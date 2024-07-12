Что такое инфлюенс-маркетинг

Если у вас есть бренд-производитель, вы наверняка задумывались как и где собрать «тёплых» покупателей, не так ли? Ниже расскажем, почему мы считаем инфлюенс-маркетинг эффективным инструментом для роста продаж.

Инфлюенс-маркетинг — это стратегия продвижения бренда, основанная на сотрудничестве с популярными блогерами и инфлюенсерами.

В современном цифровом мире, где социальные сети играют большую роль в повседневной жизни пользователей, инфлюенс-маркетинг стал одним из самых эффективных способов для увеличения покупательской аудитории. Кроме того, мы убедились после 30 рекламных запусков в разных товарных нишах, что это ещё и один из наиболее дешёвых рекламных каналов. Сегодня инфлюенс востребован для разных сфер бизнеса, поэтому можно включать его в бренд-стратегию.

Преимущества рекламы у блогеров

Как маркетинговое агентство мы оцениваем любой рекламный канал или инструмент в первую очередь с точки зрения окупаемости для нашего клиента. Отметим несколько преимуществ инфлюенс-маркетинга.

  1. Он даёт возможность построить прозрачные прогнозы: сколько вложить денег, какие средние охваты и CTR мы получим, какой прогноз по конверсии в покупку с такой рекламы.
  2. Можно управлять бюджетом в моменте. Нам не нужно тратить сразу 500 тысяч, а только потом оценивать результаты. Мы можем начать рекламу у блогеров с небольших тестов, чтобы оценить реакцию покупателей на ваш продукт и получить данные о конверсии.
  3. Если сравнивать затраты на привлечение покупателей (метрики CPA или CAC), то привлечение покупателя, пришедшего к бренду от блогеров, как правило, на 30–40% дешевле, чем из контекстной или таргетированной рекламы.

У блогеров и инфлюенсеров есть уникальная аудитория — от нескольких тысяч до миллионов людей, которые могут доверять их рекомендациям. Используя influence-маркетинг, бренды получают возможность предлагать свои товары и услуги широкой аудитории, которая уже заинтересована в определённых темах и продуктах. Блогеры интегрируют в свой контент публикации с рекомендацией вашего товара, создавая органичную рекламу.

Закупка рекламы у блогеров эффективна для продвижения различных категорий товаров и услуг. Главное, понимать какие инфлюсенсеры подойдут именно вашему бренду. Для этого сначала необходимо провести анализ целевой аудитории и подобрать блогеров.

Преимущества

Всегда ли полезен инфлюенс-маркетинг

Наша экспертность в продвижении брендов позволяет уже на первой встрече понять, будет ли запуск рекламы через блогеров эффективным у конкретного бренда.

Выделим три ситуации, когда инфлюенс не окупится.

  1. Если ваш товар стоит дешевле 500 рублей, привлечение покупателей будет дороже стоимости товара.
  2. Если спрос на ваш товар очень специфический и узкий. Например, цементные смеси для ремонта или инженерная сантехника. Аудитория не покупает такой товар, посмотрев рекламу у блогеров.
  3. В некоторых случаях мы не рекомендуем рекламу у блогеров брендам с долгим циклом сделки. Например, недвижимость бизнес-класса, так как измерить окупаемость при длине сделке в один год почти невозможно.

Именно для определения перспективы продвижения мы организовываем первичную встречу-знакомство с брендом. На ней мы определяем реальность целей, каналы «тёплой» аудитории и дешёвого трафика, формируем прогнозы по запускам рекламных кампаний.

Когда вашему бренду поможет инфлюенс-маркетинг

Отметим, когда инфлюенс полезен для брендов и помогает достичь бизнес-целей:

  • вы использовали все методы платного продвижения и вас не устраивают результаты,
  • платная реклама стала слишком дорогой, ваш ДРР выше 15%,
  • ваш товар недостаточно хорошо знают покупатели,
  • вы не знаете, как выделиться среди конкурентов с подобным товаром.

Приведём пример, как работает инфлюенс-маркетинг. Бренд кухонной посуды продаёт товары на маркетплейсах. Использует платную рекламу внутри «Озона» и Wildberries, тратит бюджеты, при этом не может вырасти в продажах в 2–3 раза. Какую бы рекламу бренд не использовал, она не приносит результатов. ДРР растёт, а конверсия и обороты нет. Аудитория маркетплейсов ограничена потолком спроса, поэтому при увеличении рекламных бюджетов в 2–3 раза внутри площадок, мы не получаем кратного роста оборотов.

Что можно сделать? Охватить аудиторию вне маркетплейсов: подобрать блогеров, которых смотрят семейные люди, проводящие часть времени за готовкой на кухне. Можно запустить рекламу у выбранных блогеров на широкий охват, заложить в медиаплан 300 тысяч просмотров за месяц и получить 7% посетителей, которые перейдут на карточки товара на маркетплейсах, и 10% из них станут покупателями.

Как мы работаем: подбор блогеров, разработка стратегии

Когда к нам обращается бренд за услугой продвижения у блогеров, мы начинаем с погружения в продукт и изучения его целевой аудитории. Мы исследуем каких блогеров она смотрит, её интересы, потребности, возраст, географию, покупки, соцсети и др.

Исходя из анализа ЦА, мы подбираем инфлюенсеров из нашей большой базы. В зависимости от задачи для одних брендов подойдут блогеры-микроинфлюенсеры, для других — блогеры-миллионики. У небольших блогеров может быть очень лояльная аудиторию, которая хорошо реагирует на рекламу. Если нужны широкие охваты, мы работаем с базой крупных лидеров мнений и знаменитостями.

Под каждый проект мы индивидуально подбираем инфлюенсеров, опираясь на цели клиента, рекламные бюджеты проекта и ценности бренда. Мы выстраиваем стратегию продвижения, в которую войдут совместные проекты с выбранными блогерами и брендом, интересный и полезный контент.

Мы предоставляем клиенту список выбранных блогеров и медиаплан на старте работ, в котором видно сумму бюджета за рекламу у блогеров, гарантированные охваты, прогноз количества переходов на карточки товаров на маркетплейсах.

Далее мы заключаем договор с блогерами и брендом, работаем в рамках российского законодательства, маркируем рекламу.

подбор блогеров

Мониторинг и аналитика результатов

Мы работаем в парадигме план-факт. В начале сотрудничества мы договариваемся с клиентом о целях и составляем план, в который входит количество охватов, переходов и продаж продукта. Каждую неделю отслеживаем фактические результаты по рекламе у каждого блогера. Тех, у кого наиболее теплая аудитория и хорошая эффективность рекламы, оставляем на следующие рекламные запуски. При необходимости корректируем стратегию инфлюенс-маркетинга.

Инфлюенс-маркетинг от агентства «Шольчев»

Мы стремимся к продуктивному партнёрству и помогаем нашим клиентам увеличивать прибыль и узнаваемость бренда с помощью стратегий продвижения.

Оставьте заявку прямо сейчас

Мы проконсультируем вас и предложим варианты сотрудничества

Если вам интересно узнать больше про стратегии продвижения брендов, вы можете познакомиться с нашими кейсами на vc.ru. В блоге мы рассказываем про стратегический маркетинг и делимся результатами в разных нишах.

5