Продажа на маркетплейсах удобный и популярный формат бизнеса. Но когда дело доходит до бухгалтерии, начинаются настоящие «американские горки»: выплаты не совпадают с расчетами, маркетплейс удержал какую-то непонятную сумму (на что ее отнести?), налоги растут, а разобраться, кто кому и сколько должен, непросто.

Обычная бухгалтерия тут не работает. У маркетплейсов своя схема расчетов, в которой легко запутаться, если не знать ключевых моментов. Как правильно вести учет, какие налоги платить и на какие подводные камни можно нарваться? Разбираемся.

Как маркетплейсы выплачивают деньги селлерам?

Маркетплейсы — это не интернет-магазины в классическом понимании. Они выступают агентами, которые принимают деньги от покупателей, удерживают свою комиссию, а оставшуюся сумму перечисляют продавцу.

Wildberries платит раз в неделю, но может задерживать выплаты, если есть долги перед площадкой (штрафы, удержания за возвраты и прочее).Ozon выплачивает деньги по схеме T+4 (через четыре дня после продажи), но для селлеров с большим оборотом условия могут быть индивидуальными.Яндекс Маркет работает по агентской схеме: сначала удерживает комиссию, а потом перечисляет остаток, но иногда суммы приходят не теми, что ожидалось.

Почему суммы на расчетном счету не совпадают с расчетами? Потому что маркетплейс учитывает все удержания сразу — от комиссии за продажу до стоимости логистики, штрафов за просрочки и возвратов.

Если продавец не ведет учет этих удержаний, в конце месяца может оказаться, что прибыль вовсе не та, что казалась изначально.

Какие налоги платят продавцы на маркетплейсах?

Обязательно вести учет платежей и налогов, которые зависят от схемы работы:

Самозанятые (НПД) платят 4% (или 6%, если работают с юрлицами). Простой вариант для тех, кто только начинает, но есть ограничения по обороту (до 2,4 млн рублей в год).

ИП на УСН (6% с дохода) платит налог с общей суммы поступлений, независимо от расходов. Подходит для продавцов с минимальными издержками.

ИП или ООО на УСН (15% от разницы доход-расход) выгодно, если у бизнеса большие затраты на закупку, логистику и рекламу.

ООО на ОСНО — сложная схема, которая больше подходит для крупных селлеров с оборотами от 100 млн рублей.

Маркетплейсы работают по агентской схеме: они не продают товары, а только передают платежи. Поэтому для налоговой платежи от маркетплейса — это не вознаграждение, а выручка, с которой нужно платить налоги.

Какие подводные камни есть в бухгалтерии маркетплейсов?

Ошибки с НДС. Если вы работаете как ООО на общей системе, а маркетплейс не платит НДС, можно потерять право на налоговый вычет.

Возвраты и списания. Иногда маркетплейс может удержать деньги за возврат спустя месяцы, и если это не учитывать, финансовая картина окажется «размытой».

Расчет себестоимости. Учитывать только поступления и не считать реальные расходы — главная ошибка новичков. Это приводит к иллюзии прибыли, которой на самом деле нет.

Как упростить бухгалтерию продавцу на маркетплейсе?

Вести учет вручную в Excel — вариант, но не для тех, у кого больше 10-20 заказов в день. Оптимально использовать специализированные сервисы, которые интегрируются с маркетплейсами и автоматически собирают все данные о поступлениях, комиссиях, налогах и остатках.

Популярные решения:

Мое Дело — упрощенный бухгалтерский учет для ИП и ООО, автоматический расчет налогов.

Контур.Маркет — интеграция с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркетом, автоматическая выгрузка платежей.

Эльба — удобный сервис для малого бизнеса, помогает отслеживать налоги и расходы.

Без грамотного учета можно легко попасть в ситуацию, когда формально бизнес приносит прибыль, но на расчетном счету денег почему-то не остается. Чтобы не разбираться в этих вопросах вручную, лучше сразу подключить сервис автоматизации или работать с бухгалтером, который понимает специфику маркетплейсов. Ведь в этом бизнесе важно не только продавать, но и правильно считать деньги.