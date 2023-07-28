Хочешь привлечь покупателя – думай как покупатель! Подавляющее большинство клиентов Озон вообще не пользуется каталогом, чтобы найти интересующий товар. Эти люди знают, что им нужно, и вводят соответствующий запрос на сайте. Так они могут сразу выйти на подходящие предложения, не тратя время на перелистывание вкладок. Вычислите, с помощью каких запросов ищут ваш товар покупатели – и они придут к вам. В статье раскроем все хитрости подбора ключевых слов для Озон: расскажем о способах и дадим подробную инструкцию с примером.

Ключевые слова на Озон: что нужно знать

Никогда не сталкивались с терминами «SEO-оптимизация», «семантика», «запросы» и «ключи»? Теперь, когда вы решили торговать на маркетплейсе, в СЕО с ключами для Озон разбираться. Итак, краткий ликбез для новичков по СЕО и сбору ключей Озон.

Оставьте заявку прямо сейчас Чёткая стратегия увеличения выручки в 2 раза и более.

Ключи – что это такое

Определим два главных понятия в сфере SEO-оптимизации, которые часто путают: запросы и ключи.

Запрос – то, как называются поисковые слова, которые используют в Озон при описании товара посетители. Это то, как определяет для себя покупатель интересующую продукцию – поведенческие факторы Озон. Ключевые слова и фразы – то, что продавец вписывает в карточку товара, основываясь на анализе запросов.

SEO-оптимизация – так называют подстройку карточки под ключевые слова. Чем больше ключ в карточке совпадет с запросом, который пишет покупатель, тем больше у данного товара шансов высветиться в результатах поиска. И наоборот, если в описании недостаточно ключей или они подобраны неправильно, даже самый подходящий посетителю продукт может остаться неувиденным. Такие товары на Озон высветятся в «хвосте» выдачи, куда рядовой юзер обычно не добирается.

Как работают ключи на Озон и почему они важны

Поисковый запрос покупателя, а значит, и работающая ключевая фраза, может состоять из одного-двух слов. Это простые или общие запросы товаров, которые посетитель обычно вводит, только начиная поиск. Например, «электробритва».

Увидев массу неподходящих предложений, человек сузит линейку, вводя дополнительные признаки. По запросу «электробритва филипс мужская в подарок» он увидит позиции по своему вкусу и начнет выбирать уже из них.

Скрины выше хорошо показывают, как работают ключи карточки товара на Ozon. В первой выдаче высветилось 6793 позиции, где в описании есть слово «электробритва». Тут шансов попасться на глаза клиенту у новичка просто нет. И только 130 хитрых селлеров уместили в карточку словосочетание «электробритва филипс мужская в подарок», в разы увеличив ее шансы быть замеченной. Кстати, в первой группе тоже полно бритв филипс, а вот правильного «ключевика» – нет.

Сегодня, чтобы товар просто начал продаваться, не говоря уже о выходе в Топ Озон, нужна качественная оптимизация под поисковые механизмы. Таковы алгоритмы площадки. Можно их ругать и довольствоваться мизерными продажами, а можно использовать как эффективный и, заметьте, бесплатный, инструмент продвижения.

Кроме прочего, ключевики играют значительную роль в результативности рекламы и продвижения. От того, как сделать отдельные ставки на ключевые запросы Озон в рекламной кампании, будет зависеть и эффект, и рациональность расхода бюджета.

Где подбирать ключевые слова для Озон

Итак, чтобы потенциальный клиент как минимум увидел вашу карточку, подыскивая схожий товар на Озон, нужно знать его потребность. Не то чтобы потребность (она и так понятна), а то, как человек будет ее интерпретировать в поисковой строке. И угадывать здесь ничего не нужно. Вся информация о поведении целевой аудитории на маркетплейсе уже есть в виде статистических данных. Остается их найти и проанализировать. Тут есть несколько вариантов, и мы расскажем обо всех.

1. Яндекс Вордстат

Самый известный бесплатный сервис подбора ключевых фраз – Wordstat от Яндекс. Если ввести название товара, по требованию Wordstat выдаст все популярные связанные с ним запросы за последний месяц. Результат будет в виде двух столбцов. Слева – фразы, которые искали вместе с главным ключом, справа – похожие и синонимы.

