Многие предприниматели сталкиваются с одной и той же проблемой. Регистрируются на Озон, выставляют группу вроде бы востребованных товаров и ставят цену не выше других. Но продажи никак не сдвигаются с минимального уровня. Почему? Товар попросту не видят из-за слабого рейтинга. В этой статье мы раскроем все секреты ранжирования на маркетплейсе. Вы узнаете, как повысить рейтинг на Озон и вывести товар в Топ поиска.

Методы повышения рейтинга товаров на Озон

Если посмотреть статистику Озон, то число показов, добавлений в корзину и заказов максимальное у товаров, находящихся в Топ-10 в выдаче поиска. Причем с 10 по 15 позицию этот показатель не просто снижается, а резко падает. Значит, для поддержания хорошего уровня продаж нужно вывести товар в десятку лидеров в поиске. И это вполне решаемая задача.

Есть несколько эффективных и доступных каждому продавцу методов повышения рейтинга товара.

Оптимизация страницы товара

Есть такое понятие, как контент-рейтинг. Он отображает полноту и качество заполнения карточки товара. Проверить этот показатель можно в личном кабинете по маршруту: Товары и цены/Список товаров: Контент рейтинг. Цифры нужно максимально повысить, желательно до 100. Это значительно увеличит шансы вашего товара быть увиденным покупателями.

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Поднять контент-рейтинг товара на Озон можно, хорошо проработав такие элементы карточки:

1. Поисковые характеристики.

Заполняя поисковые характеристики, будьте предельно внимательны. Не все параметры Озон позволяет потом менять. Больше заполненных характеристик – больше потенциальных покупателей, которые ищут товар именно с такими параметрами (цвет, размер, фасон, бренд, материал и т.д.). И меньше возвратов, кстати.

2. Медиа.

Добавьте на страницу качественные, не размываемые при приближении фото. Хорошо использовать разные ракурсы, фото в упаковке. Обращайте внимание на соответствие цвета оригиналу. Эффективно работает видео-презентация, например, с распаковкой и демонстрацией.

3. Описание.

Детально распишите параметры продукта, его достоинства и сферу применения. Обязательно включите в текст ключевые фразы, по которым поисковик может вывести на карточку потенциального покупателя. Какие? Подумайте, какие запросы вы сами вводили бы в поисковик, чтобы найти товар именно с такими характеристиками. Включите в текст все варианты.

4. Rich-контент.

В дополнение к описанию и характеристикам можно сделать карточку ярче и солиднее с помощью небольшой презентации. В слайды обычно включают фотографии и надписи с ключевыми достоинствами товара.

5. Дополнительные характеристики.

Здесь можно и даже нужно добавить дополнительную информацию, которая может заинтересовать покупателя, но отсутствует в описании.

Обязательно периодически редактируйте карточку товара, реагируя на запросы покупателей в отзывах и вопросах. По сезону или к праздникам добавляйте актуальные фото и фразы в описание.

Привлечение покупателей с помощью рекламы на площадке

Ozon предлагает пользователям собственные, причем достаточно эффективные, варианты выведения товаров в Топ. На маркетплейсе есть два типа рекламы: медийная и товарная.

Медийная реклама на Озон – недешевая и пользуется популярностью в основном у крупных участников. Она помогает сделать торговую марку популярной, хорошо узнаваемой, что в перспективе в разы увеличивает продажи. В рамках медийной рекламы Озон представляет на выбор такие инструменты:

Баннеры и видеобаннеры. Реклама продавца будет размещена на главной странице маркетплейса и в других часто посещаемых вкладках.

Брендовая полка. В самом верху интерфейса в поиске выставляется длинный баннер с товарами нужной категории от одного поставщика.

Акции. Когда посетитель сайта открывает вкладку с акциями и специальными предложениями, в Топ выходит предложение рекламодателя.

«Мой магазин». Баннер магазина высвечивается на главной странице.

Медийная реклама требует солидного бюджета. Она больше подходит для популяризации крупных брендов, которые таким способом анонсируют новинки, продвигают акции и распродажи.

