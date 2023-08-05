Wildberries кардинально перестроил алгоритм вывода в топ. Разбор автокампаний Вайлдберрис.

Если вы не обратили особого внимания на сообщение об обновлениях Вайлдберрис, которое пару недель назад пришло в личный кабинет селлера, то очень зря. Нововведения по автокампаниям полностью меняют правила игры на площадке для продавцов. Новый рекламный инструмент перестраивает систему ранжирования, заставляя представителей Топа изрядно переживать за свои позиции.

Мы уже успели провести первичный разбор, готовы поделиться собранной информацией и мнением. В статье расскажем, что за обновления алгоритмов ввел Вайлдберрис в июле 2023 года и как, по мнению наших экспертов, они повлияют на бизнес продавцов. Спойлер: не все так плохо!

Как появилась и как менялась автокампания на Вайлдберрис

В уведомлении, которое не на шутку взбудоражило селлеров, говорится: «Вб. Продвижение: обновили «Автоматические кампании». Для начала нужно понять, что такое вообще автокампании Вайлдберрис, поскольку опция эта тоже из обновлений 2023 года.

Недавно Wildberries ввел в рекламное меню автоматические кампании. Многие надеялись, что это будет подобием трафаретов на Озон, где можно объединить несколько видов продвижения, запустив кампанию в пару кликов. На первом этапе маркетплейс так все и организовал. В автокампании можно было запустить одновременно продвижение в поиске, в карточках, в каталоге и рекомендациях. Достаточно выбрать категории, указать ставки – и запускай! Все как на Озоне.

Но потом Вайлдберрис стал вводить изменения, не всегда логичные. Подробно на них останавливаться нет смысла, потому что все это больше не актуально. Последнее обновление автокампании – это вообще полная реформа всей системы продвижения. Ее и разберем по пунктам, отмечая плюсы (где они есть) и минусы каждого новшества.

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Обновление алгоритмов Вайлдберрис 2023: что поменялось

Практически все, к чему мы привыкли в рекламе на Вайлдберрис, надо забыть. Откатываемся назад и начинаем заново. Но если разобраться в новой системе, с ней можно не только ужиться, но и начать извлекать пользу. Итак, раскладка по пунктам: как увидели последние обновления Wildberries маркетологи агентства «Шольчев».

Минусы обновленной автокампании Вб

Начнем с моментов, которые не понравились или очень не понравились нашим маркетологам. Плюсы тоже будут, о них поговорим дальше.

1. Автокампании – сырой инструмент с ограниченной статистикой

С момента запуска автокампаний на Wildberries стало ясно, что этот инструмент находится на стадии разработки и далеко не идеален. Серьезнейший недостаток – некорректное отображение статистики. Это осложняет процесс анализа результатов кампании и может усложнить принятие решений по ее оптимизации. Такие недочеты должны быть устранены для максимальной эффективности использования инструмента.

Вся рекламная статистика, которую предоставляет Wildberries по данному типу рекламных кампаний:

При этом конверсии в покупку и добавление в корзину пока что также отображаются некорректно.

2. Отсутствует фильтрация запросов

Наиболее весомый недостаток нового инструмента – у рекламодателя нет возможности отфильтровать показы по запросам. Это означает, что объявления о товаре показываются для всех запросов, которые попадают в карточку товара при настройке SEO-оптимизации.

При настройке рекламы без фильтрации карточка может быть показана по общим запросам. Например: «Дом», «Детям», «Спорт» и другие широкие категории. Они очень уж косвенно относятся к самому товару. Допустим, шансы, что покупатель, зашедший в раздел товаров для дома, ищет именно настенные часы, которыми вы торгуете, мизерны. Однако показ был, деньги из рекламного бюджета потрачены.

Все доступные на сегодня настройки кампании:

Данное ограничение вносит неопределенность в показы и может привести к неправильной тематике, несоответствию запросам пользователей. В результате объявления могут терять актуальность и эффективность, а объем расходов на нерезультативные показы – увеличиваться.

Фильтрация запросов – важнейший инструмент оптимизации рекламной кампании, позволяющий направлять бюджет в максимально эффективные русла. Wildberries исключил его применение при настройке автоматической кампании. Громадное упущение!

Чем порадовал обновленный алгоритм продвижения

Кое-что хорошее эксперты агентства «Шольчев» в результатах апгрейда рекламы на Wb все же отыскали. Итак, о выгоде, которую продавцы смогут извлечь из свежих обновлений.

1. Селлер может выбирать расположение рекламы и оптимальные позиции

Автокампании предоставляют возможность выбора различных расположений для рекламы на Wildberries. В меню: карточка товара, рекомендации на главной странице, поиск и каталог.

