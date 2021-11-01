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Блог Агентства Шольчев - Страница 10

6 факторов из-за которых вы теряете продажи на OZON
01.11.2021 15 минут 1297

6 факторов из-за которых вы теряете продажи на OZON

Мы постоянно работаем над увеличением количества заказов для наших клиентов в OZON и на других маркетплейсах. Наверняка вы уже читали наши статьи о способах увеличения продаж.

E-mail-маркетинг для интернет-магазинов: реактивационные цепочки писем. Как разбудить спящую аудиторию?
01.10.2021 8 минут 749

E-mail-маркетинг для интернет-магазинов: реактивационные цепочки писем. Как разбудить спящую аудиторию?

Вы долго работали над тем, чтобы собрать базу e-mail адресов покупателей и клиентов.

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