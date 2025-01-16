Узнаваемость бренда – это про то, как ваш бренд воспринимают, запоминают и ассоциируют с определенными ценностями. На маркетплейсах и в сегменте онлайн-продаж, где покупатели видят тысячи предложений, нужно не только выделиться, но и остаться в памяти.

Визуальная идентика – ваш бренд начинается с… лица

Первое, что замечает покупатель, – это упаковка, дизайн карточек товаров, логотип. Все, что связано с вашим брендом, должно быть унифицировано и узнаваемо.

Используйте единый стиль для фотографий, цветов, шрифтов в оформлении карточек. Например, если в ваших карточках преобладает светлый фон с минималистичным текстом, сохраняйте это на всех товарах.

Потратьтесь на фирменную упаковку. Даже простая коробка с логотипом и благодарственной открыткой создает ощущение профессионализма.

На маркетплейсах покупатели часто не помнят название продавца, но узнают стиль. Например, бренд с яркими зелеными коробками всегда выделяется среди серой стандартной упаковки.

Продавайте не только товар, но и идею

Контент – это мощный инструмент для продвижения бренда, особенно если вы грамотно его используете.

В описании рассказывайте не только о функциях, но и о том, как ваш продукт улучшает жизнь. Например, «Эко-сумка с удобными ручками для ежедневного использования» звучит лучше, чем просто «Сумка из хлопка».

На маркетплейсах есть возможность рассказать о своем бренде в профиле. Укажите, чем вы отличаетесь: экологичность, поддержка локальных производителей или уникальные технологии.

Например, если ваш бренд создает одежду, расскажите о том, как вы используете переработанные материалы или работаете с местными мастерскими.

Реклама и продвижение

Без рекламы ваш бренд останется незаметным среди тысяч других. Поэтому запускайте рекламные кампании не только на отдельные товары, но и на весь ассортимент, чтобы продемонстрировать покупателям, что за продукцией стоит серьезный бренд. Если торгуете на маркетплейсах, используйте соцсети и блогеров, чтобы перенаправлять трафик на свои карточки товаров. Так, например, известный блогер показывает, как он использует вашу продукцию, и дает ссылку на товар на Ozon или Wildberries.

Работайте с отзывами и формируйте доверие

Отзывы – это не только инструмент для продаж, но и способ повысить узнаваемость.

Добавьте в упаковку открытку с благодарностью и просьбой написать отзыв.

Отвечайте на комментарии, даже если они нейтральные. Это показывает, что за брендом стоят люди, которые заботятся о покупателях.

Человек пишет: «Не подошел размер». Ответ: «Спасибо за обратную связь! Мы добавим больше информации о размерах, чтобы покупки стали удобнее».

Участие в акциях и событиях

Маркетплейсы любят активных продавцов, а покупатели – скидки. Участие в акциях и распродажах повышает видимость вашего бренда. Например, «Черная пятница» или «Весенние скидки». Нужно оформить витрину, чтобы все ваши товары смотрелись как часть одного большого предложения.

Работайте с промо-товарами. Выделите несколько товаров с большими скидками, чтобы привлечь покупателей, которые потом обратят внимание на ваш бренд.

Узнаваемость бренда – это не только визуальная часть, но и внимание к деталям: от упаковки до общения с клиентами. Если постоянно работать над всеми аспектами, ваш бренд не только заметят, но и полюбят.