Главный недостаток Вордстата хорошо виден на примере. Сервис не адаптирован под маркетплейсы, а выдает полную картину с ресурса Яндекс. К примеру, если вы продаете ювелирку, высветятся не наиболее частые запросы на Ozon в категории ювелирные изделия, а общая ситуация, как люди ищут украшения в сети. Плюс, вы получите много нерелевантных фраз, вообще не относящихся к покупкам, проще говоря, мусора.Все это нужно отсеивать, скопировав результат в таблицу.

В Wordstat не только много лишнего, там далеко не все нужное учтено. Пользуясь только этим сервисом, эффективный анализ ключевых фраз для Озон провести не получится.

2. Строка поиска на Озоне

Самый нехитрый вариант, где взять ключевые слова для товара на Озон бесплатно – встать на место покупателя. В месте, где в программе Озон заполняется строка поиска, вводим свой ключевик – получаем все связанные с ним популярные запросы. Нужно обращать внимание на подсказки. Их люди не вводили вручную, а выбирали автоматически.

3. Анализ карточек конкурентов

После того, как создали семантическое ядро для Озон, обязательно изучите контент конкурентов. Заходим в карточки из Топ-10 и тщательно их анализируем. Вы найдете кучу дополнительных ключевых слов и фраз, которые упустил сервис. Дополнительно подсмотрите, как правильно прописывать ключевые слова в карточке Озон.

В конкурирующих позициях нужно изучить: название, описание, общие и дополнительные характеристики и вообще все. Смело заимствуйте приемы у лидеров площадки – если это привело их в Топ, значит, точно работает. Платные аналитические программы могут сами распознавать ключи в текстах конкурентов.

4. Внутренняя аналитика Озон

Самый простой путь для новичков – собрать ключевые слова из внутренней статистики площадки. Опцией может пользоваться каждый зарегистрированный на Озон селлер, открыв в «Аналитике» раздел «Поисковые запросы». Получить можно следующие данные:

сколько людей искало продукт с помощью каждого словосочетания;

число и процент посетителей, которых запрос привел к добавлению товара в корзину;

средняя стоимость корзин, наполненных благодаря запросу.

Еще в статистике есть полезный раздел «Что не нашли на Озон» – это востребованная, но пока не представленная на ресурсе продукция. Вот вам готовая перспективная ниша без конкурентов для входа.

5. Аналитические сервисы

Подробную аналитику, дополненную умными подсказками, можно получить с помощью специальных аналитических сервисов. Это MarketGuru, MoneyPlace, Stat4Market, Анабар, Seller Expert и другие. Кроме общей статистики, программы выдают детализацию по каждому запросу:

сколько товаров по нему представлено на площадке;

какую общую выручку приносит;

число конкурентов;

доля конверсии в покупку и т.д.

Также можно настраивать собственные фильтры, по каким метрикам анализировать поисковые запросы на Озон. Услуги таких сервисов нужно покупать, но протестировать программу бесплатно онлайн позволяют практически все.

Работа с ключевыми словами на Озон

Допустим, вы раздобыли огромный перечень связанных с выставляемым на продажу товаром слов и их сочетаний. Теперь предстоит разобраться, как правильно работать с ключевыми фразами на Озон – куда, какие и сколько добавлять. Давайте по порядку.

Какие ключи использовать для оптимизации

Для начала избавьтесь от нерелевантных запросов. Очистите все, что не касается вашего продукта. Например, если вы продаете белые носки для детей, то в собранных ключевых словах по поиску "носки детские" лишними параметрами будут "цветные", "с рисунком", "яркие" и т.п.

Собранные фразы будут представлены со статистическими данными. Число напротив – это частотность, число использований в месяц. По этому показателю ключи нужно разделить на группы:

Высокочастотные 5000 и более в месяц Среднечастотные от 1000 до 5000 Низкочастотные меньше 1000

Использовать нужно фразы из каждой группы. По высокочастотным ключам всегда огромная конкуренция, но они необходимы, чтобы обозначить вид и главные признаки товара. Фразы со средней и низкой выдачей не притягивают большой трафик, зато бьют в яблочко – направлены на целевую аудиторию с очень конкретными потребностями. Их обязательно нужно внедрять. Например, ключевые слова для набора для ванной: сама эта фраза – слишком широкий запрос, где "рулят" Топы маркетплейса и не пробиться. А "набор для ванной черный керамика" – узкая целевая фраза с перспективами.

