентироваться на вашу готовность решить проблему покупателя, столкнувшимся с браком.

Также сейчас популярны специальные сервисы, с помощью которых можно добавить отзывы на свой товар. Рекомендуем с большой осторожностью использовать такие сервисы, так как есть риск блокировки вашего аккаунта в связи с «купленными» отзывами.

4. География продаж

Создавайте объявления с товаром в каждом регионе и городе, в который можете осуществить доставку. Алгоритмы Avito работают с выдачей внутри каждого региона отдельно. То есть покупатель из Серпухова в первую очередь увидит в своей ленте объявления с указанным адресом нахождения товара «Серпухов». Оцените всю область доставки товара, выделите наиболее крупные населенные пункты и создавайте объявления с ориентиром на каждый отдельный город.

5 платных стратегий продвижения товаров на «Авито»

Бесплатные методы продвижения могут быть эффективными, но наличие рекламного бюджета поможет кратно увеличить обороты бренда. «Авито» предлагает несколько платных инструментов для продвижения, которые можно использовать прямо на платформе. Рассмотрим пять из них, которые помогут повысить видимость вашего товара и привлечь больше покупателей.

1. Увеличение размера объявления

Эта платная функция на «Авито» делает объявление заметно больше, чем остальные, привлекая внимание пользователей. Покупатели могут увидеть фото, описание и цену товара еще до открытия карточки. Функция работает как в мобильной, так и в десктопной версии платформы. Этот инструмент хорошо влияет на охваты и количество просмотров. Рекомендуем подключать при нехватке трафика на ваш товар.

2. Выделение цветом

Заголовок объявления подсвечивается цветом, что делает его заметнее и привлекает больше внимания, особенно если товар дешевле конкурентов. Подходит для всех категорий товаров.

Также является одним из инструментов, влияющих на охваты объявления.

3. Умножение числа просмотров

Один из самых популярных видов платного продвижения на Avito. Эта стратегия увеличивает количество показов объявления, позволяя выбрать уровень умножения: в два, пять или десять раз. Эффективность зависит от уровня конкуренции и требует регулярного и долгосрочного вложения в инструмент. В этом инструменте крайне важно планировать свои максимальные расходы и ежедневно оценивать потраченные бюджеты и полученный оборот.

4. Автостратегия

Самый простой метод продвижения на «Авито» — автоматические алгоритмы платформы, которые самостоятельно выбирают оптимальную комбинацию услуг для повышения видимости вашего товара. Продавцу почти ничего не нужно делать.

Автостратегия на «Авито» имеет дополнительные преимущества. Пользователь может заранее установить цели, сумму на рекламную кампанию, а также дневной бюджет. Все настройки доступны в личном кабинете, где также можно выбрать тарифы, при которых платформа самостоятельно продвинет товар.

5. Рассылка спецпредложений

Эта функция позволяет отправлять сообщения пользователям, добавившим объявление в «Избранное». В рассылке можно предлагать скидки, новинки или лучшие предложения, что помогает увеличить конверсию и повысить доверие.

Что ещё важно сделать перед запуском продвижения

1. Прогноз рекламного бюджета и доли рекламных расходов

Прежде чем начать продажи и создавать объявления, важно определить, сколько вы готовы потратить. Это предотвратит необходимость корректировать стратегию из-за нехватки средств. Обычно мы рекомендуем выделить на рекламу 10–15% от товарного оборота. Если ваш товар низкомаржинальный, можно ограничиться 5–8% на рекламу.

2. Прогноз объёма продаж

Подключение всех доступных услуг ради максимальных продаж не всегда оправдано. Важно заранее определить, какая ваша цель по продажам, на какие обороты и в какие сроки вы рассчитываете. Это поможет избежать лишних расходов и сделает продвижение более эффективным.

3. Обратитесь к экспертам для минимизации рисков

Зачастую намного эффективнее начинать продвижение в связке с профессиональными маркетологами. Эксперты по «Авито» в агентстве «Шольчев» помогут спрогнозировать ваши обороты, с учетом конкуренции и спроса на товар, а также запустят рекламу и трафик на ваши карточки.

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