Когда стоит цель повысить рейтинг карточки с целью увеличения продаж, стоит обратить внимание на товарную рекламу, то есть продвижение. При запуске той или иной кампании из товарной рекламы Озон обеспечит присутствие вашей карточки в таких местах:

в категории (находясь в соответствующей категории товаров, посетитель видит карточку в разделе «Реклама»);

в карточках (при просмотре конкурентных позиций рекламируемый товар выходит в раздел спонсорских);

в поиске (при вводе подходящей ключевой фразы высвечивается карточка).

Товарная реклама – рабочий и доступный способ повышения рейтинга. Она обеспечивает большое количество просмотров и кликов. На факт заказа, конечно, этот инструмент повлиять не может, но подведет к нему однозначно.

Роль отзывов на Озон и работа с ними

На маркетплейсах, в том числе на Озон, отзывы покупателей выполняют две чрезвычайно важные функции:

Повышение рейтинга товара и его позиций в поиске. Оставляя мнение и хорошие оценки под продуктом, покупатели прокладывают ему дорогу в категорию бестселлеров. А это экстра-трафик в карточку товара и аккаунт бренда. Мотивирование клиента принять решение в пользу покупки. Исследования показывают, что почти все покупатели так или иначе при выборе продукта полагаются на мнения под карточкой. Более того, большинство даже готово переплачивать за положительно оцененный товар.

Таким образом, начинающему продавцу, чтобы поднять рейтинги товаров, нужно «раздобыть» на них хорошие отзывы. Причем, желательно поскорее и побольше. Как этого добиться? Есть два пути: серый и белый.

Основные механизмы «серого» накапливания похвал под карточкой – это накрутка отзывов и обратный выкуп. Оба варианта работают на «короткую дистанцию», но могут повлечь серьезные негативные последствия в виде потери репутации, недоверия клиентов, штрафа от маркетплейса и убытков.

Лучше не рисковать с накрутками, тем более что есть легальные способы получить хорошие отзывы. Для этого рекомендуем:

Рекламируя товар в соцсетях, просить потенциальных клиентов оставлять отзывы. Можно поощрять публику маленькими подарками и скидками.

Отзыв не обязательно должен быть хвалебным. Объективное, но детально выраженное нейтральное мнение работает даже лучше.

Лучше, чтобы отзывы писали не мгновенно после покупки, а спустя некоторое время. Хорошо, когда «пятерки» чередуются с «четверками» в оценках. Так Озон не заподозрит вас в нечестной работе.

Поощряйте заказчиков писать отзывы, прикладывая к покупке маленький сувенир и открытку с благодарностью и просьбой дать обратную связь.

Используйте функцию «баллы за отзывы» на Озон. Услугу продавец может активировать в личном кабинете. Очень действенный прием.

Всегда максимально подробно отвечайте на вопросы заказчиков.

И последнее, но, пожалуй, самое главное – выставляйте на продажу позиции хорошего качества.

Дешевая и не надежная вещь принесет вам быстрый доход, но подпортит рейтинги и репутацию на площадке, в перспективе приведя к спаду продаж.

Как на Озон привлечь покупателей акциями и скидками

Продавец может присоединиться к акции, проводимой маркетплейсом, или же организовать свою. Формально за участие в акциях Озон денег с предпринимателя не берет, но затраты возникают в виде скидки на товар.

Ознакомиться с действующими акциями пользователь может во вкладке «маркетинг». В случаях, когда площадка сама отбирает позиции для акций, предприниматель не тратится на скидку, оплачивая только обычную комиссию. Если в разделе «скидки» активировать «автоприменение», программа сама будет включать карточки в подходящие текущие акции.

Крупные игроки могут себе позволить присоединяться к акциям «Маркетплейс промо». Это большие сезонные и предпраздничные распродажи. Информация о них появляется и на сайте, и в уведомлениях пользователям. Участие в таких программах требует предоставления весомых скидок.

Свою акцию предприниматель может запустить бесплатно, настроив ее в личном кабинете. Чтобы проект эффективно сработал, его обычно продвигают с помощью рекламных инструментов (баннеры, рассылка и т.д.). Озон не запрещает выставлять один и тот же продукт в свою и в общую акцию.

