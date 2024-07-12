Что такое инфлюенс-маркетинг

Если у вас есть бренд-производитель, вы наверняка задумывались как и где собрать «тёплых» покупателей, не так ли? Ниже расскажем, почему мы считаем инфлюенс-маркетинг эффективным инструментом для роста продаж.

Инфлюенс-маркетинг — это стратегия продвижения бренда, основанная на сотрудничестве с популярными блогерами и инфлюенсерами.

В современном цифровом мире, где социальные сети играют большую роль в повседневной жизни пользователей, инфлюенс-маркетинг стал одним из самых эффективных способов для увеличения покупательской аудитории. Кроме того, мы убедились после 30 рекламных запусков в разных товарных нишах, что это ещё и один из наиболее дешёвых рекламных каналов. Сегодня инфлюенс востребован для разных сфер бизнеса, поэтому можно включать его в бренд-стратегию.

Преимущества рекламы у блогеров

Как маркетинговое агентство мы оцениваем любой рекламный канал или инструмент в первую очередь с точки зрения окупаемости для нашего клиента. Отметим несколько преимуществ инфлюенс-маркетинга.

Он даёт возможность построить прозрачные прогнозы: сколько вложить денег, какие средние охваты и CTR мы получим, какой прогноз по конверсии в покупку с такой рекламы. Можно управлять бюджетом в моменте. Нам не нужно тратить сразу 500 тысяч, а только потом оценивать результаты. Мы можем начать рекламу у блогеров с небольших тестов, чтобы оценить реакцию покупателей на ваш продукт и получить данные о конверсии. Если сравнивать затраты на привлечение покупателей (метрики CPA или CAC), то привлечение покупателя, пришедшего к бренду от блогеров, как правило, на 30–40% дешевле, чем из контекстной или таргетированной рекламы.

У блогеров и инфлюенсеров есть уникальная аудитория — от нескольких тысяч до миллионов людей, которые могут доверять их рекомендациям. Используя influence-маркетинг, бренды получают возможность предлагать свои товары и услуги широкой аудитории, которая уже заинтересована в определённых темах и продуктах. Блогеры интегрируют в свой контент публикации с рекомендацией вашего товара, создавая органичную рекламу.

Закупка рекламы у блогеров эффективна для продвижения различных категорий товаров и услуг. Главное, понимать какие инфлюсенсеры подойдут именно вашему бренду. Для этого сначала необходимо провести анализ целевой аудитории и подобрать блогеров.

Всегда ли полезен инфлюенс-маркетинг

Наша экспертность в продвижении брендов позволяет уже на первой встрече понять, будет ли запуск рекламы через блогеров эффективным у конкретного бренда.

Выделим три ситуации, когда инфлюенс не окупится.

Если ваш товар стоит дешевле 500 рублей, привлечение покупателей будет дороже стоимости товара. Если спрос на ваш товар очень специфический и узкий. Например, цементные смеси для ремонта или инженерная сантехника. Аудитория не покупает такой товар, посмотрев рекламу у блогеров. В некоторых случаях мы не рекомендуем рекламу у блогеров брендам с долгим циклом сделки. Например, недвижимость бизнес-класса, так как измерить окупаемость при длине сделке в один год почти невозможно.

Именно для определения перспективы продвижения мы организовываем первичную встречу-знакомство с брендом. На ней мы определяем реальность целей, каналы «тёплой» аудитории и дешёвого трафика, формируем прогнозы по запускам рекламных кампаний.

Когда вашему бренду поможет инфлюенс-маркетинг

Отметим, когда инфлюенс полезен для брендов и помогает достичь бизнес-целей:

вы использовали все методы платного продвижения и вас не устраивают результаты,

платная реклама стала слишком дорогой, ваш ДРР выше 15%,

ваш товар недостаточно хорошо знают покупатели,

вы не знаете, как выделиться среди конкурентов с подобным товаром.

Приведём пример, как работает инфлюенс-маркетинг. Бренд кухонной посуды продаёт товары на маркетплейсах. Использует платную рекламу внутри «Озона» и Wildberries, тратит бюджеты, при этом не может вырасти в продажах в 2–3 раза. Какую бы рекламу бренд не использовал, она не приносит результатов. ДРР растёт, а конверсия и обороты нет. Аудитория маркетплейсов ограничена потолком спроса, поэтому при увеличении рекламных бюджетов в 2–3 раза внутри площадок, мы не получаем кратного роста оборотов.

Что можно сделать? Охватить аудиторию вне маркетплейсов: подобрать блогеров, которых смотрят семейные люди, проводящие часть времени за готовкой на кухне. Можно запустить рекламу у выбранных блогеров на широкий охват, заложить в медиаплан 300 тысяч просмотров за месяц и получить 7% посетителей, которые перейдут на карточки товара на маркетплейсах, и 10% из них станут покупателями.

Как мы работаем: подбор блогеров, разработка стратегии

Когда к нам обращается бренд за услугой продвижения у блогеров, мы начинаем с погружения в продукт и изучения его целевой аудитории. Мы исследуем каких блогеров она смотрит, её интересы, потребности, возраст, географию, покупки, соцсети и др.

Исходя из анализа ЦА, мы подбираем инфлюенсеров из нашей большой базы. В зависимости от задачи для одних брендов подойдут блогеры-микроинфлюенсеры, для других — блогеры-миллионики. У небольших блогеров может быть очень лояльная аудиторию, которая хорошо реагирует на рекламу. Если нужны широкие охваты, мы работаем с базой крупных лидеров мнений и знаменитостями.

Под каждый проект мы индивидуально подбираем инфлюенсеров, опираясь на цели клиента, рекламные бюджеты проекта и ценности бренда. Мы выстраиваем стратегию продвижения, в которую войдут совместные проекты с выбранными блогерами и брендом, интересный и полезный контент.

Мы предоставляем клиенту список выбранных блогеров и медиаплан на старте работ, в котором видно сумму бюджета за рекламу у блогеров, гарантированные охваты, прогноз количества переходов на карточки товаров на маркетплейсах.

Далее мы заключаем договор с блогерами и брендом, работаем в рамках российского законодательства, маркируем рекламу.

Мониторинг и аналитика результатов

Мы работаем в парадигме план-факт. В начале сотрудничества мы договариваемся с клиентом о целях и составляем план, в который входит количество охватов, переходов и продаж продукта. Каждую неделю отслеживаем фактические результаты по рекламе у каждого блогера. Тех, у кого наиболее теплая аудитория и хорошая эффективность рекламы, оставляем на следующие рекламные запуски. При необходимости корректируем стратегию инфлюенс-маркетинга.

Инфлюенс-маркетинг от агентства «Шольчев»

Мы стремимся к продуктивному партнёрству и помогаем нашим клиентам увеличивать прибыль и узнаваемость бренда с помощью стратегий продвижения.

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