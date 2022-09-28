Сегодня поделимся делимся с вами изменениями в личном кабинете WildBerries, которые влияют на поисковую выдачу (SEO-выдачу), и уже сказываются на ваших продажах.

Итак, начнем с того, что в конце лета произошли изменения в личном кабинете WB.

На начало октября 2022 у 90% селлеров в кабинете появилась вкладка карточка NEW.

Во вкладке “карточка NEW” появились функции заполнения данных о товаре, которые призваны улучшить поисковую выдачу WildBerries и будут влиять на SEO-продвижение товаров.

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Давайте посмотрим что именно изменилось:

При создании карточки мы можем либо завести карточку с нуля, либо “импортировать” карточку из существующей базы WB.

На практике мы видим, что многие селлеры действуют так: берут максимально похожую карточку товара у конкурента, (при этом выбирают товар с максимальной выручкой) переделывают некоторые поля под себя, при этом основу карточки оставляют без изменений.

Такой вариант допустим, но надо понимать, что даже топовые карточки могут быть не доработаны с точки зрения SEO и могут упускать возможную выручку.

Мы придерживаемся мнения, что наилучший вариант - это все же полноценная SEO-оптимизация каждой карточки товара и на регулярной основе.

Итак, давайте разбираться по пунктам

Что вообще такое SЕО-карточки товара, насколько это важно, и почему оптимизация важна для каждой карточки товара.

Можем уверенно сказать, что SЕО-продвижение - один из наиболее дешевых методов продвижения на маркетплейсах.

Ведь покупатель ищет товар, забивая свой запрос в поисковую строку. и уже по результатам выдачи WB, подбирает себе товары.

По статистике именно через поисковые запросы происходит от 70% покупок на WB.

Если вы хотите попадать в результаты выдачи в ответ на поисковые запросы своих покупателей - вам в первую очередь нужна сео-проработка товаров. а уже вторым этапом подключение рекламного и других методов продвижения.

Так как же формируется выдача в ответ на поисковый запрос покупателя?

Все поисковые запросы состоят из основного слова и некоторого количества дополнительных слов, которые покупатели добавляют к основному.

Наша задача при SEO-оптимизации собрать все дополнительные слова, которые покупатели могут использовать, и включить их в карточку товара в специальных текстовых полях.

Зачастую покупатель при выборе товара задает запрос, состоящий из 3-х и более слов.

В выдачу на этот запрос попадут те товары, которые имеют в своей карточке все слова из этого поискового запроса.

Наша задача проанализировать все возможные формулировки запросов покупателей и включить их в карточку товара правильным образом.

Давайте посмотрим на частоту вариантов названий одного и того же товара:

Товар может называться: лосины, леггинсы, легинсы, тайтсы, трико.

Оценим частотность (количество запросов за месяц) этих вариантов названий товаров:

Видим, что наиболее высокая частота у запроса “лосины”.

Но при этом отбрасывать запросы “леггинсы”,“тайтсы” и другие также не стоит.

Важно участвовать в выдаче как по высокочастотным, так и по менее частотным запросам.

Особенно важно включать низкочастотные запросы в карточку.

Почему?

Потому что конкуренция по низкочастотным запросам существенно ниже. Товаров в выдаче покажется меньше. И вероятность, что покупатель забивший низкочастотный запрос выберет именно нас - высокая.

Теперь об уточняющих словах к основному запросу

Какие уточнения к товару “лосины” могут добавлять покупатели при поиске товара?

Собираем все возможные уточнения по товару. сделать это также можно с помощью аналитических сервисов. Например с помощью MPStats. Выявляем наиболее частотные уточнения.

Например, “лосины” зачастую ищутся с уточнениями:

женские, push-up, пушап, бесшовные, с высоким поясом, для зала, для йоги, для растяжки, для бега, моделирующие, утягивающие.

Все подобные запросы необходимо найти и последовательно добавить в карточку товара.

Теперь о главном

Куда именно и в каком порядке добавлять все собранные запросы?

Как мы уже сообщили, в личном кабинете раздел заведения карточки теперь выглядит по-новому, и в нем есть ключевые изменения.

1) В поле “наименование товара” теперь можно включить не более 40 символов.

Теперь в “наименование” мы прописываем только основные, наиболее частотные ключевые слова.

В случае с леггинсами это может быть наименование:

Лосины леггинсы женские спортивные.

Ранее в наименования, как мы помним, можно было добавлять целые полотна слов. Сейчас ВБ уходит от такой модели, в сторону максимально ёмких и целевых наименований товара и, как следствие, максимально релевантной поисковой выдачи.

Совет:

SEO-оптимизацию необходимо проводить каждые 3 месяца, т.к. поисковые запросы на один и тот же товар меняются от сезона к сезону. И нам важно, чтобы наименование товара было максимально частотным. В случае с леггинсами зимой популярен вариант “для зала”, летом популярен вариант запроса “для бега”. В случае с креслом для рыбалки. Зимой этот товар ищут, как “стул для зимней рыбалки”, а летом как туристическое кресло.

Мы в агентстве каждые 3 месяца проводим полный пересмотр карточек товаров наших клиентов и оптимизируем их, согласно сезонным предпочтениям покупателей.

2) Переходим к разделу “параметров о товаре”.

Теперь мы можем добавлять не более 3-х характеристик в каждое поле. Это сделано также и для того, чтобы не “раздувать” карточку товара кучей нерелевантных характеристик, и сделать подбор товара для покупателей максимально быстрым и удобным.

Поэтому при заполнении свойств товара вначале нужно взвесить частоту уточняющих запросов и добавить именно те, которые являются максимально целевыми и частотными. И тут также важно менять наполнение с учетом сезона.

3) Переходим к самой интересной части: Описание товара.

WB дал возможность заполнять поле “описание товара” текстом на 5000 символов.

Это очень нас порадовало, потому что мы можем включить максимальное количество ключевых слов в карточку. высоко - и низко-частотных.

При этом мы можем не жалеть символы и писать красивый, продающий текст о товаре, который будет максимально раскрывать свойства товара и также участвовать в индексации по ключевым словам.

Совет:

мы рекомендуем в описания добавлять не только ваши прямые запросы, но и близкие по значению слова, которые позволят расширить охваты по SEO.

Вот пример описания Игрового набора “Научная лаборатория”. Мы включили в описание все релевантные частотные запросы и близкие по значению слова, которые будут охватывать потенциальную целевую аудиторию. При этом сам текст максимально читабельный и осмысленный.

Итак, выводы

Собираем все вариации названия товара. Определяем их вес (частотность) и выбираем наиболее востребованное название товара для заполнения наименования. В “параметрах товара” заполняем все подходящие поля. но при этом каждое поле может включать не более 3-х характеристик. поэтому также взвешиваем и выбираем самые частотные слова для заполнения. Пишем продающее, читабельное описание товара, в которое включаем все целевые ключевые слова для максимального охвата нашей целевой аудитории.

В нашем агентстве сео-оптимизацией занимается специальный отдел профильных менеджеров, которые ежедневно тестируют новые гипотезы и измеряют не только позиции карточек товаров после SEO-проработки, но и рост оборота по этим заказам.

Например, в сентябре мы проработали карточки товаров парфюмированных спреев для тела и за 3 недели получили рост оборота на 143% по оптимизированным позициям.

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