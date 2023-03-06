Почему инфографика важна для продаж на Wildberries

Инфографика - это визуальный инструмент, который передает информацию в удобной и доступной форме. Она играет важную роль в продажах на Wildberries а именно:

позволяет визуально представить характеристики продукта.

может быть использована для визуализации статистических данных.

может помочь продавцам в продвижении продукта.

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В целом, использование инфографики Wildberries - это эффективный способ привлечения внимания покупателей, повышения доверия и убеждения их в покупке продукта. Она помогает продавцам представить продукт в лучшем свете и продвинуть его на рынке.

Определение цели и темы инфографики

Соответствующей бизнесу Wildberries и потребностям клиентов, необходимо провести анализ рынка и клиентской базы. Цель инфографики может быть разной, в зависимости от целей бизнеса - например, повышение узнаваемости бренда, продвижение новых продуктов или услуг, увеличение продаж, повышение лояльности клиентов. Тема инфографики должна быть выбрана с учетом интересов и потребностей - это может быть информация о новых коллекциях, скидках, обзоры продуктов, сравнение товаров, статистика продаж и . Определение цели и темы инфографики для ВБ также должно учитывать формат и стиль, наиболее привлекательный для целевой аудитории. В целом, определение цели и темы инфографики для Wildberries должно быть направлено на привлечение внимания клиентов, удовлетворение их потребностей и повышение лояльности к бренду, что способствует увеличению продаж и развитию бизнеса.

Сбор данных для инфографики

Отзывы клиентов могут предоставить ценную информацию о том, какие продукты наиболее популярны среди клиентов, какие функции или характеристики наиболее важны для них, какие проблемы возникают при использовании товаров. Для сбора отзывов можно использовать отзывы на сайте Wildberries или социальных сетях, таких как Instagram и VK. Статистика продаж позволяет выявить тенденции и тренды в продажах на сайте Wildberries, например, какие товары наиболее популярны в определенный сезон, как меняется спрос на определенные категории товаров . Статистику продаж можно получить из административной панели Wildberries или запросить у представителей бизнеса. Аналитика может помочь понять профиль клиентов, их интересы и предпочтения, например, какие категории товаров наиболее интересны для конкретных групп клиентов, какие регионы пользуются наибольшим спросом на определенные товары. Для аналитики можно использовать данные из Google Analytics или других аналитических инструментов.Важно учитывать, что сбор данных для инфографики должен быть ориентирован на цели и тему инфографики, а также на интересы и потребности целевой аудитории. Кроме того, необходимо убедиться в том, что собранные данные достоверны и актуальны, чтобы инфографика была информативной и эффективной.

Создание дизайна инфографики

При создании дизайна инфографики для Wildberries можно следовать шагам:

Определить цветовую схему, которая соответствует вашему бренду и теме инфографики. Выбрать шрифты, которые легко читаются и соответствуют теме инфографики. Найти качественные изображения и иконки, которые соответствуют теме инфографики и дополняют информацию. Использовать векторные изображения, чтобы сохранить четкость и резкость при увеличении масштаба. Создать визуальную справку, которая описывает использование цветов, шрифтов, изображений и иконок в инфографике. Сделать прототип инфографики, используя программы для создания векторной графики, такие как Adobe Illustrator или CorelDRAW. Включить в инфографику заголовки, подзаголовки, графики, диаграммы, иконки и другие элементы дизайна, чтобы помочь визуализировать информацию.

Важно помнить, что дизайн инфографики должен быть ориентирован на потребности целевой аудитории, чтобы быть эффективным.

Интеграция инфографики на страницу товара

При интеграции инфографики на страницу товара на Wildberries необходимо учитывать ее размер и расположение относительно других элементов страницы, обеспечить ясность и понятность отображения данных, подчеркнуть их значимость для клиентов. Важно также использовать соответствующие заголовки и описания, которые помогут лучше понять представленную информацию и заинтересовать потенциальных покупателей.

Продвижение инфографики на Wildberries

Использование социальных сетей для публикации инфографики и ее распространения с помощью хэштегов и тегирования Wildberries. Включение инфографики в контекстную рекламу на Wildberries, чтобы ее увидело больше потенциальных покупателей. Размещение инфографики в блогах и форумах, связанных с тематикой продукта или услуги, представленной на Wildberries. Интеграция инфографики в электронную рассылку или ньюслеттер, чтобы достичь большего количества подписчиков и клиентов. Использование инфографики в PR-материалах, пресс-релизах и презентациях, связанных с продуктом или услугой на Wildberries. Рассмотрение возможности сотрудничества с популярными блогерами или инфлюенсерами, чтобы они разместили вашу инфографику в своих социальных сетях.

Как измерить успех инфографики на Wildberries

Просмотры, которые показывают, сколько человек увидели вашу инфографику.Конверсии также являются важным показателем успеха инфографики, так как они отражают, сколько пользователей совершили покупку, просмотрели дополнительную информацию или выполнили другие целевые действия после просмотра инфографики. Увеличение продаж - это еще одна метрика, которую можно использовать для измерения успеха инфографики на Wildberries, поскольку она отображает, насколько успешно инфографика повлияла на продажи продукта или услуги.Кроме того, можно использовать другие метрики, такие как время нахождения на странице, повторные посещения, доля новых посетителей и др., чтобы получить более полную картину о воздействии инфографики на аудиторию.

Лучшие примеры инфографик на Wildberries

Инфографик о размерах одежды: данная инфографик помогает покупателям разобраться в том, как выбрать правильный размер одежды, и показывает таблицу соответствия размеров между разными странами. Инфографик о происхождении продукта: такая инфографик показывает, откуда и как был получен продукт, что помогает покупателям сделать более осознанный выбор и узнать больше о продукте.Инфографик о составе продукта: данный тип инфографик показывает, из каких компонентов состоит продукт и какие преимущества он может предоставить. Инфографик сравнения продуктов: такая инфографик помогает покупателям сравнить несколько продуктов и выбрать наиболее подходящий. Инфографик о процессе доставки: такой тип инфографик показывает покупателям, как происходит доставка продукта, сколько времени это займет и как можно отследить статус заказа.

Инструменты для создания инфографики

Canva - популярный бесплатный инструмент для создания инфографики с большой библиотекой шаблонов, иконок и изображений. Infogram - онлайн-платформа для создания интерактивных инфографик с использованием различных типов диаграмм и графиков. Piktochart - еще один онлайн-инструмент с большим количеством шаблонов и возможностью импорта своих изображений.Adobe Illustrator - платный векторный графический редактор, который позволяет создавать инфографику высокого качества с использованием различных эффектов и стилей. Tableau - платформа для создания интерактивных инфографик с использованием большого объема данных и возможностью создания дашбордов.

Советы и рекомендации по созданию инфографики для Wildberries

Убедитесь, что цель и тема вашей инфографики соответствуют бизнесу и потребностям клиентов. Соберите данные из различных источников, включая статистику продаж, отзывы клиентов и аналитику. Используйте яркие и привлекательные цвета, которые соответствуют бренду Wildberries. Используйте понятные иконки и графики, чтобы помочь клиентам быстро понять информацию. Убедитесь, что инфографика легко читается и привлекает внимание клиентов на странице товара. Поделитесь своей инфографикой на социальных сетях и других каналах, чтобы увеличить ее видимость. Измеряйте успех своей инфографики, используя метрики, такие как просмотры, конверсии и увеличение продаж. Используйте инструменты для создания инфографики, такие как Canva, Piktochart и Infogram, чтобы создать профессионально выглядящую инфографику, даже если у вас нет опыта в дизайне.