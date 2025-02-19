Юнит экономика Яндекс маркет
Обороты растут, заказы идут, но денег на счету почему-то становится меньше. Причина — неучтенные комиссии, логистика, скидки и штрафы, которые маркетплейс аккуратно удерживает с каждой продажи. Юнит экономика на Яндекс Маркете требует другого подхода, чем на Ozon и Wildberries. Здесь комиссия формируется по сложной схеме, логистика зависит от режима работы, а дополнительные сервисы могут съесть всю маржу, если их не учитывать. Как правильно считать прибыль, что учитывать в расчетах и где продавцы теряют деньги на Яндекс Маркет, рассказывают эксперты агентства «Шольчев».
Что считать юнитом на Яндекс Маркете?
В классическом маркетплейс-бизнесе юнитом может быть товар, заказ или клиент. Но на Яндекс.Маркете ситуация сложнее:
- FBS (Fulfillment by Seller) → юнит = заказ (потому что логистика на продавце).
- FBY (Fulfillment by Yandex) → юнит = товар (потому что склады Яндекса).
- FBY+ (Fulfillment by Yandex с доставкой Яндекса) → юнит = отправленный заказ (учитываются тарифы на обработку и доставку).
Какой юнит считать — зависит от режима работы. Ошибка многих продавцов в том, что они считают чистую маржу по цене товара, но забывают про комиссии, штрафы и скидки.
Формула юнит-экономики для Яндекс Маркета
Селлеру нужны следующие метрики:
- Выручка (Revenue) — сколько заплатил покупатель.
- Комиссия Яндекс Маркета (Commission) — % от заказа, зависит от категории.
- Себестоимость товара (COGS, Cost of Goods Sold) — закупочная цена.
- Логистика (Shipping & Handling) — стоимость доставки (зависит от схемы FBY/FBS).
- Реклама (Marketing & Ads) — сколько потрачено на продвижение.
- Скидки и акции (Discounts & Promotions) — маркетплейс может предлагать скидку за ваш счет.
- Возвраты и штрафы (Returns & Penalties) — процент отмен, брак, нарушения SLA.
Финальная формула:Прибыль = Выручка – (Комиссия + COGS + Логистика + Реклама + Скидки + Возвраты и штрафы).
Если итог в минусе, значит, вы либо слишком много тратите на рекламу, либо не учли реальные затраты на логистику.
Главные ошибки продавцов на Яндекс Маркете
Яндекс Маркет привлекает продавцов обещаниями высокой посещаемости и удобной логистики. Но реальность такова: многие селлеры работают в минус, даже не понимая почему. Комиссии, скидки, хранение, штрафы — все это скрытые расходы, которые легко упустить из виду.
Если не учитывать нюансы площадки, можно увеличивать оборот и при этом терять деньги. Разберем, где продавцы чаще всего ошибаются.
Комиссия не такая, как ожидалось
Яндекс Маркет берет разные комиссии для разных категорий:
- 5-8% — электроника, бытовая техника.
- 8-12% — товары для дома, одежда.
- 15-20% — косметика, аксессуары, детские товары.
Ошибка: продавец ориентируется на среднюю комиссию, но маркетплейс списывает больше, потому что товар попадает в другую категорию. Например, умный термометр может попасть в «медтовары» (15%) или в «аксессуары для дома» (10%), разница ощутимая.
Логистика FBY обходится дороже, чем кажется
Если товар лежит на складе Яндекса (FBY), то маркетплейс берет не только комиссию, но и деньги за хранение, обработку и доставку.
- Плата за хранение (если товар лежит больше 30 дней).
- Плата за обработку заказа (даже если клиент потом отменил покупку).
- Тарифы на доставку (могут быть выше, чем у сторонних служб).
Если товар медленно продается, долгосрочное хранение убивает всю маржу.
Продажа в минус из-за скидок Яндекса
Яндекс Маркет активно стимулирует покупателей скидками, но многие из них идут за счет продавцов. Как это работает? Маркетплейс может включить товар в акцию без согласия продавца. В карточке может появиться отметка «Скидка 10%», но эти 10% спишут с вас. А если товар участвует в программе «Суперскидки», маркетплейс компенсирует только часть скидки, а оставшееся ложится на продавца.
Например, товар стоит 3000 ₽, а маркетплейс делает скидку 10%. В итоге покупатель платит 2700 ₽, но продавец получает не 2700 ₽, а 2300 ₽ после вычета комиссии и логистики.
Что делать? Заранее закладывать 10-15% в цену для компенсации возможных скидок. И всегда проверять участие в автоматических акциях — не все из них окупаются.
Возвраты выше, чем ожидалось
В некоторых категориях возвраты могут достигать 30-40%. Особенно это касается одежды, обуви, техники и аксессуаров.
- Если товар возвращают, маркетплейс может удержать комиссию.
- Если упаковка повреждена, товар уходит в списание за счет продавца.
- Если товар был в акции, маркетплейс не возвращает скидку.
Продавцы, не учитывающие возвраты в расчетах, продают в минус, даже не подозревая об этом.
Без точного расчета на Яндекс Маркете легко уйти в минус
Главные выводы:
- Комиссии зависят от категории товара — проверяйте перед загрузкой.
- Логистика FBY удобна, но может оказаться дорогой, если товар медленно продается.
- Яндекс может делать скидки за ваш счет — учитывайте это в цене.
- Возвраты и брак — скрытые потери, которые нужно закладывать в маржу.
Если считать все правильно, Маркет может быть прибыльной площадкой. Но без четкого контроля расходов даже высокий оборот не спасет от убытков.