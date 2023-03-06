Блог Агентства Шольчев - Страница 11
Инфографика для Вайлдберриз
Инфографика - это визуальный инструмент, который передает информацию в удобной и доступной форме.
Как зарегистрироваться на Ozon в качестве продавца: руководство шаг за шагом
Ozon — одна из самых результативных площадок для онлайн-продаж. Сегодня здесь торгует более 150 000 предпринимателей.
Контроль качества на Яндекс Маркет: 5 советов как не попасть в блокировку
Вы согласны с тем, что каждый, делая заказ в e-com, хочет получить его вовремя, в целой упаковке и надлежащего качества? Вопрос риторический.
Яндекс Маркет для производителей. Как продвигаются бренды на Маркете
В этой статье мы расскажем вам о кабинете производителя на Яндекс Маркете и подробно разберем инструменты, с помощью которых бренды продвигаются на площадке маркетплейса.
Как получить 80% от возможных продаж на Маркете: что влияет на продажи в Яндекс Маркете
В этой статье раскроем тонкости стратегии, которая позволит увеличить ваши продажи больше чем в три раза.
Какой бюджет выделить на ставки в Яндекс Маркет, для кратного роста продаж
У Яндекс Маркета довольно богатый внутренний арсенал для продвижения товаров. Один из самых популярных и эффективных способов вывода карточки в Топ – буст продаж.
Акции для селлеров Яндекс Маркет подбираем самые эффективные
Поговорим с вами об акциях. Посмотрим, какие акции существуют и какие из них самые эффективные.
На какой маркетплейс лучше всего подключаться в 2025
2025 год продолжил золотую эпоху маркетплейсов и даже ознаменовал ее расцвет, оборвав все пессимистичные прогнозы на полуслове. И, по мнению многих ведущих бизнес-аналитиков, тяжелые времена для виртуальных торговых площадок наступят еще очень нескоро.
Как собрать ключевые слова для Вайлдберриз?
Сегодня разберем вопрос, который регулярно получаем, как от селлеров-новичков, так и от давно передвигающихся на WB продавцов
Трафареты в OZON: ставки снижены!
Как вы знаете, летом 2022 года Озон изменил логику рекламного продвижения на своей площадке и ввёл понятие нового рекламного инструмента: “Трафареты”.
Фулфилмент на OZON, WildBerries или Яндекс Маркет
Что такое фулфилмент простым языком для Озон, ВБ, Яндекс маркета? Это процесс того, как товар продавца становится доставленным заказом.
Как составить бизнес-план продаж на МП для любой товарной ниши. Разбираем как заранее оценить скорость оборачиваемости и прибыль
За 2022 год число селлеров на маркетплейсах выросло более, чем в 5 раз, на Вайлдберисе сейчас (четвертый квартал 2022) более 700 000 селлеров.
Оставьте ваши контакты для связи
Нажимая кнопку “Отправить”, вы соглашаетесь с политикой обработки конфиденциальных данных .