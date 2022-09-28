Блог Агентства Шольчев - Страница 12
Новые правила SEO-продвижения на WB. Что изменилось с приходом вкладки карточка NEW
Сегодня поделимся делимся с вами изменениями в личном кабинете WildBerries, которые влияют на поисковую выдачу (SEO-выдачу), и уже сказываются на ваших продажах.
SEO продвижение товара в топ OZON и WildBerries
Как вы знаете в маркетплейсах есть как платные методы вывода товара в топ, так и бесплатные.
ЛАЙФСТРИМЫ: Прямые эфиры на маркетплейсах. Обзор инструмента
Помните период, когда социальные сети стали площадкой для продаж? Бренды, медийные персоны, магазины начали больше рассказывать о товарах в нативной форме через посты и сторис.
Рекламный инструмент OZON, который реально увеличивает продажи
Рекламный инструмент OZON, который влияет на продажи. Задача: Увеличить число покупателей техники Weissgauff на ОZON.
Подключаем магазины К OZON и Яндекс.Маркет Бесплатно
А вы знали, что мы - технологический партнёр Ozon и Я.Маркет? И можем подключить магазин к витрине этих площадок совершенно бесплатно.
6 факторов из-за которых вы теряете продажи на OZON
Мы постоянно работаем над увеличением количества заказов для наших клиентов в OZON и на других маркетплейсах. Наверняка вы уже читали наши статьи о способах увеличения продаж.
E-mail-маркетинг для интернет-магазинов: реактивационные цепочки писем. Как разбудить спящую аудиторию?
Вы долго работали над тем, чтобы собрать базу e-mail адресов покупателей и клиентов.