Исходя из проведенной аналитики, наилучшие результаты показываются при размещении рекламы в поисковой выдаче и каталоге. Следует обратить внимание, что рекомендации на главной странице и карточка товара не всегда обеспечивают высокие показатели, что может отразиться на бюджетах кампании.

2. Реклама повышает рейтинг товара и позиции в выдаче

Этот пункт маркетологи выделяют как один из ключевых факторов успеха автокампаний на Вайлдберрис. Продавец имеет возможность повысить рейтинг карточки товара в поиске путем определения ставки и места в выдаче.

Для большей ясности приведем пример. Предположим, у товара изначально было 50-е место в органической выдаче, и его ставка составляла 150 рублей. В результате использования автокампании карточка поднимется до 15-го места в поисковой выдаче. Аналогично, если товар исходно был на 150-м месте, а ставка составляет 150 рублей, то после запуска он займет 40-ю – 50-ю позицию в выдаче.

Это демонстрирует, что ставки и выбранные места показа существенно влияют на рейтинг товара и его позицию в рекламной выдаче. Оптимальное сочетание ставок и позиций позволяет улучшить видимость карточки. А это – возможность значительно увеличить число кликов на карточку, что и является показателем эффективности рекламы.

Результаты тестирования

Мы проверили, как влияет автокампания на позиции карточки и демонстрируем вам результаты. Проводим тест по самому высокочастотному ключевому запросу в категории подгузники «Подгузники трусики».

Поисковая кампания: 1-3 места – ставки 3093 рубля.

Автокампания: 4 место – ставка 509 рублей. Перемещение с 302 места на 9 позицию.

Поисковая кампания: 5 место – 3093 рубля.

Минимальные ставки:

перемещение с 128, 143 и 152 места на 51, 56 и 60 соответственно со ставкой 150 рублей;

соседние конкуренты по выдаче с продвижением через поиск со ставкой 815, 810 и 789 и занимаемыми местами 53, 58 и 67 соответственно

3. Можно успешно конкурировать с обычной рекламой

Рассмотрим, как влияет позиция товара в органической поисковой выдаче на результаты автокампании Вб. Товары, размещенные на 30-60 местах выдачи поиска при запуске автоматической кампании с низкой ставкой в могут выйти в Топ. При обновленной системе продвижения такие карточки способны конкурировать с обычной рекламой в поиске и каталоге, где ставки порой бывают запредельно высокими. Это открывает перспективы для продавцов с ограниченным бюджетом. Теперь у них есть шанс привлечь внимание потенциальных покупателей на более выгодных условиях.

Однако это не универсальный механизм. Для товаров, занимающих низкие позиции в выдаче, дальше 200 места, эффективнее может быть запустить традиционные кампании в поиске. Конечно, в случае, если ставки за первые позиции по запросам и категории подъемные. Во-первых, это позволяет редактировать ключевые фразы и более гибко управлять содержанием объявлений, оптимизируя затраты. Во-вторых, ставки на попадание в верхнюю часть поисковой страницы могут быть сопоставимы с автокампаниями, что обеспечивает схожий уровень конкуренции.

Рекомендации по работе с новым алгоритмом

Подводя итоги первичного тестирования и анализа рекламных новшеств от Вайлдберрис, можем дать пару полезных рекомендаций по их эффективному применению.

1. Устанавливайте оптимальные позиции и низкие ставки.

Рекомендуем запускать автокампании для товаров, которые занимают хорошие позиции в органической выдаче и имеют низкие ставки, примерно в диапазоне 150-200 рублей. Такие условия позволят достичь топовых позиций в рекламной выдаче с конкурентоспособными ставками. Если же у карточек низкие позиции, то ставки по таким кампаниям можно будет увеличить до 300-350 рублей. Тогда у товара будет шанс занять конкурирующие позиции с топовыми селлерами

2. Контролируйте затраты.

При изменившихся условиях следует особенно тщательно контролировать расход рекламного бюджета для популярных, широких категорий. Автокампании, ввиду отсутствия регулирования ключевых запросов и минус-фраз, могут привести к большому количеству показов. Поэтому нужно постоянно мониторить статистику затрат и оптимизировать кампанию по CPM для достижения максимальной эффективности.

3. Обязательно тестируйте рекламу.

Теперь тестирование стало еще более важным элементом запуска. Для пробы советуем запустить продвижение с размещением в поиске и каталоге. Это позволит оценить эффективность рекламы на наиболее популярных местах и сделать необходимые корректировки до расширения кампании на другие позиции.

Долго ли будут актуальны эти рекомендации – ответа нет. Скорее всего, учитывая сырость и несовершенство автокампании, она еще не раз будет меняться. Мы, как и все причастные к бизнесу на маркетплейсах, надеемся на скорое устранение хотя бы ключевых недостатков. И постараемся держать вас в курсе!