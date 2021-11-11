Статьи автора: Эркана Зулумова - страница 8

Подключаем магазины К OZON и Яндекс.Маркет Бесплатно

А вы знали, что мы - технологический партнёр Ozon и Я.Маркет? И можем подключить магазин к витрине этих площадок совершенно бесплатно.

6 факторов из-за которых вы теряете продажи на OZON

Мы постоянно работаем над увеличением количества заказов для наших клиентов в OZON и на других маркетплейсах. Наверняка вы уже читали наши статьи о способах увеличения продаж.

E-mail-маркетинг для интернет-магазинов: реактивационные цепочки писем. Как разбудить спящую аудиторию?

Вы долго работали над тем, чтобы собрать базу e-mail адресов покупателей и клиентов.