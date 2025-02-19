Авито не стоит на месте и постоянно обновляет инструменты для продвижения. Если раньше мы пользовались стандартными «поднятиями» и «выделениями», то теперь на сцену выходят более продвинутые фишки. Эксперты агентства «Шольчев» рассказывают, что нового появилось и как это поможет вам выделиться среди конкурентов.

Продвижение с прогнозом просмотров

Забудьте про старые «иксы» (х2, х5, х10). Теперь Авито предлагает более гибкий инструмент — продвижение с прогнозом просмотров. Вы сами устанавливаете дневной бюджет и срок кампании (от 1 до 30 дней), а система прогнозирует, сколько дополнительных просмотров получит ваше объявление. Это позволяет точнее планировать расходы и ожидать конкретные результаты.

XL-объявления

Хотите, чтобы ваше объявление бросалось в глаза? Используйте XL-формат. Такие объявления занимают больше места в ленте, показывают дополнительные фотографии, часть описания и кнопку для быстрого контакта. Это повышает шансы, что потенциальный клиент заметит и выберет именно вас.

Автостратегии

Если нет времени разбираться в тонкостях продвижения, Авито предлагает автостратегии. Вы задаете цели и бюджет, а система автоматически подбирает оптимальные инструменты и время для их применения, чтобы достичь максимальной эффективности. Это особенно полезно для тех, кто хочет получить результат без глубокого погружения в настройки.

Рассылка спецпредложений

Теперь можно напрямую обращаться к пользователям, которые добавили ваше объявление в избранное. Предложите им скидку или акцию, чтобы подтолкнуть к покупке. Хороший способ «догреть» заинтересованных клиентов и увеличить конверсию.

Выделение цветом и другие визуальные акценты

Можно сразу выделиться в ленте, если сделать объявление ярче: добавить цветную цену или увеличить его размер. В череде однотипно оформленных объявлений такие визуальные акценты, могут увеличить число кликов.

Инсайты от экспертов по продвижению на Авито

Не останавливайтесь на одном методе продвижения. Комбинируйте различные услуги, анализируйте результаты и адаптируйте стратегию в зависимости от эффективности.

Новые инструменты дают больше возможностей, но без грамотного планирования можно быстро израсходовать средства без ощутимого результата. Устанавливайте лимиты и регулярно оценивайте отдачу от вложений.

Даже с использованием новых инструментов не забывайте о качестве самого объявления: актуальные фотографии, подробное описание и конкурентная цена остаются ключевыми факторами успеха.

Авито продолжает развиваться, предлагая продавцам новые возможности для продвижения. Используйте эти инструменты с умом, чтобы сделать продажи еще более активными.