Блог Агентства Шольчев - Страница 14

Трафареты в OZON: ставки снижены!
21.11.2022 15 минут 5743

Трафареты в OZON: ставки снижены!

Как вы знаете, летом 2022 года Озон изменил логику рекламного продвижения на своей площадке и ввёл понятие нового рекламного инструмента: “Трафареты”.

Фулфилмент на OZON, WildBerries или Яндекс Маркет
13.10.2022 15 минут 3009

Фулфилмент на OZON, WildBerries или Яндекс Маркет

Что такое фулфилмент простым языком для Озон, ВБ, Яндекс маркета? Это процесс того, как товар продавца становится доставленным заказом.

Как составить бизнес-план продаж на МП для любой товарной ниши. Разбираем как заранее оценить скорость оборачиваемости и прибыль
29.09.2022 15 минут 5805

Как составить бизнес-план продаж на МП для любой товарной ниши. Разбираем как заранее оценить скорость оборачиваемости и прибыль

За 2022 год число селлеров на маркетплейсах выросло более, чем в 5 раз, на Вайлдберисе сейчас (четвертый квартал 2022) более 700 000 селлеров.

Новые правила SEO-продвижения на WB. Что изменилось с приходом вкладки карточка NEW
28.09.2022 15 минут 2015

Новые правила SEO-продвижения на WB. Что изменилось с приходом вкладки карточка NEW

Сегодня поделимся делимся с вами изменениями в личном кабинете WildBerries, которые влияют на поисковую выдачу (SEO-выдачу), и уже сказываются на ваших продажах.

SEO продвижение товара в топ OZON и WildBerries
21.03.2022 15 минут 1894

SEO продвижение товара в топ OZON и WildBerries

Как вы знаете в маркетплейсах есть как платные методы вывода товара в топ, так и бесплатные.

ЛАЙФСТРИМЫ: Прямые эфиры на маркетплейсах. Обзор инструмента
21.03.2022 15 минут 1177

ЛАЙФСТРИМЫ: Прямые эфиры на маркетплейсах. Обзор инструмента

Помните период, когда социальные сети стали площадкой для продаж? Бренды, медийные персоны, магазины начали больше рассказывать о товарах в нативной форме через посты и сторис.

Рекламный инструмент OZON, который реально увеличивает продажи
21.03.2022 15 минут 1357

Рекламный инструмент OZON, который реально увеличивает продажи

Рекламный инструмент OZON, который влияет на продажи. Задача: Увеличить число покупателей техники Weissgauff на ОZON.

Подключаем магазины К OZON и Яндекс.Маркет Бесплатно
11.11.2021 15 минут 1753

Подключаем магазины К OZON и Яндекс.Маркет Бесплатно

А вы знали, что мы - технологический партнёр Ozon и Я.Маркет? И можем подключить магазин к витрине этих площадок совершенно бесплатно.

6 факторов из-за которых вы теряете продажи на OZON
01.11.2021 15 минут 1297

6 факторов из-за которых вы теряете продажи на OZON

Мы постоянно работаем над увеличением количества заказов для наших клиентов в OZON и на других маркетплейсах. Наверняка вы уже читали наши статьи о способах увеличения продаж.

E-mail-маркетинг для интернет-магазинов: реактивационные цепочки писем. Как разбудить спящую аудиторию?
01.10.2021 8 минут 749

E-mail-маркетинг для интернет-магазинов: реактивационные цепочки писем. Как разбудить спящую аудиторию?

Вы долго работали над тем, чтобы собрать базу e-mail адресов покупателей и клиентов.

