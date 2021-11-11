Статьи автора: Эркана Зулумова - страница 8
Подключаем магазины К OZON и Яндекс.Маркет Бесплатно
А вы знали, что мы - технологический партнёр Ozon и Я.Маркет? И можем подключить магазин к витрине этих площадок совершенно бесплатно.
6 факторов из-за которых вы теряете продажи на OZON
Мы постоянно работаем над увеличением количества заказов для наших клиентов в OZON и на других маркетплейсах. Наверняка вы уже читали наши статьи о способах увеличения продаж.
E-mail-маркетинг для интернет-магазинов: реактивационные цепочки писем. Как разбудить спящую аудиторию?
Вы долго работали над тем, чтобы собрать базу e-mail адресов покупателей и клиентов.
Оставьте ваши контакты для связи
Нажимая кнопку “Отправить”, вы соглашаетесь с политикой обработки конфиденциальных данных .