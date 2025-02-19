Увеличить продажи на Озон
Ozon — алгоритмическая машина, которая решает, какие товары продвигать, а какие нет. Если просто загрузить карточку и ждать продаж — ничего не случится. Продажи на Ozon зависят не только от цены и наличия, но и от множества скрытых факторов: рейтинга продавца, вовлеченности карточки, истории продаж, настроек логистики и даже отзывов.
Ранжирование на Ozon
Ozon продвигает товары по определенным алгоритмам, и если вы их не учитываете, карточка просто не будет видна. Главные факторы ранжирования Озон:
- Конверсия в заказ — сколько человек купили после захода на карточку.
- CTR (кликабельность в поиске) — процент людей, которые кликнули на товар.
- Отзывы и рейтинг — если у карточки 3,8 звезды, ее никто не увидит.
- Скорость обработки заказов — если FBS, Ozon проверяет, как быстро отгружаете.
- Фулфилмент Ozon (FBO) — товары, которые лежат на складе Ozon, получают приоритет.
- Реклама и продвижение — без платного трафика пробиться сложно.
Алгоритмы Ozon смотрят на конверсии. Если карточка получает просмотры, но не заказы, она опускается вниз.
Вывод: если товар видят, но не покупают — карточку надо дорабатывать.
Фото и заголовок — как увеличить кликабельность?
Ozon — это маркетплейс с визуальным поиском. Покупатели пролистывают выдачу, и если фото и заголовок не цепляют — товар просто не кликнут.
- Первое фото — крупный план товара на белом фоне, без воды и логотипов.
- торое фото — товар в использовании (если обувь — на ногах, если ноутбук — на рабочем столе).
- Название = ключевые слова + бренд + ключевая характеристика.
НЕПРАВИЛЬНО: «Кроссовки мужские, отличное качество, брендовые» слишком общее, не для поиска.
ПРАВИЛЬНО: «Кроссовки Nike Air Max, амортизация, для бега и прогулок, размер 42-45».
Как поставить цену?
Цена — важный фактор, но не главный. Если бездумно снижать цену, но не учитывать комиссии Озон, логистику и рекламу, можно продать много, но заработать ноль. Мы рекомендуем:
- Использовать динамическое ценообразование — Ozon учитывает цены конкурентов.
- Подключить «Умную скидку» — маркетплейс сам предлагает индивидуальные скидки покупателям.
- Тестировать повышение цены — если товар стабильно продается, можно поднимать цену на 5-10%.
Продавцы, которые грамотно управляют ценой, зарабатывают больше, чем те, кто просто снижают цену ради продаж.
Ozon любит FBO. Стоит ли переходить?
Если товар на складе Ozon (FBO), он чаще попадает в «молниеносную доставку» и получает приоритет в выдаче. FBO реально выгоднее:
- Если товар популярный (много заказов в день).
- Если у вас много артикулов, и вы не хотите заниматься логистикой.
- Если важно попасть в категорию «Быстрая доставка» (увеличивает конверсию).
Когда лучше не переходить на FBO:
- Если товар редко покупают (будете платить за хранение).
- Если размерный ряд большой, а у Озон сложная система возвратов.
Вывод: если товар не в FBO — вы теряете позиции. Но если он плохо продается, хранение на складе Ozon практически гарантировано съест всю маржу.
Как реально увеличить продажи на Ozon?
Самое важное — анализировать, тестировать и постоянно улучшать карточки. Ozon любит активных продавцов и алгоритмически продвигает тех, кто следит за конверсией и рейтингом.