Помните период, когда социальные сети стали площадкой для продаж? Бренды, медийные персоны, магазины начали больше рассказывать о товарах в нативной форме через посты и сторис.

Потом начался “бум” на прямые эфиры в инстаграмме и Ютубе. “Прямой эфир” создавал атмосферу живого общения с амбассадором бренда или блогером. А блогеры в свою очередь начали активно пиарить продукты и товары через этот канал общения.

Результаты проведения прямых эфиров иногда были почти фантастическими.

Например, 120 лидов для онлайн-курса для таргетологов. Или более 300 покупателей для раскрученного бренда в течении одной недели после эфира на тему уходовой косметики.

Такие результаты возможны потому что, большинство из нас склонно доверять тем, чьё мнение и вкус нам близок.

Команда разработчиков и маркетинговый отдел маркетплейсов прекрасно понимают психологию покупателя, поэтому сценарий прямого эфира из соц. сетей на платформу маркетплейсов.

Например, в период пандемии, селлеры TaoBao и AliExpress особо активно начали запускать трансляции. Amazon был у истоков.

За последние два года покупатели привыкли к on-line покупкам, многие, кто распробовал этот метод стали лениться ходить по торговым центрам с целью купить одежду, аксессуары, украшения, средства гигиены, технику или продукты.

Но изучать продавцов потребность не отпала! И лайфстримы помогают удовлетворить эту потребность.

Аудитория предпочитает смотреть лайфстримы в стиле:

Интервью с экспертом

Мастер-класс

Тренировка

Кулинарный стрим

В чем отличие от трансляции через социальные сети? Здесь сразу заявлена тема и обозначено про какие товары будет рассказано в контексте лайфстрима.

Пользователи МП положительно относятся к открытым продажам, ведь все понимают, что МП - это торговая площадка. В описании лайфстрима можно найти ссылку на каждый товар, посмотреть его стоимость, характеристики. Также во время стрима бренд часто предоставляет скидочный промокод на свои товары.

Во время трансляции у подключенных пользователей есть возможность общаться в чате, задавать вопросы.

Вовлеченные пользователи проще совершают покупки, почти в 15 раз увеличивается количество продаж в период проведения лайфстрима.

Прямые эфиры на Яндекс.Маркет появились в 2021 году, и уже завоевали свою аудиторию.

Первыми проводить лайфстримы стали бренды бытовой техники и смартфонов:

Сохраненные трансляции можно посмотреть здесь: https://market.yandex.ru/live

Отдельно выделяем удачные эфиры бренда POLARIS https://market.yandex.ru/live/polaris-17-11-21

Очень популярный у покупателей эфир от SAMSUNG https://market.yandex.ru/live/samsung-29-11-21

Эфир от повара-инфлюенсера Дмитрия Леташина с использованием техники разных брендов: https://market.yandex.ru/live/chief-12-10-21

Подготовка к лайфстриму осуществляется заранее. Необходимо согласовать дату и время эфира, подготовить товары, оборудовать место для профессиональной съемки, написать сценарий и технической задание для приглашенных блогеров и инфлюенсеров.

Стоимость проведения стрима на площадках начинается согласовывается индивидуально, в зависимости от того в какой товарной категории проводится стрим, и какой объем маркетинговой поддержки потребуется от самого маркетплейса.

Если вы заинтересовались таким способом коммуникации, как лайфстрим, напишите нам, мы поможем с прогнозом бюджета и грамотной организацией эфира!