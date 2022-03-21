Более 3-х лет мы занимаемся продвижением техники WEISSGAUFF на Яндекс.Маркет и OZON.

Около полугода назад мы провели аудит категории «крупная бытовая техника» и основных конкурентов бренда на площадке OZON.

Первым этапом на пути к увеличению конверсии было визуальное улучшение карточки товара и текстовая оптимизация карточек товара (SEО-оптимизация карточек).

Подробнее об этом этапе мы рассказываем в статье «Анатомия хорошей карточки товара».

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Далее, мы сфокусировали внимание на рекламных возможностях площадки OZON.

Задачей рекламного продвижения было увеличение числа касаний с потенциальными покупателями, и как следствие, увеличение оборота бренда.

В конце августа 2021 брендом были запущены рекламные кампании в поиске OZON и в 10 товарных категориях маркетплейса.

Уже в первую неделю работы рекламных кампаний отслеживался рост числа заказов на 15%.

На графике красной линией отмечена дата старта продвижения в категории «Встраиваемые варочные панели».

Рост продаж по итогам месяца в категории «варочные панели» составил:

+16% в количестве заказов

+11% в обороте по категории.

При этом, на старте запуска бренд согласовал показатель ДРР (доля рекламных расходов) выше которого подниматься нельзя.

Как запускали продвижение?

При формировании семантического ядра для рекламной кампании на поиске были использованы инструменты Яндекс.Wordstat и сторонние аналитические сервисы для определения запросов, по которым покупатели подбирают свой товар.

По итогу в рекламную кампанию было добавлено около 100 высокочастотных запросов. Большое внимание уделили проработке минус-слов, чтобы исключить нецелевых покупателей и снизить пустые просмотры.

Итоги

Запуск рекламного продвижения товаров на маркетплейсе – рабочая схема для увеличения числа заказов и оборота.

Но, важно понимать, что продвижение лишь помогает бренду найти своих покупателей на площадке. Итоговое решение о заказе товара покупатель принимает исходя из личной оценки контента карточки и конкурентности предложения.

Именно поэтому, наши специалисты в «Шольчев» на старте любого проекта изучают товар продавца, его конкурентов и покупателей.

Обращайтесь за консультацией! Разберем на вашем примере, необходимые шаги для успешного продвижения на маркетплейсах.