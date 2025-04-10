Авито — один из главных каналов для генерации заявок в недвижимости, особенно если речь о новостройках, загородных домах или долгой продаже вторички. Но алгоритмы постоянно меняются: просто выложить объявление с красивыми фото уже недостаточно. Конкуренция в ленте бешеная, а автоматические шаблоны и платное поднятие работают все хуже.

Чтобы реально привлекать клиентов, нужно строить воронку как на маркетплейсе: с четкой подачей, тестами, аналитикой и точными ставками. Как именно сейчас работает продвижение объектов на Авито, и что делать, чтобы лид стоил адекватно, рассказывают эксперты Шольчев.

Почему старые методы больше не работают

Авито активно развивает алгоритмическую ленту. Это значит, что объявления не просто сортируются по дате поднятия или цене. Они показываются по поведенческим факторам: что искал пользователь, на какие заголовки нажимал, как быстро возвращался в ленту. В итоге простое поднятие или выделение цветом перестает работать, если карточка не вызывает интерес.

Агрессивное продвижение с клише вроде «срочно», «ниже рынка», «лучшая цена» больше раздражает, чем привлекает. И особенно это касается сегментов с дорогими чеками — где пользователи просматривают десятки вариантов и сравнивают по деталям.

Какие инструменты продвижения недвижимости есть на Авито

Поднятие в ленте — работает только при сильной карточке и заголовке

Выделение цветом, автоподнятие, показ в блоке «Премиум» — дает всплеск, но быстро сдувается

Таргет на Авито и в сетях (Avito Ads) — можно таргетироваться по интересам и поведению, как в Meta и VK

Витрина агентства/застройщика — брендовая страница с активными объявлениями

Формат «Каталог новостроек» — работает по модели застройщик–лид, дает стабильный трафик, но требует подключения

Платные функции без качественного контента практически не работают. Платите за показы, а не за действия. Если карточка плохая — CTR будет низкий, а стоимость лида — заоблачной.

Как составить объявления по недвижимости на Авито

Пользователь тратит 2–3 секунды, чтобы решить — кликать на объявление или листать дальше. В этой воронке побеждают не те, у кого красивее рендер или выше ставка, а те, кто сумели зацепить заголовком, попасть в запрос и показать товар лицом. Ниже — принципы, по которым собираются объявления, которые приводят заявки, а не просто висят в ленте.

Конкретный заголовок (с характеристикой объекта, а не рекламным текстом)

Четкое описание — не «уютная квартира для семьи», а «евродвушка 44 м² в ЖК рядом с метро»

Все параметры — площадь, этаж, тип дома, год постройки, отделка, особенности планировки

Визуал — реальные фото, съемка с дрона, планировки, облеты по району — сейчас без этого сложно

Преимущества — шаговая доступность до метро, неиспорченный вид из окна, рядом школа

Прозрачность — если объект с обременением — лучше сразу указать

Обязательно следите за комментариями, личными сообщениями и отвечайте в течение 10–20 минут — особенно в первый день после поднятия.

Как тестировать гипотезы и управлять стоимостью лида

Самая частая ошибка — влить бюджет на продвижение одного варианта и ждать чуда. На Авито нужно тестировать:

разные заголовки (вплоть до тональности: «евродвушка с лоджией» vs «просторная квартира с балконом»)

разные фотообвязки: от рендера до живой съемки

время показа: лучше идут объявления, размещенные ближе к вечеру

геотаргет: не всегда есть смысл бить по всему городу, особенно для загородки

реакцию аудитории: отслеживать, какие запросы приводят к показам и кликам

На Авито можно запускать несколько объявлений с разными параметрами, вести аналитику, смотреть глубину интереса. Главное — не зацикливаться на одном сценарии.

Когда подключать рекламу Avito Ads

Если ваши объекты стабильно набирают интерес, но не конвертируются — стоит попробовать догонять пользователей через Авито Ads. Это отдельный кабинет, по принципу таргетированной рекламы. Можно собирать аудитории: кто интересовался домами в конкретном районе, кто оставлял заявки, но не купил.

Работает особенно хорошо для загородной недвижимости, новостроек и объектов с конкурентной ценой. Но запускать Ads имеет смысл только при нормальной конверсии в карточке. Иначе трафик сгорит.

Авито — полноценная платформа с алгоритмической выдачей и инструментами рекламы. Чтобы продавать здесь недвижимость, думайте, как маркетолог: тестируйте, анализируйте, настраивайте формат.