Авито — это самый посещаемый онлайн классифайд в России, но просто выложить объявление недостаточно. Конкуренция огромная, особенно в популярных категориях. Если не оптимизировать карточку и не использовать продвижение, объявление потеряется среди сотен аналогичных. Как выйти в топ и получать клиентов? — рассказывают эксперты агентства «Шольчев».

Как работает алгоритм Авито?

Авито — давно из доски объявлений превратилось в поисковую систему. Сервис анализирует активность пользователей и решает, какие объявления поднимать в выдаче.

Главные факторы ранжирования:

Кликабельность объявления (сколько раз его открывают).

Качество описания (есть ли ключевые слова, подробности, характеристики).

Ответы продавца (если долго не отвечаете — падает рейтинг).

Частота обновления (актуальные объявления показываются выше).

Использование платных инструментов (поднятие, выделение, премиум).

Авито учитывает время публикации, отзывы, активность продавца. Чем лучше показатели — тем выше шанс попасть в топ.

Заголовок и ключевые слова

Название объявления — это 50% успеха. Если его сформулировать неправильно, покупатели просто не увидят ваш товар или услугу.

Обязательно нужно:

Использовать ключевые слова, которые люди вводят в поиск.

Добавлять важные характеристики (материал, модель, бренд).

Писать без лишних слов, но точно описывать суть.

НЕПРАВИЛЬНО: «Продам диван, срочно» → слишком общее, неинформативно.ПРАВИЛЬНО: «Угловой диван-кровать, 200х140, с ортопедическим матрасом, механизм дельфин» лучше для поиска.

НЕПРАВИЛЬНО: «Ремонт квартир быстро и качественно» → шаблонная фраза, низкий CTR.ПРАВИЛЬНО: «Ремонт под ключ в Москве, 15 лет опыта, гарантия» понятно, что именно предлагается.

Какие фото работают?

На Авито визуал решает все. Объявления с качественными фото получают в 5-7 раз больше кликов, чем те, где загружены случайные картинки.

Главные принципы:

Реальные фото (никаких стоковых картинок).

Хорошее освещение и ракурс (фото без темных пятен, размытия).

Нейтральный фон (чтобы товар не терялся на фоне беспорядка).

Фото в контексте (если это услуга — добавьте процесс работы, если квартира — несколько ракурсов).

Категорически нельзя:

Фото с водяными знаками — алгоритмы могут понижать такие объявления.

Размытые, темные, нерезкие снимки — снижают кликабельность.

Фотографии с посторонними предметами — выглядят непрофессионально.

Описание

Описание — это не просто текст, а ключевой элемент продаж. Оно должно отвечать на главные вопросы покупателя до того, как он напишет вам в чат.

Первые 2-3 строки — самое важное. Люди читают бегло, поэтому сразу пишите суть.

Выделяйте главные преимущества. Например, если это квартира, укажите этаж, площадь, метро, цену в первых строках.

Добавляйте реальные цифры. «Опыт 10 лет», «Гарантия 3 года», «Скидка 20%» — это привлекает внимание.

Заканчивайте призывом к действию. «Звоните прямо сейчас» или «Пишите в чат, отвечаю быстро».

Пример описания:

НЕПРАВИЛЬНО: «Продаю хороший холодильник. Состояние рабочее. Обращаться в личку.»

ПРАВИЛЬНО:«Холодильник Samsung No Frost, 350 литров, тихий, без царапин!Полностью исправен, гарантия 6 месяцев.Доставка по городу в день заказа.Звоните или пишите, отвечаю быстро!»

Контакты и активность

Авито учитывает скорость ответа продавца. Если пропускаете сообщения, алгоритм решает, что объявление неактуально, и понижает его в поиске. Идеально отвечать в первые 5-10 минут после запроса — особенно в первые часы после публикации. Если нет времени сидеть в чате, включите автоответы, чтобы не терять позиции. Еще один лайфхак — обновлять объявление каждые 2-3 дня, даже без платного продвижения. Это помогает оставаться выше в поиске и собирать больше просмотров.

Авито — это алгоритмы + правильное оформление

Чтобы эффективно продавать на Авито, нужно не просто выкладывать объявления, а понимать, как работает платформа.

Оптимизируйте заголовки (чтобы вас находили в поиске).

Делайте хорошие фото (чтобы люди кликали).

Пишите подробное описание (чтобы сразу отвечать на вопросы).

Быстро отвечайте клиентам (чтобы Авито не понижало вас в выдаче).

Используйте платные инструменты (если ниша конкурентная).

Если использовать возможности площадки правильно, можно получать клиентов без больших вложений в рекламу.