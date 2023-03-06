Инфографика для Вайлдберриз

Инфографика - это визуальный инструмент, который передает информацию в удобной и доступной форме.

Как зарегистрироваться на Ozon в качестве продавца: руководство шаг за шагом

Ozon — одна из самых результативных площадок для онлайн-продаж. Сегодня здесь торгует более 150 000 предпринимателей.

Контроль качества на Яндекс Маркет: 5 советов как не попасть в блокировку

Вы согласны с тем, что каждый, делая заказ в e-com, хочет получить его вовремя, в целой упаковке и надлежащего качества? Вопрос риторический.

Яндекс Маркет для производителей. Как продвигаются бренды на Маркете

В этой статье мы расскажем вам о кабинете производителя на Яндекс Маркете и подробно разберем инструменты, с помощью которых бренды продвигаются на площадке маркетплейса.

Как получить 80% от возможных продаж на Маркете: что влияет на продажи в Яндекс Маркете

В этой статье раскроем тонкости стратегии, которая позволит увеличить ваши продажи больше чем в три раза.

Какой бюджет выделить на ставки в Яндекс Маркет, для кратного роста продаж

У Яндекс Маркета довольно богатый внутренний арсенал для продвижения товаров. Один из самых популярных и эффективных способов вывода карточки в Топ – буст продаж.

Акции для селлеров Яндекс Маркет подбираем самые эффективные

Поговорим с вами об акциях. Посмотрим, какие акции существуют и какие из них самые эффективные.

На какой маркетплейс лучше всего подключаться в 2025

2025 год продолжил золотую эпоху маркетплейсов и даже ознаменовал ее расцвет, оборвав все пессимистичные прогнозы на полуслове. И, по мнению многих ведущих бизнес-аналитиков, тяжелые времена для виртуальных торговых площадок наступят еще очень нескоро.

Как собрать ключевые слова для Вайлдберриз?

Сегодня разберем вопрос, который регулярно получаем, как от селлеров-новичков, так и от давно передвигающихся на WB продавцов

Трафареты в OZON: ставки снижены!

Как вы знаете, летом 2022 года Озон изменил логику рекламного продвижения на своей площадке и ввёл понятие нового рекламного инструмента: “Трафареты”.

Фулфилмент на OZON, WildBerries или Яндекс Маркет

Что такое фулфилмент простым языком для Озон, ВБ, Яндекс маркета? Это процесс того, как товар продавца становится доставленным заказом.

Как составить бизнес-план продаж на МП для любой товарной ниши. Разбираем как заранее оценить скорость оборачиваемости и прибыль

За 2022 год число селлеров на маркетплейсах выросло более, чем в 5 раз, на Вайлдберисе сейчас (четвертый квартал 2022) более 700 000 селлеров.