Сколько ключевых фраз нужно добавлять

Конкретных ограничений, сколько ключевых слов можно добавить в карточку Озон, маркетплейс не выставляет. Однако засорять текст, вставляя все подряд, нельзя. Во-первых, его будет некомфортно читать клиенту. Во-вторых, переспам не любят алгоритмы площадки, что сказывается на ранжировании.

Оптимальное число ключевых слов для Озон – от 3 до 5. Это немало, если уметь «колдовать» с семантикой. Не нужно использовать самую высокочастотную фразу много раз в разных сочетаниях. В одном предложении можно поместить несколько ключей, добавляя к основе различные элементы. Туда же легко внедряются LSI-слова – тематические «хвостики», повышающие эффективность выдачи. Как грамотно объединять ключи, мы покажем на примере оптимизации карточки Ozon в конце статьи.

Куда вписывать ключевые фразы

Поисковая программа, получив от пользователя задачу, начинает анализировать витрины селлеров, чтобы выдать максимально полезный результат. При этом в учет берутся определенные пункты карточек. В них и будет искать алгоритм совпадение с запросом заказчика.

Название. Заголовок должен быть кратким, но содержательным, чтобы клиент сразу понял, то ли это, что он ищет. Шаблон: Тип + Бренд + Модель + важные признаки. Важно использовать самые частые запросы на Озон в заголовке товара. Категория. Посмотрите, в какие категории относят подобную продукцию Топ-конкуренты и повторяйте. Бренд. Если марка известная, ее рекомендуют также включать в текст и заголовок. Использовать рекомендуется и английскую, и русскую транслитерацию. Характеристики. Заполнять все, используя при каждой возможности запросы из аналитики. Описание. Внедрять средне- и низкочастотные ключи, LSI-слова. Обязательно использовать словосочетания из подборки, касающиеся применения и предназначения продукта. Например: в подарок, ко дню рождения, для девочек, на выход, для прогулок и т.п.

В названии есть смысл вписывать бренд, если он известный. Допустим, покупатель в Ozon в поиске набирает latitude tree, когда ищет конкретно эту мебель.

Есть еще способ продвижения с помощью SEO – лайфхак, которым мало кто пользуется. Опытные селлеры употребляют семантику, отвечая на вопросы заказчиков. В примере ниже предприниматель точно знает этот секрет.

Крайне важно внедрять подобранную семантику в текст органично, чтобы он не выглядел как написанный роботом в чисто технических целях. В идеале потенциальный заказчик вообще не должен заметить, что кто-то вписывал ключи под его потребности.

Как заполнять окно «ключевые слова» в карточке

При заполнении или редактировании карточки Озон с 2022 года просит заполнить раздел «ключевые слова» для лучшего ранжирования. Новая плашка маркетплейса вызывает даже у опытных селлеров много вопросов. Ответим на основные.

В новый раздел эксперты рекомендуют вписывать самые высокочастотные ключевые фразы, дополняя их низкочастотными. Не игнорируйте эту опцию – она неплохо работает на привлечение трафика.

Инструкция по оптимизации с полезными советами

Как и обещали, рассказываем подробно на простом примере, как оптимизировать карточку Ozon. Наш «подопытный» продукт – дамские очки от солнца, которые, вопреки началу сезона, не хотели продаваться весной 2023. У карточки была отличная визуализация и вроде бы неплохое описание. Однако сильно хромало SEO, а параметры были заполнены на скорую руку.

1. Подбор ключей в сервисе

Начали со сбора семантики через аналитический сервис. Прогнали каждый запрос по всем показателям, чтобы полностью изучить их «поведение» на площадке. Из почти 60 изначально подобранных ключей оставляем только то, что работает на сайте и относится к нашему варианту очков.