Как показывает практика, хорошую отдачу в виде роста продаж и повышения рейтингов приносят такие акции:

«1+1=3». При заказе трех позиций из акции покупатель не платит за одну, самую дешевую. Состав набора свободный, на выбор продавца.

Скидка от заказа. При покупке в одном магазине товаров на N-ную сумму заказчик получает дисконт, размер которого определяет площадка.

Озон всегда демонстрирует карточки с акциями на главной странице, что значительно увеличивает охват аудитории.

Повышение рейтинга продавца на Ozon

Рейтинг продавца на Озон может привести его как к большому успеху, так и к краху на площадке и даже блокировке. Вот почему важно контролировать и поднимать показатель. Маркетплейс формирует рейтинг продавца из группы параметров:

Рейтинг товаров. Его Озон определяет по отзывам и оценкам. Выгодность продукции для заказчиков. Сравнивая цены с другими маркетплейсами, программа определяет, выгодно ли купить данную позицию именно на Озон. Своевременность доставки. Это касается только схем FBS и RFBS. Доля отмененных заказов. Для тех, кто работает по FBS и RealFBS, доля отмен имеет критическое значение. FBO. Для тех, кто торгует со складов Озон, высчитывается что-то вроде уровня ответственности поставщика Жалобы от заказчиков. Санкций Озон не предусматривает, но рейтинг жалобы снижают.

Как видите, на рейтинг селлера влияет не только цены и ранжирование товаров на площадке, но и ответственный подход к работе в целом.

Преимущества повышения рейтинга на озон для селлеров

Маркетплейс разработал действенный механизм стимулирования предпринимателей. Хочешь много продавать и хорошо зарабатывать – заботься о качестве товара, работай ответственно и обеспечивай хорошее обслуживание. Продавцы заинтересованы повышать свой уровень. А Озон получает слаженно и организованно работающую площадку с хорошей репутацией.

Способы мотивирования продавцов у Озон следующие:

высокие рейтинги товаров и магазина приводят к увеличению объемов продаж;

селлеры с хорошими показателями могут претендовать на премиум-подписку;

продавец с низкими рейтингами рискует не только получить спад продаж и убытки, но и подпасть под санкции Озона (блокировку).

У товаров с высоким рейтингом, качественной и полной карточкой и отзывами значительно больше шансов высветиться в поисковой выдаче посетителя. Рейтинговые карточки привлекают новых клиентов, которые в процессе нередко просматривают и другой ассортимент. Таким образом, хорошо ранжируемый товар помогает магазину продать менее популярные позиции.

Отдельно нужно сказать о такой мере поощрения от Озон, как премиум-подписка. Premium-продавцом может стать магазин со средним товарным рейтингом от 4,5, с остатками на складах и минимумом штрафов за оценку.

Такие селлеры могут оформить по очень доступной цене премиум-подписку на месяц. А это дает:

значок премиум-продавца, который будет выделять магазин и привлекать посетителей;

первоочередную поддержку в чатах;

доступ к расширенной и детальной аналитике рынка и конкурентов;

удаление со страницы рекомендательного блока с товарами конкурентов;

доступ к обучающим курсам.

Согласитесь, неплохой стимул вдобавок к очевидным выгодам рейтинга.

Для продавца одинаково важно поддерживать на высоком уровне рейтинги и своих товаров, и бренда. Наиболее действенными из доступных методов являются оптимизация карточек и накопление положительных отзывов. Это повышает рейтинг продукта, а как результат – и позиции продавца. Улучшить ранжирование товаров очень помогает участие в акциях и рассылках, заказ внутренней рекламы и продвижения.

Можно бесконечно говорить о бизнес-репутации, популярности, имидже и обеспечении качественного сервиса для пользователей сайта. Это все хорошо и важно. Но в конечном итоге все эти факторы в комплексе ведут к конечной главной цели каждого селлера Озон – рост продаж и увеличение доходов. А почему бы и нет? Оформляйте услуги оптимизации и продвижения на Озон, и с чистой совестью пожинайте плоды успеха!