Основная семантика LSI Очки женские солнцезащитные подарок, подруга Женские очки от солнца прогулка, вечеринка, повседневный Черные женские очки аксессуар, образ, акцент Модные солнцезащитные очки женские летний, пляж, отдых Женские очки весна лето 2023 мода, форма, унисекс Очки женские сезон 2023 красивый, стильный, имиджевый Брендовые женские очки солнцезащитные девушка, женщина, любимый Женские очки кошачий глаз подарок, подруга

2. Анализ конкурентов

Далее анализируем витрины главных конкурентов. Проверяем, что хорошо работает, но упущено в нашей подборке. Находим интересное: трендовый, ультрафиолет, защита, девочка, вечерний, подросток, спорт, футляр, яркий, крутой.

Еще подглядели кое-что с неплохой частотой, но не подходящее к продвигаемой модели: автомобиль, вождение. У нас не специальные очки для водителей, а информация должна быть исключительно достоверной. Но мы попробуем интегрировать термины, не обманывая заказчиков.

3. Название и описание

Начнем с названия. Берем самый «жирный» запрос за основу, добавляем частотные элементы. У конкурентов неплохо ранжируется «Очки женские солнцезащитные черные». Но наша цель – их обогнать, поэтому добавим еще популярный ключ. Получаем: «Очки женские солнцезащитные черные, кошачий глаз».

Теперь пишем информацию о товаре. Помним о переспаме – часто повторяющиеся слова нам не нужны. Поэтому запросы будем объединять, присоединяя к общей основе разные элементы. Вот что получилось:

Как видите, вышло вписать все словосочетания и «хвостики», но при этом текст читается комфортно. Как выражаются SMM-щики, SEO не режет глаз.

Описание вводите в карточку только после того, как проверите количество ключевых фраз Ozon в карточке товара – все ли использованы в тексте. Для этого есть бесплатные онлайн сервисы.

4. Категории и характеристики

Некоторые позиции можно разместить в двух и более категориях. Чтобы продукт нашли через каталог, надо указывать их все. Обязательно изучаем на предмет указания категорий витрины успешных селлеров, чтобы ничего не пропустить. Очки от солнца получилось включить только в аксессуары для женщин. Но мы компенсируем этот недостаток при заполнении остальных полей.

Когда заказчики ищут нужную вещь в каталоге, они выставляют фильтры. Вот почему важно заполнять все поля – тогда при фильтрации по признакам (цвет, размер, форма, материал и т.п.) предложение попадет в выдачу.

Вот такие фильтры Озон предлагает дамам при выборе очков. Наша задача – попасть в максимум подборок.

Удалось слегка расширить охват, указав в строке «пол» женщин и девочек, а также добавив к целевой аудитории детей (в расчете на подростков).

Еще решили прибегнуть к хитрости, введя цвет изделия вручную. Теперь очки будут ранжироваться и как черные, и как треугольные. Добавили очки в рекомендации. Почитайте справку, как добавить рекомендации на Озон – очень полезная штука!

К вопросу, как долго прописываются ключевики и подтягиваются ключи в карточку Озон – у нас на все ушел день. Запустили SKU после оптимизации. Уже на второй день получили первую двадцатку кликов, в последующие 4 дня – дебютные 6 продаж. Из них 4 заказчика написали положительные отзывы, благодаря новшеству. В упаковку продавец добавил салфетку в подарок и открытку с благодарностью за покупку и просьбой оставить отклик.

Уже через месяц общая выручка селлера с данной позиции составила 38 тыс. рублей, было совершено около 40 покупок. И это без услуг продвижения! Учитывая динамику продаж и накопления отзывов, есть повод для оптимистичных прогнозов.

SEO-оптимизация – обязательный шаг на пути к большим продажам

Ключи для Озон – обязательный элемент в процедуре «упаковки» карточки Ozon. Однако оптимизация включает в себя не только подбор и внедрение семантики в информацию о SKU. Это также составление заголовка, грамотное заполнение характеристик, оформление игнфографики и rich-контента. Такая карточка может претендовать на высокий контент-рейтинг и способна, как любят выражаться маркетологи, продавать сама себя.

Агентство Шольчев оказывает профессиональные услуги по комплексному продвижению на маркетплейсах, в том числе по SEO-оптимизации. В кратчайшие сроки превращаем «спящие» позиции из хвоста выдачи в высоколиквидные. Мы не угадываем поведение алгоритмов Озон, а хорошо знаем их. Основываясь на тщательном анализе конкурентной среды и положения товарной позиции, разрабатываем для каждой единицы свою стратегию продвижения в Топ.